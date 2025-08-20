ডায়মন্ড হারবার, 20 অগস্ট: নতুন সংসার করবে বলে প্রেমিকের সঙ্গে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয় মহিলা । সঙ্গে নিয়ে যায় বছর তিনেকের শিশুকন্য়াকে ৷ কিন্তু, তার স্বপ্নের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় শিশুটি ৷ অবশেষে মাটিতে আছাড় মেরে শিশুকন্যাকে খুন করে মহিলা ও তার প্রেমিক ! এমনই অভিযোগ উঠল দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবারের 2 নম্বর ব্লকের সরিষার কামারপোল এলাকার বাসিন্দা এক মহিলার বিরুদ্ধে ৷ স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ভিন রাজ্যে গিয়ে অভিযুক্ত মহিলা ও তার প্রেমিককে গ্রেফতার করল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার আধিকারিকরা ৷
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগে ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লকের সরিষার কামারপোল এলাকার বাসিন্দা আজাহার লস্করের সঙ্গে বিবাহ হয় নাজিরা বিবির । দুই কন্যা সন্তানও রয়েছে । সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার রায়দিঘি রুটের বাসের এক কর্মচারীর সঙ্গে নাজিরার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে । প্রেমিকের সঙ্গে সংসার করবে বলে তিন বছরের কন্যা সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দেয় ভিন রাজ্যে ৷ অভিযোগ, সেখানে তিন বছরের কন্যা সন্তানকে আছাড় মেরে খুন করে নাজিরা বিবি ও তার প্রেমিক তাজউদ্দিন মোল্লা ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে বলেন, "সরিষার কামারপোল এলাকার বাসিন্দা আজাহার লস্কর পারুলিয়া কোস্টাল থানাতে তাঁর স্ত্রী নাজিরা বিবি ও কন্যা সন্তানের নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করি ৷ তদন্তে জানা যায়, প্রেমিকের সঙ্গে অন্ধপ্রদেশে চলে গিয়েছে নজিরা বিবি ৷ এরপর অন্ধ্রপ্রদেশে পৌঁছন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার আধিকারিকরা ৷ সেখানে গিয়ে জানা যায় তার কন্যা সন্তানের মৃত্যু হয়েছে ৷"
পুলিশ আধিকারিকা আরও বলেন, "এরপর অন্ধ্রপ্রদেশের স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই যুগলকে হেফাজতে নেওয়া হয় ৷ সামনে বসিয়ে রেখে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই শিশুকন্যাকে খুনের ঘটনাটি স্বীকার করে নেয় তারা ৷ এরপর তাদের গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসি আমরা ৷ অভিযুক্তদের ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা আদালতে পেশ করা হলে তাজউদ্দিনকে 12 দিনের এবং নাজিরাকে 7 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷" এই মুহূর্তে একমাসের অন্তঃসত্ত্বা নাজিরা ৷ সন্তানটি তার বলে দাবি করেছে তাজউদ্দিন বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে শিশুটির বাবা আজাহার লস্কর জানান, সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী তাজউদ্দিনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ৷ বাড়িতে বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর দু'জনের মধ্যে ঝামেলাও হয় ৷ এরপর তাঁদের 3 বছরের কন্যা সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে চলে যায় নাজিরা ৷ পুলিশে অভিযোগ জানান তিনি ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করতেই পুরো বিষয়টি সামনে এসেছে ৷ কন্যা সন্তানের মৃত্যুর জন্য অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান আজাহার ৷