ভুটানে আটক 5 পরিযায়ী শ্রমিককে ঘরে ফেরাল পুলিশ-প্রশাসন - MIGRANT WORKERS RETURN

জেলা পুলিশ ও জেলা শ্রমদফতরের উদ্যোগে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে ৷ খুশি শ্রমিকদের পরিবার ৷

ভুটানে আটক 5 পরিযায়ী শ্রমিককে ঘরে ফেরাল পুলিশ-প্রশাসন (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2025 at 1:04 PM IST

3 Min Read

মুর্শিদাবাদ, 29 অগস্ট: ভুটানে আটক পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি ফেরাল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ । থানায় ডেকে করানো হল মিষ্টিমুখ ৷ নির্বিঘ্নে ঘরে ফেরা শ্রমিকদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় । জেলা পুলিশ ও জেলা শ্রমদফতরের উদ্যোগে তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

শ্রম দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের ঘোষিত শ্রমশ্রী প্রকল্পের আওতায় এনে ওই পাঁচজন পরিযায়ী শ্রমিককে সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে । জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, "ভুটান সরকারের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই পাঁচজনকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে । কাজে গিয়ে সেখানে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে পাঁচজনকে আটকে রাখা হয়েছিল ।"

থানায় ডেকে শুভেচ্ছা জানানো হল পরিযায়ী শ্রমিকদের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘরে ফেরা পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আনোয়ার হোসেন, রুবেল শেখ, সাইদুল মোল্লা, ইসমাইল শেখ ও রাকেশ শেখ । প্রথম তিনজনের বাড়ি রানিনগর থানার কাতলামারিতে । বাকি দু'জন ইসলামপুর থানার থাহেরামপুরের বাসিন্দা । ঘরে ফিরে খুশি পাঁচজন পরিযায়ী শ্রমিক ।

শ্রমিকদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)

গত 20 অগস্ট পাঁচজন ভুটানের থিম্পু শহরে পৌঁছন । তাঁরা মার্বেলের কাজের ঠিকা পেয়েই সেখানে গিয়েছিলেন । কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁরা হেনস্তার শিকার হন বলে অভিযোগ । অভিযোগ, তাঁদের আটকে রাখা হয় ও ওয়ার্ক পারমিট কেড়ে নেওয়া হয় । একইসঙ্গে, 12 হাজার টাকা দাবি করা হয় ।

রুবেল শেখ বলেন, "ভালো কাজের কথা বলে ঠিকাদার আমাদের নিয়ে গিয়েছিল । কিন্তু যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল তা দেয়নি । তখন আমরা বলি দেশে ফিরে যাব । আর তখনই আমাদের আটকে রেখে ওয়ার্ক পারমিট কেড়ে নেওয়া হয় । পশাপাশি 12 হাজার টাকা জরিমানা করা হয় । মারধর না-করলেও আমাদের চরম হেনস্তা করা হয় ।"

মিষ্টিমুখ করানো হল পরিযায়ী শ্রমিকদের (নিজস্ব চিত্র)

বিপাকে পড়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । একইসঙ্গে, সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে রাজ্য পুলিশের কাছে তাঁদের উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেন । সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেখে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ এ বিষয়ে তৎপর হয় ।

পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক আসিফ ফারুক বলেন, "আমাদের কাছে খবর আসায় আমরা জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি । পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতায় সকলেই নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছে । ঠিকাদার ওদের টাকাও ফিরিয়ে দিয়েছে ।" শ্রম দফতরের যুগ্ম লেবার কমিশনার বিতান দে বলেন, "ওঁরা ফিরে এসে আমার অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন । শ্রমশ্রী প্রকল্পে সরকারি সুযোগ সুবিধা যাতে পায় তার আবেদন করেছেন ।"

বেসরকারি হিসেবে মুর্শিদাবাদের প্রায় 11 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্যে ও দেশে কাজ করেন । সরকারি হিসেবে এই সংখ্যা চার লক্ষেরও বেশি । ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার ভিনরাজ্যে শ্রমিকদের হেনস্তা ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে । আতঙ্কে বহু শ্রমিক ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রমশ্রী প্রকল্পের ঘোষণা করায় ঘরে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে । রানিনগরের পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিক ঘরে ফেরায় খুশির হাওয়া তাঁদের পরিবারে ৷

