কোলে 6 বছরের মেয়ে, বছর ঘুরে বিচারের দাবিতে মিছিলে হাঁটলেন মা - RG KAR DOCTOR RAPE AND MURDER

আরজি করে নৃশংস ঘটনার এক বছর ৷ শুক্রবার রাতে বিচারের দাবিতে ফের কলকাতার রাজপথে মিছিল করলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা ৷ মিছিলে পা মেলালেন বহু মানুষ ৷

RG DOCTOR RAPE AND MURDER
মেয়েকে কোলে নিয়ে মিছিলে মা (ইটিভি ভারত)
Published : August 9, 2025 at 7:42 AM IST

কলকাতা, 9 অগস্ট: আরজি করে চিকিৎসক পড়ুয়াকে হত্যার এক বছর পার ৷ বছর ঘুরলেও ন্যায় বিচার পায়নি নির্যাতিতা ৷ তাই বছর ঘোরার দিনেই অর্থাৎ শুক্রবার রাতে মিছিল করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা ৷ সেই মিছিলে ছয় বছরের মেয়েকে কোলে নিয়ে হাঁটলেন মা । বললেন, "আমার মেয়েও তো বড় হচ্ছে ৷"

পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে এসেছেন শরীফা খাতুন । ন্যায় বিচারের দাবিতে গত এক বছর ধরে পথে থেকেছেন । ঘটনার এক বছরের মশাল মিছিলে তাই আরও একবার হাঁটলেন শহর কলকাতার রাস্তায় । মেয়েকে সঙ্গী করে তাঁর এই পথচলা সম্পর্কে শরীফা বলেন, "আমার মেয়েও বড় হচ্ছে । তাকে নিয়ে আমার চিন্তা । দোষীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ ধর্ষকদের কোনও সাজা হচ্ছে না ।"

বিচারের দাবিতে মিছিলে মা ও মেয়ে (ইটিভি ভারত)

ঠিক এক বছর আগের আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের বিভীষিকাময় ঘটনা আজও তরতাজা হয়ে রয়েছে বঙ্গবাসীর স্মৃতিতে । নিজের কর্মস্থলে ধর্ষণ ও খুন হন তরুণী এক চিকিৎসক । সেই ঘটনার বিচার চাইতে ফের কলকাতার রাজপথে জুনিয়র চিকিৎসকরা ।

কলেজ স্কোয়ার থেকে শুক্রবার রাতে মশাল মিছিল শুরু করেন তাঁরা । শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পর্যন্ত চলে সেই মিছিল । মিছিলে পা মেলান বহু সাধারণ মানুষ । মিছিল থেকে আরও একবার শোনা যায় বিচারের দাবি । জুনিয়র চিকিৎসকদের অভিযোগ, এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি জড়িত । একজন শাস্তি পেয়েছে । বাকিরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

নৃশংস ঘটনার পর আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে 2024 সালের 9 অগস্ট থেকে আন্দোলন শুরু করেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা ৷ বিক্ষোভে সামিল হন সমাজের প্রতিটি শ্রেণির সাধারণ মানুষ । একাধিক দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় । দাবির বেশ কিছু পূরণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনও বাকি রয়েছে অনেক কিছু ।

এই বিষয়ে জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, "আমাদের গণ আন্দোলনের ফলে 11 জন উচ্চপদস্থ কর্মীর বদলি হয়েছে ৷ নিয়োগ প্রক্রিয়াও বন্ধ ছিল । সেখানে সরকার ফের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে । তবে, আমাদের আংশিক জয় হয়েছে । বাংলায় যে অচলায়তন শুরু হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই আমাদের এই মিছিল ।"

RG DOCTOR RAPE AND MURDER
শুক্রবার রাতে জুনিয়র চিকিৎসকদের মিছিল (ইটিভি ভারত)

এদিন মিছিলে সামিল হন জুনিয়র চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া ৷ একাধিক প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "এখনও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কেন রয়েছে ? হাসপাতালের যে জায়গায় ভাঙচুর করা হয়েছিল বছর কেটে গেলেও সেই জায়গা কেন মেরামত করা হয়নি ? নিরাপত্তা দেওয়ার সদিচ্ছা আদৌ আছে ?"

তাঁর কথায়, "চিত্র বদলের জন্য সদিচ্ছার প্রয়োজন । বর্তমান সমাজে যাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, তাঁদেরকে অপমান করা হচ্ছে । যাঁরা সত্যের পথে, সততার পথে রয়েছেন, তাঁদের ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ৷ এই সমস্ত কারণে সমাজ যেদিকে যাওয়ার, সেই দিকেই যাচ্ছে ।"

