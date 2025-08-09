কলকাতা, 9 অগস্ট: প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গালে চটি দিয়ে মেরে তাঁর মেয়ের মৃত্যুর কারণ জানতে চাইবেন তিনি ৷ আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে হাজরার প্রতিবাদে যোগ দিয়েছেন মেয়ে হারানো মা সাবিনা ইয়াসমিন ৷ সেখান থেকে তিনিও তামান্নার হত্যার বিচার চাইলেন ৷
গত 23 জুন নদিয়ায় কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল প্রকাশ হয় ৷ জয়ী হন তৃণমূলের আলিফা আহমেদ ৷ বিজয় মিছিল যাচ্ছিল সাবিনা ইয়াসমিনের বাড়ির সামনে দিয়ে ৷ মিছিল থেকে ছোড়া বোমার আঘাত মৃত্যু হয় একরত্তির ৷ ঘটনার পর প্রায় দেড় মাস কেটে গেলেও গ্রেফতার হয়নি অভিযুক্তরা ৷ হাজরা মোড়ের প্রতিবাদ সভা থেকে এমনই অভিযোগ করলেন মেয়ে হারানো মা-বাবা ৷
এই খুনের বিচার চাইতে রাস্তায় এবং আদালতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তামান্নার পরিবার ৷ নদিয়ার জেলাশাসক ভবন অভিযান থেকে শুরু করে আরজি কর ইস্যুতে কালীঘাট অভিযানে শামিল হয়েছেন তামান্নার মা ৷ শনিবার দুপুরে তিনি নদিয়ার পলাশী থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসেন ৷ পাঁচটা নাগাদ হাজরা মোড়ে পৌঁছন ৷
এরপর বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশকে নিশানা করেন সাবিনা ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার পুলিশের কারণে তাঁর কোলের শিশুর প্রাণ গিয়েছে বলে জানান তিনি ৷ তাঁর কথায়, "আমি এই ডাকাত রানির গালে চটি মারতে চাই ৷ তাঁর কারণেই আমার ছোট্ট তামান্নাকে হারাতে হয়েছে ৷ যে সরকারের প্রতিনিধি জেতার কারণে আমাকে তামান্নাকে হারাতে হয়েছে, সেই সরকারের পতন চাইছি ৷ আমি মমতার পতন চাইছি ৷"
তাঁর কথায়, "আমি এই ডাকাত-রানির কাছে আমার তামান্নার বিচার চাইতে এসেছি ৷ জানতে চাই, কেন তামান্নাকে মারা হল ? কেন তামান্নার মা'কে এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে ?" তামান্নার বাবা বলেন, "দু'মাস হয়ে গেল, তামান্নার খুনিদের এখনও ধরা হল না ৷ এদিকে এক বছর কেটে গিয়েছে অভয়া সঠিক বিচার পেলেন না ৷ তাই অভয়া এবং আমার তামান্নার সঠিক বিচার চাইতে আজ কালীঘাটে যাওয়ার জন্য এসেছি ৷"
তামান্নার মৃত্যুতে অভিযুক্তদের ধরা হয়নি এখনও ৷ সাবিনার আক্ষেপ, "আমার মেয়েকে বড় হওয়ার আগেই শেষ করে দিল ৷ বড় হতে দিল না ৷ আমার মেয়ের রক্তে আমার শরীর রাঙিয়ে নিয়েছি ৷ এখনও 14 জন ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ রাতে ভয়ে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা কেউ বাইরে বেরতে পারে না ৷ ওরা বাইকে করে যেতে যেতে বোমা মারে ৷ আমি ভয়ের পরোয়া করি না, আমার আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই ৷ আমি এই লড়াই চালিয়ে যাব ৷"
এদিন নবান্ন অভিযানে অংশ নিয়ে আহত হয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা ৷ নির্যাতিতার মা একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ এই খবরে তামান্নার বাবা বলেন, "সঠিক বিচারের দাবিতে আমরাও আঘাত পেতে পিছপা হব না ৷" আঘাতের কথা শুনে তামান্নার মা ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেন, "এই ডাকাত রানি এমনই যে মেয়েটাকে নিয়েও ক্ষান্ত হননি ৷ এখন তার মা-কে মেরে ফেলতে চাইছে ৷ ক্ষমতা প্রয়োগ করে পুলিশকে দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে ৷ "