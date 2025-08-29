মুর্শিদাবাদ, 29 অগস্ট: ভুটানে আটক পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি ফেরাল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ । থানায় ডেকে করানো হল মিষ্টিমুখ ৷ নির্বিঘ্নে ঘরে ফেরা শ্রমিকদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় । জেলা পুলিশ ও জেলা শ্রমদফতরের উদ্যোগে তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
শ্রম দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের ঘোষিত শ্রমশ্রী প্রকল্পের আওতায় এনে ওই পাঁচজন পরিযায়ী শ্রমিককে সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে । জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, "ভুটান সরকারের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই পাঁচজনকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে । কাজে গিয়ে সেখানে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে পাঁচজনকে আটকে রাখা হয়েছিল ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘরে ফেরা পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আনোয়ার হোসেন, রুবেল শেখ, সাইদুল মোল্লা, ইসমাইল শেখ ও রাকেশ শেখ । প্রথম তিনজনের বাড়ি রানিনগর থানার কাতলামারিতে । বাকি দু'জন ইসলামপুর থানার থাহেরামপুরের বাসিন্দা । ঘরে ফিরে খুশি পাঁচজন পরিযায়ী শ্রমিক ।
গত 20 অগস্ট পাঁচজন ভুটানের থিম্পু শহরে পৌঁছন । তাঁরা মার্বেলের কাজের ঠিকা পেয়েই সেখানে গিয়েছিলেন । কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁরা হেনস্তার শিকার হন বলে অভিযোগ । অভিযোগ, তাঁদের আটকে রাখা হয় ও ওয়ার্ক পারমিট কেড়ে নেওয়া হয় । একইসঙ্গে, 12 হাজার টাকা দাবি করা হয় ।
রুবেল শেখ বলেন, "ভালো কাজের কথা বলে ঠিকাদার আমাদের নিয়ে গিয়েছিল । কিন্তু যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল তা দেয়নি । তখন আমরা বলি দেশে ফিরে যাব । আর তখনই আমাদের আটকে রেখে ওয়ার্ক পারমিট কেড়ে নেওয়া হয় । পশাপাশি 12 হাজার টাকা জরিমানা করা হয় । মারধর না-করলেও আমাদের চরম হেনস্তা করা হয় ।"
বিপাকে পড়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । একইসঙ্গে, সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে রাজ্য পুলিশের কাছে তাঁদের উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেন । সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেখে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ এ বিষয়ে তৎপর হয় ।
পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক আসিফ ফারুক বলেন, "আমাদের কাছে খবর আসায় আমরা জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি । পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতায় সকলেই নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছে । ঠিকাদার ওদের টাকাও ফিরিয়ে দিয়েছে ।" শ্রম দফতরের যুগ্ম লেবার কমিশনার বিতান দে বলেন, "ওঁরা ফিরে এসে আমার অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন । শ্রমশ্রী প্রকল্পে সরকারি সুযোগ সুবিধা যাতে পায় তার আবেদন করেছেন ।"
বেসরকারি হিসেবে মুর্শিদাবাদের প্রায় 11 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্যে ও দেশে কাজ করেন । সরকারি হিসেবে এই সংখ্যা চার লক্ষেরও বেশি । ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার ভিনরাজ্যে শ্রমিকদের হেনস্তা ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে । আতঙ্কে বহু শ্রমিক ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রমশ্রী প্রকল্পের ঘোষণা করায় ঘরে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে । রানিনগরের পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিক ঘরে ফেরায় খুশির হাওয়া তাঁদের পরিবারে ৷