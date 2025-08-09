কলকাতা, 9 অগস্ট: নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত আরজি করে নির্যাতিতার বাবা এবং মা । তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাইপাস ধারের এক বেসরকারি হাসপাতালে । সেখানে বর্তমানে চিকিৎসা চলছে তাঁদের । তাঁদের শারীরিক খোঁজখবর নিতে সেখানে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফ্রন্টের প্রতিনিধিরাও যান ।
সেখানে গিয়ে জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশিস হালদার বলেন, "আজকের এই ঘটনার জবাব পুলিশ মন্ত্রীকে দিতে হবে । মেয়ের ন্যায়বিচার চাইতে মা-বাবার গায়ে এমনভাবে হাত উঠল । আর মা-বাবার গায়ে হবে হাত উঠবে এটা আমরা কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি ।"
হাসপাতাল সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই বেশ কিছু টেস্ট করা হচ্ছে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের । তাঁর কপালের সামনের দিকটা বেশ ফুলে রয়েছে । যদিও যাঁরা নবান্ন অভিযান ডাকলেন, কেন তাঁরা নিরাপত্তা দিতে পারলেন না, সেই প্রশ্ন তুলছেন সিনিয়র চিকিৎসকরা ।