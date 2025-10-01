ETV Bharat / state

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

বৃষ্টির চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে রমরমিয়ে ব্যবসা দুর্গাপুজোয় ৷ আর তার ফলে বহুগুণ বেড়েছে পুজোর বাজার ৷ যার ফল পড়েছে বাংলার অর্থনীতিতে ৷

business in durga puja
বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2025 at 5:37 PM IST

কলকাতা, 1 অক্টোবর: বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজোর সঙ্গে এ বছর যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল এই প্রবাদ। যাঁরা দাবি করেন, বাঙালি ব্যবসায় দক্ষ নয়, তাঁদের ভুল প্রমাণ করে বাংলার পুজোর অর্থনীতি 2025-এ ঐতিহাসিক মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেছে মনে করছেন অনেকেই। বিভিন্ন বণিকসভা ও অর্থনীতিবিদদের হিসাবে এই বছরের পুজোকেন্দ্রিক অর্থনীতি এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷

কুমোরটুলির শিল্পী থেকে শুরু করে নামকরা ভাস্কর ভবতোষ সুতার ও পরিমল পালের মতো প্রতিমাশিল্পীরা জানাচ্ছেন, বিদেশে পুজোর বাজার বহুগুণ বেড়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, এমনকি আফ্রিকাতেও পুজোর প্রতিমার অর্ডার যাচ্ছে। দাম আগের তুলনায় অনেক বেশি। কলকাতার প্যান্ডেল ও আর্ট ইনস্টলেশন দেখে বিদেশি ক্রেতারা স্থানীয় শিল্পীদের কাছ থেকে নতুন অর্ডার দিচ্ছেন। ভিনরাজ্য থেকেও ক্রমশ বাড়ছে বরাত। তাঁদের কথায়, এই প্রসারের মূল চালিকাশক্তি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ ও পরিকল্পনা।

শুধু শিল্পকলাই নয়, পোশাক শিল্পও পুজো অর্থনীতির বড় ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যের পোশাক শিল্পে বিগত পাঁচ বছরে 42 শতাংশের বেশি নতুন শাখা খোলা হয়েছে। কোনও সংস্থা ব্যবসা গুটিয়ে নেয়নি। বরং প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পরবর্তী সম্প্রসারণের জায়গা খুঁজছে। সারা বছরের বিক্রির সঙ্গে তুলনা করলে পুজোর সময়ে এই খাতে বিক্রি গড়ে 15 শতাংশ বেড়েছে। আয় বেড়েছে 10 হাজার কোটিরও বেশি। এর ফলে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

business in durga puja
বাংলার পুজোর অর্থনীতি 2025-এ ঐতিহাসিক মাইলস্টোন (নিজস্ব ছবি)

বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার - পুরো রাজ্যের গ্রামাঞ্চল আজ হস্তশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে৷ আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তৈরি নতুন ধরনের গয়না, ফেব্রিক, ইমিটেশন কাজ ক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে। ডাক বা শোলা সাজের জায়গা নিচ্ছে আধুনিক নকশা। এবার পুজোর বাজারে দেড় কোটির বেশি কুটির শিল্পী ও শ্রমিক বাড়তি আয় করেছেন বলে দাবি প্রশাসনের। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে রাজ্য সরকার সরাসরি পণ্য ক্রয়ে যুক্ত করায় তাঁদের আলাদা বাজার খুঁজতে হচ্ছে না। অর্থনীতিবিদদের মতে, পুজোকেন্দ্রিক এই বিপ্লব বাংলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

এছাড়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রীর মতো 80টির বেশি প্রকল্পে গ্রামীণ পরিবারগুলির হাতে নগদ অর্থ পৌঁছেছে। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, “হাতে অর্থ এসেছে, বাংলার অর্থনীতি বদলাচ্ছে।” ফলে গ্রামের হাটবাজার এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি প্রাণবন্ত।

প্রতিবছর সরকারিভাবে ক্লাবগুলিকে দেওয়া অনুদানও পুজোর অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। কয়েক বছরে অনুদানের অঙ্ক তিন থেকে চার গুণ বেড়েছে। এর ফলে শুধু পুজোর সংখ্যা 25 শতাংশ বৃদ্ধি পায়নি, বরং মাইক-লাইট ব্যবসায়ী, থিম শিল্পী, ডেকরেটর থেকে ছোট দোকানদার - সবাই লাভবান হচ্ছেন।

business in durga puja
দুর্গাপুজোয় দারুণ ব্যবসা (নিজস্ব ছবি)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য ছিল দুর্গোৎসবকে শুধু উৎসবের আনন্দে সীমাবদ্ধ না রেখে একে অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা। গত এক দশকের পরিকল্পিত পদক্ষেপের ফলেই এই বছর পুজোকেন্দ্রীক অর্থনীতি এক লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি ছাড়িয়েছে। এটা বাংলার জন্য এক ঐতিহাসিক সাফল্য।"

অর্থনীতির বিশ্লেষকরা বলছেন, এই জোয়ার একদিনে আসেনি। 2024 সালে যেখানে পুজোকেন্দ্রিক অর্থনীতি ছিল 75-80 হাজার কোটির মধ্যে, সেখান থেকে মাত্র এক বছরে তা এক লক্ষ কোটি ছাড়িয়েছে। এই অর্থনৈতিক সাফল্য শুধু বাংলার উৎসবকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করেনি, বরং উৎসবকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থান, শিল্পচর্চা ও গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই রূপান্তরের পথ দেখিয়েছে। বাংলার দুর্গোৎসব এখন কেবল আনন্দ-আনন্দ নয়, বরং এক বিরাট অর্থনৈতিক শক্তি।

