বিসর্জনে আলো দেখান মুসলমানরা, সম্প্রীতির নজির 300 বছরের চাঁচল রাজবাড়ির পুজোয়

বিসর্জনে মিশে গেল কাজি নজরুলের দুই কুসুম ৷ চাঁচল রাজবাড়ির পুজোয় প্রতিমা নিরঞ্জনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি ৷

সম্প্রীতির নজির 300 বছরের চাঁচল রাজবাড়ির পুজোয় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2025 at 4:45 PM IST

5 Min Read
মালদা, 3 অক্টোবর: শুরু হয়েছিল কৃষ্ণা নবমী তিথিতে ৷ দশমীর গোধূলিবেলায় সমাপ্তি ঘটল চাঁচলরাজ প্রতিষ্ঠিত দুর্গারূপী বাৎসরিক চণ্ডীপুজোর ৷ দশমী তিথিতে পাহাড়পুর মন্দির থেকে মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্তি বের করে নিয়ে যাওয়া হয় মরা মহানন্দার সতীঘাটে ৷ সেখানেই এবারের মতো বিদায় নেন মা ৷ প্রাচীন রীতি মেনে এবারও আলো জ্বালিয়ে ঘাটের পথ দেখিয়েছেন নদীর ওপারে থাকা দুটি গ্রামের ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষজন ৷ দুর্গাপুজোর নিরঞ্জন ঘিরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এমন ছবি আর কোথাও দেখা যায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলায় একটি স্লোগান সবার মুখেই শোনা যায়, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'৷ চাঁচল রাজবাড়ির পুজোয় যেন সেই স্লোগানের বাস্তব রূপ দেখা যায় ৷ যে পুজোর শেষে মিশে যায় হিন্দু-মুসলমান ৷ যে পুজোয় সব ধর্ম, বর্ণের মানুষ একত্রিত হয়, সেটাই তো আসল পুজো ৷ পুজোর শেষে মায়ের মূর্তিকে কাঁধে নিয়ে যখন নদীঘাটে যায় রামের দল, সেই সময় রহিমরা আলো জ্বেলে মাকে পথ দেখায় ৷ পরের বছর আবারও বাপের বাড়ি আসার জন্য হাতের আলোয় করে মায়ের আবাহন ৷

সম্প্রীতির নজির চাঁচল রাজবাড়ির পুজোয় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

কীভাবে চালু হল এই রীতি ?

কথিত রয়েছে, 300 বছরেরও বেশি আগে কোনও এক বছর মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল মহানন্দা নদীর ওপারে থাকা মুসলমান অধ্যুষিত দুটি গ্রামে ৷ রাতের মধ্যে সাফ হয়ে যাচ্ছিল একের পর এক বাড়ি ৷ চাঁচলের তৎকালীন রাজা রামচন্দ্র রায়চৌধুরী অনেক চেষ্টা করেও মড়ক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি ৷ অসংখ্য মানুষের মৃত্যুতে দুটি গ্রাম কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল ৷ সে’বছর সেই সময়ই ছিল দুর্গাপুজোর মরশুম ৷ পরিবার বাঁচাতে মুসলমানরাও মা চণ্ডীর কাছে প্রাণভিক্ষা করেন ৷

ETV BHARAT
চাঁচলরাজ প্রতিষ্ঠিত দুর্গারূপী বাৎসরিক চণ্ডীপুজো (নিজস্ব চিত্র)

তখনই এক রাতে নাকি দেবী তাঁদের স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন, দশমীর গোধূলি লগ্নে তাঁর মৃণ্ময়ী মূর্তি বিসর্জনের সময় মহানন্দার ঘাটে যাওয়ার পথে আলো দেখালে গ্রাম থেকে মহামারি দূর হবে ৷ মায়ের স্বপ্নাদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষজন ৷ বিদায়বেলায় মশালের আলো দেখিয়ে মাকে পথ দেখান তাঁরা ৷ তারপরেই নাকি ওই এলাকা থেকে মহামারি দূর হয় ৷ আবার গমগম করে ওঠে সাহুরগাছি আর বিদ্যানন্দপুর গ্রাম ৷ এখন আর সেই দশরথ নেই, নেই সেই অযোধ্যাও ৷ মহানন্দা তার পুরনো খাত থেকে দূরে সরে গিয়েছে ৷ সতীঘাট এখন মরা মহানন্দায় ৷ কিন্তু প্রাচীন সেই প্রথা এখনও থেকে গিয়েছে ৷ তবে মশাল, লণ্ঠনের জমানা থেকে এখন দশমীর গোধূলিবেলায় সতীঘাটের রাস্তায় পড়ে মোবাইল ফোনের টর্চের আলো ৷

ETV BHARAT
বিসর্জনে মিশে গেল কাজি নজরুলের দুই কুসুম (নিজস্ব চিত্র)

চাঁচলরাজ ট্রাস্টের সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী বলছেন, "চাঁচলরাজের সাড়ে তিনশো বছরের পুজোর বিসর্জনে হাজার হাজার মানুষের ভিড় ৷ অন্তত 10 হাজার মানুষ বিসর্জনে অংশ নিয়েছে ৷ সেই ভিড়ে মিশে রয়েছে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মাথা ৷ প্রাচীন রীতি মেনে নদীর ওপারে থাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আলো দেখিয়ে দেবী চণ্ডীকে বিদায় জানিয়েছে ৷ হিন্দু-মুসলমানের এই সম্প্রীতি দেখার মতো ৷ প্রতিবারই মায়ের বিসর্জনে এই প্রথা দেখা যায় ৷ এবারও তা দেখা গিয়েছে ৷ একটি বাচ্চা মেয়ের হাতে এবারও লণ্ঠন দেখা গিয়েছে ৷ বাকিরা সবাই টর্চ আর মোবাইলের আলোয় মাকে বিদায় জানিয়েছে ৷ মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছে ৷ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ৷ বিদায়বেলায় মায়ের কাছে আমাদের একটাই প্রার্থনা, মা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে সুখী রাখুন, সুস্থ রাখুন ৷ সবাই ভালো থাকুক ৷"

ETV BHARAT
বিসর্জনে আলো দেখান মুসলমানরা (নিজস্ব চিত্র)

রাজ ট্রাস্টের সুপারভাইজার দেবজয় ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, "প্রতি বছর এই প্রথাতেই মায়ের বিসর্জন হয় ৷ দশমীর গোধূলি লগ্নে মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্তি সতীঘাটে বিসর্জন দেওয়া হয় ৷ সেই উপলক্ষে এখানকার সমস্ত গ্রামবাসী মাকে কাঁধে করে ঘাটে নিয়ে আসে ৷ নদীর অপর প্রান্তে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষজন বিদায়বেলায় মাকে আলো দেখায় ৷ আগে লণ্ঠনের আলো দেখাত ৷ এখন তো লণ্ঠন নেই, তাই এখন মোবাইলের আলোই দেখায় ৷ এভাবেই এই পুজোয় হিন্দু-মুসলমান মিশে গিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বড় আবহ তৈরি করে ৷"

কিন্তু যাঁরা বিদায়বেলায় মাকে আলো দেখান, তাঁরা কেউ ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজি নন ৷ কেন, তা কেউ জানে না ৷ তবে সাহুরগাছির বাসিন্দা আকবর আলির কথায়, "বিদায়ের সময় আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি ৷ মা যেন আমাদের সবাইকে ভালো রাখেন ৷ কিন্তু নিজেদের ধর্মীয় কারণে আমরা বিষয়টি নিয়ে কারও সঙ্গে সেভাবে কথা বলতে পারি না ৷ কারণ, আজও গ্রামীণ জীবনে ধর্ম বড় প্রভাব ফেলে ৷"

দশমীতে মাকে আলো দেখিয়েছিলেন আনোয়ারা বিবিও ৷ বিদ্যানন্দপুরের আনোয়ারার বক্তব্য, "আমার জন্ম আর বিয়ে একই গ্রামে ৷ ছোট থেকে দেখে এসেছি, বিসর্জনের সময় সবাই মাকে আলো দেখায় ৷ সেদিন মায়ের কাছে কিছু চাইলে মা নাকি তা পূরণ করেন ৷ সেই বিশ্বাস থেকেই প্রতি বছর আমিও বিসর্জনের সময় আলো দেখিয়ে মায়ের কাছে সবার মঙ্গল কামনা করি ৷"

চাঁচলরাজের এই পুজোয় দেবী আক্ষরিক অর্থেই হয়ে ওঠেন মাতৃরূপিণী ৷ মায়ের কাছে সন্তানের কোনও ধর্ম নেই, বর্ণ নেই, ছোট-বড়র ভেদ নেই, জাতের নামে বজ্জাতি নেই ৷ এই পুজোয় কাজি নজরুলের দুই কুসুম মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ৷ তাই তো দুর্গার অকাল বোধন হয়ে ওঠে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব ৷

