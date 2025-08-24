কাঁথি, 24 অগস্ট: পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে গিয়ে ভিনরাজ্যে মৃত্যু হল কাঁথির বাসিন্দা মা এবং ছেলের ৷ শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে ৷ একটি দ্রুত গতির গাড়ি সামনে থেকে এসে অটোয় ধাক্কা মারে ৷ ঘটনায় পরিবারের আরও তিনজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷
জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের চলতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা জাহাঙ্গির সাহা স্ত্রী, দুই ছেলে এবং ভাগ্নিকে নিয়ে উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন ৷ তাঁরা গত বৃহস্পতিবার রওনা দেন ৷ সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানেও যোগ দেওয়ার কথা ছিল ৷ সেই মতো শনিবার ট্রেন থেকে নেমে অটোয় করে আত্মীয়ের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা ৷
পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, উল্টোদিক থেকে আসা একটি গাড়ি তাঁদের অটোকে সামনে থেকে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনায় অটোর চালক-সহ 6 জনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ হাসপাতালে জাহাঙ্গিরের স্ত্রী ফরিদা বিবি (30) এবং বড় ছেলে নাসিম সাহা (12)-র মৃত্যু হয় ৷ জাহাঙ্গির এবং তাঁর ছোট ছেলে ও ভাগ্নি আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷
শনিবার বিকেলে কাঁথির বাড়িতে এই খবর আসতেই শোকের ছায়া নেমেছে ৷ বাড়িতে জাহাঙ্গিরের বৃদ্ধ বাবা-মা এবং এক ভাই রয়েছেন ৷ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই পরিবারের সদস্যরা উত্তরপ্রদেশে রওনা দিয়েছেন ৷ কাঁথি থানার তরফে মৃত ফরিদা এবং তাঁর ছেলের দেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য মধুসূদন চক্রবর্তী ৷
তিনি বলেন, "ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ওঁদের বাড়িতে এসেছি ৷ গ্রামের সবাই মিলে জাহাঙ্গির এবং বাকিদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য় করেছি ৷ বাকি ওঁর স্ত্রী এবং ছেলের দেহ বাড়িতে আনার জন্যও স্থানীয়রা গিয়েছেন ৷ কাঁথি থানার পুলিশ সাহায্য করছে ৷"
এ নিয়ে আহত জাহাঙ্গিরের আত্মীয় শেখ হাবিব বলেন, "প্রথমে আমি ফোনে বিষয়টি জানতে পারি ৷ এলাকাবাসীদের কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে উত্তরপ্রদেশ রওনা দিয়েছে কয়েকজন ৷ কাজের জন্যই উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিল ওঁরা ৷"