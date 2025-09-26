পুরো বনসালির ফিল্মের প্লট, নিজে দাঁড়িয়ে প্রেমিকের সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দিলেন স্বামী

পুরো বনসালির ফিল্মের প্লট, নিজে দাঁড়িয়ে প্রেমিকের সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দিলেন স্বামী
চারবার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন স্ত্রী ৷ পঞ্চমবারে তাঁকে আর বাড়িতে না-ফিরিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন স্বামী ৷ পুত্রসন্তানকে রাখলেন নিজের কাছে ৷
Published : September 26, 2025 at 1:42 PM IST
ভরতপুর, 26 সেপ্টেম্বর: যেন বলিউডের সঞ্জয় লীলা বনসালির ফিল্ম...হাম দিল দে চুকে সনম ৷ গল্পের প্লট এক্কেবারে এক ৷ শুধু এটা রিল নয়, রিয়েল ৷ নিজের হাতে স্ত্রীকে তাঁর প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী ৷ ফিল্মে ঠিক একই ঘটনা ঘটলেও বিয়েটা হয়নি, শেষে স্বামীর কাছেই ফিরে এসেছিল স্ত্রী ৷ তবে বাস্তবে হয়েছে উলটোটা ৷ সিঁথিতে সিঁদুর পরে প্রেমিকের সঙ্গেই সাত পাকে বাঁধা পড়ল বধূ ৷
মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার পল্লিশ্রী গ্রামের ঘটনা ৷ স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিবেশী যুবকের প্রেমের সম্পর্ক দুই বছর পেরিয়েছে । ইতিমধ্যে প্রেমের টানে স্ত্রী চারবার ঘর ছেড়েছেন । কিন্তু বুধবার রাতে পঞ্চমবারের জন্য স্ত্রী ঘর ছাড়তেই, সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললেন স্বামী ৷ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠান করে, পাড়া-প্রতিবেশীকে ডেকে, স্ত্রীর বিয়ে দিলেন তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গ্রামের রবীন সরকারকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন বিচিত্রা সরকার । প্রায় সাত বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয় । দম্পতির একটি পাঁচ বছরের পুত্রসন্তান রয়েছে । কিন্তু বছরদুয়েক হল স্ত্রী বিচিত্রা প্রতিবেশী দেওর অমিয় সরকারের প্রেমে পড়েন। সেই প্রেমের টানে ইতিমধ্যে বিচিত্রা চারবার স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন । বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর চারবারই গ্রামের লোকজন সালিশি করে ফের স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বিচিত্রাকে ।
কিন্তু পঞ্চমবারেও একই ঘটনা ঘটায় স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন রবীন । বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বুধবার রাত 11টা নাগাদ বিচিত্রা ফের অমিয়র কাছে চলে আসে । আর এবার বাড়িতে ঢুকে তিনি জেদ ধরে বসেন যে অমিয়কে বিয়ে করবেন । ততক্ষণে গ্রামে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে । খবর পেয়ে সেখানে চলে আসেন বিচিত্রার স্বামী রবীন । তিনি সকলের সামনে কথা দেন, বৃহস্পতিবার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিবেশী অমিয়র সঙ্গে নিজের স্ত্রীর বিয়ে দেবেন । বৃহস্পতিবার বিকেলে হলও তাই । অমিয়র বাড়ির সামনে রীতিমতো অনুষ্ঠান করে পুরোহিত ডেকে নিজের স্ত্রীর বিয়ে দিলেন রবীন ।
নিজে হাতে ধরে স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিকের চারহাত এক করলেন স্বামী । আর তাঁদের পাঁচ বছরের ছেলেকে নিজের কাছে রেখে তিনি বলেন, "তোমরা সুখে থাকো, ভালো থাকো । সংসারে কিছু দরকার হলে আমাকে একবার বোলো ।" গ্রামের মানুষ ভিড় করে দেখলেন এই বাস্তব ঘটনার চিত্রনাট্য ।
রবীনের কথায়, "প্রেমে বাধা হতে পারিনি । প্রেমের সম্পর্ককে মর্যাদা দিয়েছি । তাই ওদের এক করে দিলাম । স্ত্রীর কাপড়-চোপড়, গয়না, আসবাবপত্র যা কিছু ছিল সব দিয়ে দিয়েছি ।" নববধূ বিচিত্রা বলেন, "ওকে আমি দু'বছর ধরে ভালোবাসি । ওকে ছাড়া বাঁচতে পারতাম না। তাই স্বামী দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের বিয়ে দিয়েছেন ।" আর বিচিত্রার নতুন স্বামী অমিয় সরকার বলেন, "ও কাল রাতে বাড়িতে এসে জেদ ধরে বসে বিয়ে করবে বলে । গ্রামের সকলকে বিষয়টি জানাই । এরপর এদিন আমাদের বিয়ে হল ।" গ্রামের এক প্রবীণ বাসিন্দা দিলীপ রাজবংশী বলেন, "ওদের কোনওভাবে আটকানো যেত না । ওই মেয়েটির স্বামী নিজে থেকে বিয়ে দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে।"