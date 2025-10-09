মেয়েকে উত্যক্ত করে স্থানীয় যুবকরা, রেহাই পেতে নাবালিকার বিয়ের আয়োজন মায়ের

মেয়েকে উত্যক্ত করে স্থানীয় যুবকরা, রেহাই পেতে নাবালিকার বিয়ের আয়োজন মায়ের
পাত্র ভিনরাজ্যের ৷ 11 তারিখ ছিল মেয়েটির বিয়ে ৷ পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গিয়ে বিয়ে আটকে দিয়েছে ৷
Published : October 9, 2025 at 6:26 PM IST
দুর্গাপুর, 9 অক্টোবর: মেয়েকে নাকি নিয়মিত উত্যক্ত করে স্থানীয় যুবকরা ৷ তাই তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে রাতের অন্ধকারে চুপিসারে ভিনরাজ্যের ছেলের সঙ্গে নাবালিকার বিয়ের আয়োজন করলেন মা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে কোকওভেন থানা এলাকায় ৷ খবর পেয়ে সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বিয়েটা রুখে দিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও কোকওভেন থানার পুলিশ ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছরের কয়েক আগে নাবালিকার বাবা মারা গিয়েছেন । অভাবের সংসারে একাই লড়ছেন মা । তাঁর রোজগারেই চলে সংসার ৷ এর মধ্যে 11 তারিখ ভিন রাজ্যের পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে চূড়ান্ত করেন তিনি । কিন্তু ঠিক সেই সময় হাজির হয় পুলিশ ৷ সঙ্গে দুর্গাপুরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা । তাদের তৎপরতায় মুহূর্তের মধ্যে থেমে যায় বিয়ের সমস্ত চেষ্টা । পুলিশকে দেখে কেঁদে ফেলেন নাবালিকা পাত্রীটি ৷ কথা শুনে বোঝা যায়, বিয়ে করতে রাজি ছিল না সে ৷
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার শিল্পী পাল বলেন, "আমাদের কাছে খবর আসে যে নাবালিকার বিয়ের প্রস্তুতি চলছে । সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাই । আমরা বুধবার সন্ধ্যায় ওই বাড়িতে পৌঁছই এবং পরিবারের কাছ থেকে জানতে চাই কেন 18 বছর পূর্ণ হওয়ার আগে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।"
নাবালিকার মা বলেন, "আমি বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করি । স্থানীয় কিছু ছেলে আমার মেয়েকে উত্যক্ত করে । আমি বাধ্য হয়ে ওই ছেলেদের ভয়ে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম । 10 তারিখ আমার মেয়ের জন্মদিন । আমি প্রত্যেক বছর তার জন্মদিন পালন করি । 11 তারিখ আমি ওর বিয়ে দিয়ে রাখতাম । এরপর 18 বছর হলে তাকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতাম ।"
হতদরিদ্র পরিবারগুলি এখনও সেভাবে সচেতন হয়নি । তাদের কাছে বাড়ির মেয়ে একটু বড় হলেই তার বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এখনও লক্ষ্য করা যায় ৷ খবরের শিরোনামে তা প্রায়শ্যই উঠে আসে ৷ কিন্তু এই ঘটনায় নাবালিকার মা দাবি করেন, তাদের আর্থিক অনটনের পাশাপাশি স্থানীয় যুবকরা মেয়েকে উত্যক্ত করত, এটাই নাবালিকাকে বিয়ের পিছনে কারণ । স্থানীয় যুবক যারা উত্যক্ত করে তাদের কি কোনও বিচার হবে?
এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "নাবালিকার বিয়ে দিচ্ছিল খবর পাওয়া মাত্রই কোকওভেন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় । বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । তার মায়ের মৌখিক অভিযোগ আমরা শুনেছি । যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব ।"