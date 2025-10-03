বিসর্জনে আলো দেখান মুসলমানরা, সম্প্রীতির নজির 300 বছরের চাঁচল রাজবাড়ির পুজোয়

বিসর্জনে আলো দেখান মুসলমানরা, সম্প্রীতির নজির 300 বছরের চাঁচল রাজবাড়ির পুজোয়
বিসর্জনে মিশে গেল কাজি নজরুলের দুই কুসুম ৷ চাঁচল রাজবাড়ির পুজোয় প্রতিমা নিরঞ্জনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি ৷
Published : October 3, 2025 at 4:45 PM IST
মালদা, 3 অক্টোবর: শুরু হয়েছিল কৃষ্ণা নবমী তিথিতে ৷ দশমীর গোধূলিবেলায় সমাপ্তি ঘটল চাঁচলরাজ প্রতিষ্ঠিত দুর্গারূপী বাৎসরিক চণ্ডীপুজোর ৷ দশমী তিথিতে পাহাড়পুর মন্দির থেকে মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্তি বের করে নিয়ে যাওয়া হয় মরা মহানন্দার সতীঘাটে ৷ সেখানেই এবারের মতো বিদায় নেন মা ৷ প্রাচীন রীতি মেনে এবারও আলো জ্বালিয়ে ঘাটের পথ দেখিয়েছেন নদীর ওপারে থাকা দুটি গ্রামের ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষজন ৷ দুর্গাপুজোর নিরঞ্জন ঘিরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এমন ছবি আর কোথাও দেখা যায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলায় একটি স্লোগান সবার মুখেই শোনা যায়, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'৷ চাঁচল রাজবাড়ির পুজোয় যেন সেই স্লোগানের বাস্তব রূপ দেখা যায় ৷ যে পুজোর শেষে মিশে যায় হিন্দু-মুসলমান ৷ যে পুজোয় সব ধর্ম, বর্ণের মানুষ একত্রিত হয়, সেটাই তো আসল পুজো ৷ পুজোর শেষে মায়ের মূর্তিকে কাঁধে নিয়ে যখন নদীঘাটে যায় রামের দল, সেই সময় রহিমরা আলো জ্বেলে মাকে পথ দেখায় ৷ পরের বছর আবারও বাপের বাড়ি আসার জন্য হাতের আলোয় করে মায়ের আবাহন ৷
কীভাবে চালু হল এই রীতি ?
কথিত রয়েছে, 300 বছরেরও বেশি আগে কোনও এক বছর মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল মহানন্দা নদীর ওপারে থাকা মুসলমান অধ্যুষিত দুটি গ্রামে ৷ রাতের মধ্যে সাফ হয়ে যাচ্ছিল একের পর এক বাড়ি ৷ চাঁচলের তৎকালীন রাজা রামচন্দ্র রায়চৌধুরী অনেক চেষ্টা করেও মড়ক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি ৷ অসংখ্য মানুষের মৃত্যুতে দুটি গ্রাম কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল ৷ সে’বছর সেই সময়ই ছিল দুর্গাপুজোর মরশুম ৷ পরিবার বাঁচাতে মুসলমানরাও মা চণ্ডীর কাছে প্রাণভিক্ষা করেন ৷
তখনই এক রাতে নাকি দেবী তাঁদের স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন, দশমীর গোধূলি লগ্নে তাঁর মৃণ্ময়ী মূর্তি বিসর্জনের সময় মহানন্দার ঘাটে যাওয়ার পথে আলো দেখালে গ্রাম থেকে মহামারি দূর হবে ৷ মায়ের স্বপ্নাদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষজন ৷ বিদায়বেলায় মশালের আলো দেখিয়ে মাকে পথ দেখান তাঁরা ৷ তারপরেই নাকি ওই এলাকা থেকে মহামারি দূর হয় ৷ আবার গমগম করে ওঠে সাহুরগাছি আর বিদ্যানন্দপুর গ্রাম ৷ এখন আর সেই দশরথ নেই, নেই সেই অযোধ্যাও ৷ মহানন্দা তার পুরনো খাত থেকে দূরে সরে গিয়েছে ৷ সতীঘাট এখন মরা মহানন্দায় ৷ কিন্তু প্রাচীন সেই প্রথা এখনও থেকে গিয়েছে ৷ তবে মশাল, লণ্ঠনের জমানা থেকে এখন দশমীর গোধূলিবেলায় সতীঘাটের রাস্তায় পড়ে মোবাইল ফোনের টর্চের আলো ৷
চাঁচলরাজ ট্রাস্টের সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী বলছেন, "চাঁচলরাজের সাড়ে তিনশো বছরের পুজোর বিসর্জনে হাজার হাজার মানুষের ভিড় ৷ অন্তত 10 হাজার মানুষ বিসর্জনে অংশ নিয়েছে ৷ সেই ভিড়ে মিশে রয়েছে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মাথা ৷ প্রাচীন রীতি মেনে নদীর ওপারে থাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আলো দেখিয়ে দেবী চণ্ডীকে বিদায় জানিয়েছে ৷ হিন্দু-মুসলমানের এই সম্প্রীতি দেখার মতো ৷ প্রতিবারই মায়ের বিসর্জনে এই প্রথা দেখা যায় ৷ এবারও তা দেখা গিয়েছে ৷ একটি বাচ্চা মেয়ের হাতে এবারও লণ্ঠন দেখা গিয়েছে ৷ বাকিরা সবাই টর্চ আর মোবাইলের আলোয় মাকে বিদায় জানিয়েছে ৷ মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছে ৷ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ৷ বিদায়বেলায় মায়ের কাছে আমাদের একটাই প্রার্থনা, মা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে সুখী রাখুন, সুস্থ রাখুন ৷ সবাই ভালো থাকুক ৷"
রাজ ট্রাস্টের সুপারভাইজার দেবজয় ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, "প্রতি বছর এই প্রথাতেই মায়ের বিসর্জন হয় ৷ দশমীর গোধূলি লগ্নে মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্তি সতীঘাটে বিসর্জন দেওয়া হয় ৷ সেই উপলক্ষে এখানকার সমস্ত গ্রামবাসী মাকে কাঁধে করে ঘাটে নিয়ে আসে ৷ নদীর অপর প্রান্তে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষজন বিদায়বেলায় মাকে আলো দেখায় ৷ আগে লণ্ঠনের আলো দেখাত ৷ এখন তো লণ্ঠন নেই, তাই এখন মোবাইলের আলোই দেখায় ৷ এভাবেই এই পুজোয় হিন্দু-মুসলমান মিশে গিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বড় আবহ তৈরি করে ৷"
কিন্তু যাঁরা বিদায়বেলায় মাকে আলো দেখান, তাঁরা কেউ ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজি নন ৷ কেন, তা কেউ জানে না ৷ তবে সাহুরগাছির বাসিন্দা আকবর আলির কথায়, "বিদায়ের সময় আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি ৷ মা যেন আমাদের সবাইকে ভালো রাখেন ৷ কিন্তু নিজেদের ধর্মীয় কারণে আমরা বিষয়টি নিয়ে কারও সঙ্গে সেভাবে কথা বলতে পারি না ৷ কারণ, আজও গ্রামীণ জীবনে ধর্ম বড় প্রভাব ফেলে ৷"
দশমীতে মাকে আলো দেখিয়েছিলেন আনোয়ারা বিবিও ৷ বিদ্যানন্দপুরের আনোয়ারার বক্তব্য, "আমার জন্ম আর বিয়ে একই গ্রামে ৷ ছোট থেকে দেখে এসেছি, বিসর্জনের সময় সবাই মাকে আলো দেখায় ৷ সেদিন মায়ের কাছে কিছু চাইলে মা নাকি তা পূরণ করেন ৷ সেই বিশ্বাস থেকেই প্রতি বছর আমিও বিসর্জনের সময় আলো দেখিয়ে মায়ের কাছে সবার মঙ্গল কামনা করি ৷"
চাঁচলরাজের এই পুজোয় দেবী আক্ষরিক অর্থেই হয়ে ওঠেন মাতৃরূপিণী ৷ মায়ের কাছে সন্তানের কোনও ধর্ম নেই, বর্ণ নেই, ছোট-বড়র ভেদ নেই, জাতের নামে বজ্জাতি নেই ৷ এই পুজোয় কাজি নজরুলের দুই কুসুম মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ৷ তাই তো দুর্গার অকাল বোধন হয়ে ওঠে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব ৷