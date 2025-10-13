ETV Bharat / state

বর্ধমানের রাজাকে অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ দর্শন করান দুর্লভা কালীর সাধক গোকূলানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রাচীন প্রথা মেনে দেবীর পুজোর পর ভোগ দেওয়া হয় শিয়ালকে ৷ ডাকাত কালী নামেও পরিচিত বর্ধমানের দুর্লভা কালী ৷

শিলারূপী দুর্লভা কালীর আরাধনা বর্ধমানের লাকুর্ডিতে (ছবির ডানদিকে) ৷ (নিজস্ব ছবি)
Published : October 13, 2025 at 7:04 AM IST

বর্ধমান, 13 অক্টোবর: সাড়ে তিনশো বছরের বেশি সময় আগে তৎকালীন বর্ধমান রাজ্যের লাকুর্ডির জঙ্গলে তপস্যা শুরু করেছিলেন গোকূলানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক সাধক ৷ কথিত আছে, সেই সময় তিনি কালী মায়ের স্বপ্নাদেশ পান ৷ যেখানে দেবী তাঁকে নির্দেশ দেন, পাশের পুুকুরে একটি পাথরে তাঁর বাস এবং সেই পাথরটি জল থেকে তুলে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে ৷ সেই মতো তালপাতার ছাউনি তৈরি করে সেই শিলাকে তুলে এনে কালী রূপে পুজো শুরু করেছিলেন সাধক গোকূলানন্দ ব্রহ্মচারী ৷

এই শিলা রূপী কালী, দেবী দুর্লভা কালী নামে পরিচিত ৷ বলা হয় সাধক গোকূলানন্দ ব্রহ্মচারী অনেক তপস্যা ও সাধনার পর দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন ৷ তাই লাকুর্ডির প্রাচীন এই মন্দিরে দেবী দুর্লভা কালী রূপে পূজিতা হন ৷ শিলারূপী দুর্লভা কালীর আরাধনার পাশাপাশি, বর্তমানে একটি কালী মূর্তির পুজো করা হয় এই মন্দিরে ৷ লাকুর্ডির জঙ্গলে দেবী দুর্লভার মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পিছনেও রয়েছে এক কাহিনি ৷

বর্ধমানের রাজাকে অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ দর্শন করান দুর্লভা কালীর সাধক গোকূলানন্দ ব্রহ্মচারী (ইটিভি ভারত)

বলা হয়, বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদ খবর পান লাকুর্ডির জঙ্গলে এক সাধক একটি তালপাতার ছাউনিতে শিলা রূপী দেবী কালীর পুজো করছেন ৷ সেই খবর পেয়ে, রাজা এক অমাবস্যায় দিনের বেলা সেখানে যান ৷ সেই সময় সাধক নেশায় ডুবে ছিলেন ৷ রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি জঙ্গলে কেন সেই শিলা মূর্তির পুজো করছেন ৷ তখন রাজাকে তিনি সমস্তটা বলেন ৷ সেই শুনে রাজা সাধকের কাছে সেদিনের তিথি জানতে চেয়েছিলেন ৷ নেশার ঘোরে সাধক বলে বসেন, পূর্ণিমা তিথি ৷ তা শুনে অবাক হন রাজা ৷ তিনি সাধক গোকূলানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলেন, রাতে তিনি জঙ্গলে আসবেন ৷ সেই সময় তাঁকে পূর্ণিমার চাঁদ দেখাতে হবে ৷ সাধক রাজিও হয়ে যান ৷

বর্ধমান শহর লাগোয়া লাকুর্ডির জঙ্গলের কাছে 'দুর্লভা কালীমন্দির' ৷ (নিজস্ব ছবি)

এরপর নেশা কাটতেই সাধক বুঝতে পারেন ভুল করে তিনি অমাবস্যার বদলে রাজাকে পূর্ণিমা তিথি বলেছেন ৷ কিন্তু, রাতে রাজাকে চাঁদ কীভাবে দেখাবেন তিনি ? সেই সময় দেবীর দুর্লভার সামনে প্রার্থনা শুরু করেন সাধক গোকূলানন্দ ব্রহ্মচারী ৷ এরপর রাতে রাজা তেজচাঁদ জঙ্গলে এলে সেই অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়েছিলেন সাধক ৷ সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে পড়েন রাজা ৷ তিনি মনস্থির করেন, মন্দিরের জন্য জমিদান করবেন ৷ সেই মতো লাকুর্ডির জঙ্গল-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা ওই মন্দিরের জন্য দান করেন তিনি ৷

তালপাতার ছাউনির বদলে, সেখানে তৈরি হয় দেবী দুর্লভা কালীর স্থায়ী মন্দির ৷ যার পুজোর দায়িত্বে ছিলেন সাধক গোকূলানন্দ ব্রহ্মচারী ৷ সেই সময় থেকে দেবী দুর্লভা কালীর তন্ত্র মতে পুজো হয়ে আসছে ৷ একসময় নিয়মিত পাঁঠা বলি দেওয়া হতো সেখানে ৷ আর দেবীকে কাহন ও শোল মাছ পোড়া দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় প্রতি অমাবস্যায় ৷ কালীপুজোর দিনেও তিনবার দেবীকে কাহন ও শোল মাছ পোড়া দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয় ৷

মন্দিরের এই অংশে শিয়ালকে ভোগ নিবেদন করা হয় ৷ (নিজস্ব ছবি)

দুর্লভা কালীপুজোর একটি পুরনো রীতি আজও পালন করা হয় ৷ বর্ধমান শহর লাগোয়া লাকুর্ডির জঙ্গলে আগের মতো এখনও অনেক শিয়াল আছে ৷ প্রথা অনুযায়ী, সকালে ও রাতে ভোগের রান্না থেকে কিছুটা অন্ন দেবীকে নিবেদনের আগে তুলে রাখা হয় ৷ সেই তুলে রাখা অন্ন পুজোর পর মন্দিরের পিছনের জঙ্গলে গিয়ে রেখে আসা হয় একটি পাত্রে ৷ কথিত অনুযায়ী, সেই অন্ন শিয়াল এসে খেয়ে যায় ৷

দুর্লভা কালী 'ডাকাত কালী' নামেও প্রসিদ্ধ ৷ বলা হয়, সেই সময় লাকুর্ডির জঙ্গলের ডাকাতরা এই কালীমন্দিরে এসে পুজো দিত ডাকাতির আগে ৷ আবার ডাকাতি করে এসে এখানেই লুঠ করা জিনিসপত্র ভাগ করত ডাকাতরা ৷ এমন আজও বর্ধমান শহরে ডাকাতির আগে দুষ্কৃতীরা এই মন্দিরে এসে পুজো দিয়ে যায় বলে দাবি স্থানীয়দের ৷

দুর্লভা কালী মন্দিরে দেবীর মূর্তি ৷ (নিজস্ব ছবি)

এ নিয়ে মন্দিরের পুরোহিত সুকুমার ভট্টাচার্য বলেন, "সাধক গোকূলানন্দ ব্রহ্মচারী অনেক কষ্টের পর দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন ৷ তাই এখানে দেবীর নাম হয়েছে দুর্লভা ৷ অর্থাৎ, তাঁকে লাভ করতে হলে কষ্ট করতে হয় ৷ সাধক গোকূলানন্দ ব্রহ্মচারী বর্ধমানের রাজাকে এক অমাবস্যার রাতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়েছিলেন ৷ সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে রাজা মোহিত হয়ে পড়েন ৷ তিনি তারপর মন্দিরের জন্য প্রচুর জমিদান করেন ৷ পুরনো রীতি মেনে আজও আমরা দেবীকে নিবেদনের আগে, রান্না হওয়া ভোগ শিয়ালের জন্য তুলে রাখি দু’বেলা ৷ পুজোর শেষে মন্দিরের পিছনের জঙ্গলে সেই ভোগ শিয়ালকে দেওয়া হয় ৷"

