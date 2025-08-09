কলকাতা, 9 অগস্ট: আরজি করে চিকিৎসক পড়ুয়াকে হত্যার এক বছর পার ৷ বছর ঘুরলেও ন্যায় বিচার পায়নি নির্যাতিতা ৷ তাই বছর ঘোরার দিনেই অর্থাৎ শুক্রবার রাতে মিছিল করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা ৷ সেই মিছিলে ছয় বছরের মেয়েকে কোলে নিয়ে হাঁটলেন মা । বললেন, "আমার মেয়েও তো বড় হচ্ছে ৷"
পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে এসেছেন শরীফা খাতুন । ন্যায় বিচারের দাবিতে গত এক বছর ধরে পথে থেকেছেন । ঘটনার এক বছরের মশাল মিছিলে তাই আরও একবার হাঁটলেন শহর কলকাতার রাস্তায় । মেয়েকে সঙ্গী করে তাঁর এই পথচলা সম্পর্কে শরীফা বলেন, "আমার মেয়েও বড় হচ্ছে । তাকে নিয়ে আমার চিন্তা । দোষীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ ধর্ষকদের কোনও সাজা হচ্ছে না ।"
ঠিক এক বছর আগের আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের বিভীষিকাময় ঘটনা আজও তরতাজা হয়ে রয়েছে বঙ্গবাসীর স্মৃতিতে । নিজের কর্মস্থলে ধর্ষণ ও খুন হন তরুণী এক চিকিৎসক । সেই ঘটনার বিচার চাইতে ফের কলকাতার রাজপথে জুনিয়র চিকিৎসকরা ।
কলেজ স্কোয়ার থেকে শুক্রবার রাতে মশাল মিছিল শুরু করেন তাঁরা । শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পর্যন্ত চলে সেই মিছিল । মিছিলে পা মেলান বহু সাধারণ মানুষ । মিছিল থেকে আরও একবার শোনা যায় বিচারের দাবি । জুনিয়র চিকিৎসকদের অভিযোগ, এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি জড়িত । একজন শাস্তি পেয়েছে । বাকিরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে ।
নৃশংস ঘটনার পর আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে 2024 সালের 9 অগস্ট থেকে আন্দোলন শুরু করেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা ৷ বিক্ষোভে সামিল হন সমাজের প্রতিটি শ্রেণির সাধারণ মানুষ । একাধিক দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় । দাবির বেশ কিছু পূরণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনও বাকি রয়েছে অনেক কিছু ।
এই বিষয়ে জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, "আমাদের গণ আন্দোলনের ফলে 11 জন উচ্চপদস্থ কর্মীর বদলি হয়েছে ৷ নিয়োগ প্রক্রিয়াও বন্ধ ছিল । সেখানে সরকার ফের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে । তবে, আমাদের আংশিক জয় হয়েছে । বাংলায় যে অচলায়তন শুরু হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই আমাদের এই মিছিল ।"
এদিন মিছিলে সামিল হন জুনিয়র চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া ৷ একাধিক প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "এখনও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কেন রয়েছে ? হাসপাতালের যে জায়গায় ভাঙচুর করা হয়েছিল বছর কেটে গেলেও সেই জায়গা কেন মেরামত করা হয়নি ? নিরাপত্তা দেওয়ার সদিচ্ছা আদৌ আছে ?"
তাঁর কথায়, "চিত্র বদলের জন্য সদিচ্ছার প্রয়োজন । বর্তমান সমাজে যাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, তাঁদেরকে অপমান করা হচ্ছে । যাঁরা সত্যের পথে, সততার পথে রয়েছেন, তাঁদের ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ৷ এই সমস্ত কারণে সমাজ যেদিকে যাওয়ার, সেই দিকেই যাচ্ছে ।"