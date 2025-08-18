মালদা, 18 অগস্ট: ফের ছোবল ফুলহরের ৷ এবার আর ভূতনি চরে নয়, খোদ জেলার মূল ভূখণ্ডে ৷ সোমবার ভোর তিনটে নাগাদ মানিকচক ব্লকের মথুরাপুরের শঙ্করটোলা ঘাট এলাকায় হামলা চালায় ফুলহর ৷ প্রথম ধাক্কাতেই তলিয়ে গিয়েছে প্রায় দেড়শো মিটার দীর্ঘ আর 30 মিটার প্রশস্ত জমি ৷ তলিয়ে গিয়েছে দুটি ট্রাক্টর, দুটি চারচাকার গাড়ি, কয়েকটি ভ্যানো এবং একটি মোটরবাইক ৷ এখনও সেগুলি নদী থেকে উদ্ধার করা যায়নি ৷ পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ঘর ছেড়েছে পাঁচটি পরিবার ৷ এই মুহূর্তে বাড়িগুলি ভাঙার কাজ চলছে ৷ নদীর উপর ঝুলছে একটি দোকানঘরও ৷
এই ঘটনার জন্য গ্রামবাসীরা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের নির্মীয়মাণ পরিশ্রুত পানীয় জলের প্রকল্পকে দুষছেন ৷ তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করলে শুধু মানিকচক ব্লক নয়, বিপন্ন হবে গোটা মালদা জেলা ৷ গোটা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ৷ আপাতত যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ভাঙন মোকাবিলার কাজ শুরু করেছে সেচ দফতর ৷
কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত বাড়ার পর জল কমতে শুরু করেছে ফুলহরের ৷ এদিন বেলা 12টায় ফুলহরের জলস্তরের উচ্চতা ছিল 27.85 মিটার ৷ চূড়ান্ত বিপদসীমা 28.35 মিটার থেকে 53 সেন্টিমিটার বেশি ৷ নদীপাড়ের মানুষের অভিজ্ঞতা, ভাঙন শুরু হয় নদীর জল বেড়ে যাওয়া এবং কমার সময় ৷ তাঁদের সেই অভিজ্ঞতা যে কতটা সঠিক, এদিন ভোরে তার প্রমাণ পেয়েছে শঙ্করটোলা আর পাঠানপাড়ার মানুষজন ৷ ভোর তিনটে নাগাদ হঠাৎ শুরু হয় ফুলহরের ভাঙন ৷ মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে যায় নদীর ধারে রাখা যানবাহন-সহ জমি ৷ অত ভোরে বিষয়টি ঠিক ঠাহর করতে পারেননি ঘুমন্ত মানুষজন ৷ যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায় ৷
ভাঙনের খবর পেয়ে নদীর ঘাটে এসেছিলেন মথুরাপুরের কুর্মিটোলার বাসিন্দা পিন্টু মণ্ডল ৷ তিনি জানান, “এখানে এসে দেখি ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ দুটো ট্রাক্টর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের দুটি চারচাকার গাড়ি আর একটি মোটরবাইক নদীতে তলিয়ে গিয়েছে ৷ রাত আড়াইটে নাগাদ ভাঙন শুরু হয় ৷ মানুষ আগে থেকে ভাঙনের আভাস পায়নি ৷ বছর কুড়ির বেশি আগে একবার এখানে এমন ভাঙন হয়েছিল ৷ এখানে ভাঙনরোধে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ তার জন্যই এখন এই পরিস্থিতি ৷ আজকের ভাঙনে কয়েকটি পরিবার ঘরছাড়া হয়েছে ৷ তারা নিজেদের ঘর ভাঙতে শুরু করেছে ৷ এখন তারা কোথায় যাবে কেউ জানে না ৷ এই ভাঙন চলতে থাকলে মানিকচকই শুধু নয়, গোটা মালদা বিপন্ন হয়ে পড়বে ৷ এই ঘটনার জন্য দায়ী পিএইচই দফতর ৷ তারা এখানে নদীতে একটি নির্মাণ করছে ৷ তার জন্য নদীর জল ঘুরে বাঁক খেয়ে এখানে ধাক্কা মারছে ৷”
স্থানীয় আরেক বাসিন্দা গোলাম মোস্তাফা শেখ জানালেন, “পিএইচই-র নতুন প্রজেক্টের জন্যই এখানে ভাঙন হচ্ছে ৷ এতদিন এখানে ভাঙন হয়নি ৷ আজ হঠাৎ করে ভাঙন শুরু হয় ৷ বেশ কয়েকটি গাড়ি, ভুটভুটি তলিয়ে গিয়েছে ৷ আমরা কেউ বুঝতে পারিনি এখানে ভাঙন হবে ৷ বুঝতে পারলে আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যেতাম ৷ আমাদের দাবি, হয় পিএইচই-র এই প্রজেক্ট বন্ধ করা হোক অথবা আগে যে বোল্ডার পিচিং-এর কথা বলা হয়েছিল সেটা করা হোক ৷ পিএইচইর প্রজেক্ট ভেঙে না ফেললে এখানে ভাঙন বন্ধ করা যাবে না ৷ তারা প্রথমে বোল্ডার পিচিং করে কাজ শুরুর কথা বলেছিল ৷ কিন্তু তারা কথা রাখেনি ৷"
তাঁর আশঙ্কা, "এখানে ভাঙন হলে শুধু মথুরাপুর নয়, গোটা মানিকচক ব্লক, রতুয়া 1 নম্বর ব্লক ও ইংরেজবাজার ব্লক ক্ষতির মুখে পড়বে ৷ আপাতত সেচ দফতরের ঠিকাদাররা নদীর পাড়ে বালি-মাটির বস্তা ফেলছেন ৷ স্থানীয়রা গাছ কেটে নদীপাড়ে ফেলেছে ৷ আপৎকালীন কাজ হিসাবে এটা ঠিক আছে ৷ কিন্তু এখনও বড় কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ আমরা চাই, এখানে কংক্রিট কিংবা বোল্ডার পিচিং করে স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের কাজ করা হোক ৷”
দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিংকি মণ্ডল বলেন, “রাত তিনটে নাগাদ শঙ্করটোলা ঘাট ও পাঠানপাড়ার কিছু এলাকা ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে ৷ কয়েকটি ট্রাক্টর, চারচাকার গাড়িও নদীতে তলিয়ে গিয়েছে ৷ এখনও সেসবের খোঁজ চলছে ৷ আতঙ্কিত মানুষজন নিজেদের ঘর ছাড়তে শুরু করেছে ৷ আপাতত তারা এলাকার একটি স্কুলে থাকা ফ্লাড শেল্টারে আশ্রয় নিচ্ছে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে আমরা জেলাশাসক, সদর মহকুমাশাসক, বিডিও, স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি ৷ সেচ দফতরও ভাঙন রোধের কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷ আপাতত নদীতে বস্তা ফেলে ভাঙন আটকানোর চেষ্টা চলছে ৷ আমরা মানুষের পাশে রয়েছি ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমি দু’দিন আগেও এখানে এসে নদীর পরিস্থিতি দেখে গিয়েছি ৷ কেউ বুঝতে পারিনি, আচমকা ভাঙন শুরু হয়ে যাবে ৷ বন্যা, ভাঙন হল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ৷ এসবের আগাম কোনও বার্তা থাকে না ৷ পাশে পিএইচইর একটা কাজ চলছে ৷ স্থানীয়রা বলছে, ওই কাজের জন্যই ভাঙন হচ্ছে ৷ আমি ওই জায়গাটি নিজে দেখে এলাম ৷ তবে আসলে কী ঘটনা সেটা আমার জানা নেই ৷ সেটা তারাই ভালো বলতে পারবে ৷ আমরা প্রশাসনকে শুধু বলব, যেটা করলে মানুষের ভালো হয় সেটা করা হোক ৷ দুর্গতদের যথাযথ ত্রাণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ ব্লক দফতরের লোকজন এসেছেন ৷ তাঁরা ত্রাণের বিষয়টি দেখছেন ৷”
জেলা সেচ দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, “ফুলহরের ভাঙন আটকাতে শঙ্করটোলা ঘাটে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে ৷ আমাদের তরফে পরিস্থিতির উপর রাতদিন নজর রাখা হচ্ছে ৷”
এদিন গঙ্গার জলস্তরও স্থিতিশীল হয়েছে ৷ বেলা 12টা নাগাদ নদীর জলস্তর ছিল 25.27 মিটার ৷ চূড়ান্ত বিপদসীমা থেকে 3 সেন্টিমিটার নীচে ৷ তবে জল বাড়ছে মহানন্দার ৷ একই সময়ে এদিন মহানন্দার জল বিপদসীমা 21.00 মিটার থেকে 14 সেন্টিমিটার নীচ দিয়ে বয়েছে ৷ এই নদীর জলস্তরের উচ্চতা ছিল 20.86 মিটার ৷