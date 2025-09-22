স্বপ্নাদেশে দেবী বলে দেন রূপ, মদনপুরের জমিদার বাড়ির 217 বছরের পুজোয় দুর্গা ব্যাঘ্র-বাহিনী

স্বপ্নাদেশে দেবী বলে দেন রূপ, মদনপুরের জমিদার বাড়ির 217 বছরের পুজোয় দুর্গা ব্যাঘ্র-বাহিনী
জমিদার পরিবারের সদস্য, মৃৎশিল্পী থেকে পুরোহিত প্রত্যেককেই স্বপ্নাদেশ দেন দেবী দুর্গা ৷ সেখান থেকেই এই পুজোর প্রচলন ৷
Published : September 22, 2025 at 6:33 PM IST
অন্ডাল, 22 সেপ্টেম্বর: স্বপ্নাদেশে দেবী বলে দিয়েছিলেন কেমন হবে তাঁর রূপ ৷ সেই থেকে প্রাচীন প্রথা মেনেই আজও ব্যাঘ্র-বাহিনী রূপে পূজিত হয়ে আসছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্ডালের মদনপুরের জমিদার বাড়ির দুর্গা । কথিত আছে, পরিবারের প্রথম জমিদার মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আনুমানিক 217 বছর আগে এই পুজো শুরু করেছিলেন ।
জমিদার পরিবারের সদস্য অনুপম চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, মা দুর্গা মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নাদেশ দেন এবং স্বপ্নে মূর্তি কেমন হবে সেই রূপে মা মহেশচন্দ্রকে দেখা দেন । তাঁর সঙ্গে দুর্গাপুরের মৃৎশিল্পী ভুবন মিস্ত্রিকে ওই একই রূপে দর্শন দেন মা এবং তিনি মূর্তি গড়ার নির্দেশ দেন । একইসঙ্গে কাটোয়ার পুরোহিত ভট্টাচার্য পরিবারকেও মা স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন । তাঁরা সেই তখন থেকেই এই প্রতিমা তৈরি এবং মায়ের পুজো করে আসছেন বংশানুক্রমিকভাবে ।
মা এখানে বাঘের ওপরে উপবিষ্ট, তাঁর বাম পাশে গণেশ এবং ডান পাশে কার্তিক । মায়ের এই রূপ অন্যত্র খুব একটা দেখা যায় না । প্রথম থেকেই যে নিয়মে পুজোর অনুষ্ঠান চলত তা আজও মেনে পুজো হয় চট্টোপাধ্যায় পরিবারে । এটি পারিবারিক পুজো । তাই পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায়ই এই পুজো চলে আসছে ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব বড় মাপের জমিদার ছিলেন ৷ তাঁর হাতে প্রচুর মৌজার মালিকানা ছিল । বিহারের মুজফরপুরে জমিদারির প্রধান কার্যালয় ছিল । এদিকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম-সহ বর্ধমান জেলায় অনেক মৌজার মালিকানা পেয়েছিলেন তিনি । এখনও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক চাষি যাদের জমিদারি আমলে কোটাল বলা হত, তারাও আজও সেই প্রাচীন প্রথামতো পুজোর শুরুতেই চলে আসেন মদনপুরের এই ব্যাঘ্র-বাহিনী মায়ের মন্দিরে । পুজোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে করেন তাঁদের কাজ ।
এখন জমিদার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অনেকেই কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন ৷ তবে তাঁরাও এই পুজোর ক'দিন নিজেদের পিতৃভিটায় অনুপস্থিত হতে চান না । তাই প্রায় সকলেই এসে থাকেন এখানে । পুজোর চারদিন নিজ ঘরে রান্না হয় না, মন্দির প্রাঙ্গণে দু'বেলা মায়ের ভোগের আয়োজন করা হয় ।
চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম অন্বেষা চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "ব্যাঘ্র-বাহিনী মাকে খুব সচরাচর দেখা যায় না । আমরা দারুণ আনন্দ উপভোগ করি পুজোর কয়েকটা দিন । পরিবারের যেসব সদস্য বাইরে থাকেন তাঁরা সবাই এসে হাজির হন ৷ একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া গল্প আড্ডা চলতে থাকে ৷ বলতে পারেন সারা বছরের সুখ স্মৃতি আমাদের মধ্যে জমা হয় । গুরুজনেরা, আমরা, ছোটরা সমবেতভাবে ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে মায়ের পুজোর সমস্ত রীতিনীতি মেনে চলি । দেবীর আগমন থেকে সিঁদুর খেলার মধ্যে দিয়ে দেবীর বিসর্জন সবকিছুই একেবারে নিয়মমাফিক হয় আমাদের মন্দিরে । আর অষ্টমীর দিন মায়ের যে রূপ হয় তা বলে বোঝানো যাবে না ৷"
জমিদার বাড়ির পুজো ঘিরে এখন এলাকায় থাকে সাজো সাজো রব । পারিবারিক পুজো হলেও গ্রামের প্রায় সকল মানুষ এই ব্যাঘ্র-বাহিনীর আরাধনায় অংশগ্রহণ করতে ভোলেন না । এই পুজোকে ঘিরে কয়েকদিন গোটা মদনপুর গ্রামের মানুষ উৎসাহ উদ্দীপনায় মেতে থাকেন ।