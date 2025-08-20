ETV Bharat / state

গর্ভে প্রেমিকের সন্তান ! শিশুকন্য়াকে আছাড় মেরে খুন, গ্রেফতার মা ও প্রেমিক - WOMAN KILLS DAUGHTER

অভিযুক্ত মহিলার স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার আধিকারিকরা ৷ এরপর ভিন রাজ্যে গিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷

MOTHER KILLS CHILD
অভিযুক্ত মহিলার স্বামী (ইটিভি ভরত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 2:19 PM IST

3 Min Read

ডায়মন্ড হারবার, 20 অগস্ট: নতুন সংসার করবে বলে প্রেমিকের সঙ্গে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয় মহিলা । সঙ্গে নিয়ে যায় বছর তিনেকের শিশুকন্য়াকে ৷ কিন্তু, তার স্বপ্নের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় শিশুটি ৷ অবশেষে মাটিতে আছাড় মেরে শিশুকন্যাকে খুন করে মহিলা ও তার প্রেমিক ! এমনই অভিযোগ উঠল দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবারের 2 নম্বর ব্লকের সরিষার কামারপোল এলাকার বাসিন্দা এক মহিলার বিরুদ্ধে ৷ স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ভিন রাজ্যে গিয়ে অভিযুক্ত মহিলা ও তার প্রেমিককে গ্রেফতার করল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার আধিকারিকরা ৷

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগে ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লকের সরিষার কামারপোল এলাকার বাসিন্দা আজাহার লস্করের সঙ্গে বিবাহ হয় নাজিরা বিবির । দুই কন্যা সন্তানও রয়েছে । সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার রায়দিঘি রুটের বাসের এক কর্মচারীর সঙ্গে নাজিরার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে । প্রেমিকের সঙ্গে সংসার করবে বলে তিন বছরের কন্যা সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দেয় ভিন রাজ্যে ৷ অভিযোগ, সেখানে তিন বছরের কন্যা সন্তানকে আছাড় মেরে খুন করে নাজিরা বিবি ও তার প্রেমিক তাজউদ্দিন মোল্লা ৷

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে (ইটিভি ভারত)

ঘটনা প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে বলেন, "সরিষার কামারপোল এলাকার বাসিন্দা আজাহার লস্কর পারুলিয়া কোস্টাল থানাতে তাঁর স্ত্রী নাজিরা বিবি ও কন্যা সন্তানের নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করি ৷ তদন্তে জানা যায়, প্রেমিকের সঙ্গে অন্ধপ্রদেশে চলে গিয়েছে নজিরা বিবি ৷ এরপর অন্ধ্রপ্রদেশে পৌঁছন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার আধিকারিকরা ৷ সেখানে গিয়ে জানা যায় তার কন্যা সন্তানের মৃত্যু হয়েছে ৷"

পুলিশ আধিকারিকা আরও বলেন, "এরপর অন্ধ্রপ্রদেশের স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই যুগলকে হেফাজতে নেওয়া হয় ৷ সামনে বসিয়ে রেখে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই শিশুকন্যাকে খুনের ঘটনাটি স্বীকার করে নেয় তারা ৷ এরপর তাদের গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসি আমরা ৷ অভিযুক্তদের ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা আদালতে পেশ করা হলে তাজউদ্দিনকে 12 দিনের এবং নাজিরাকে 7 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷" এই মুহূর্তে একমাসের অন্তঃসত্ত্বা নাজিরা ৷ সন্তানটি তার বলে দাবি করেছে তাজউদ্দিন বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷

ঘটনা প্রসঙ্গে শিশুটির বাবা আজাহার লস্কর জানান, সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী তাজউদ্দিনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ৷ বাড়িতে বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর দু'জনের মধ্যে ঝামেলাও হয় ৷ এরপর তাঁদের 3 বছরের কন্যা সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে চলে যায় নাজিরা ৷ পুলিশে অভিযোগ জানান তিনি ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করতেই পুরো বিষয়টি সামনে এসেছে ৷ কন্যা সন্তানের মৃত্যুর জন্য অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান আজাহার ৷

পড়ুন: ফের কসবা, এবার সিনেমায় কাজ দেওয়ার নামে মডেলকে বারবার গণধর্ষণ

ডায়মন্ড হারবার, 20 অগস্ট: নতুন সংসার করবে বলে প্রেমিকের সঙ্গে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয় মহিলা । সঙ্গে নিয়ে যায় বছর তিনেকের শিশুকন্য়াকে ৷ কিন্তু, তার স্বপ্নের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় শিশুটি ৷ অবশেষে মাটিতে আছাড় মেরে শিশুকন্যাকে খুন করে মহিলা ও তার প্রেমিক ! এমনই অভিযোগ উঠল দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবারের 2 নম্বর ব্লকের সরিষার কামারপোল এলাকার বাসিন্দা এক মহিলার বিরুদ্ধে ৷ স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ভিন রাজ্যে গিয়ে অভিযুক্ত মহিলা ও তার প্রেমিককে গ্রেফতার করল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার আধিকারিকরা ৷

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগে ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লকের সরিষার কামারপোল এলাকার বাসিন্দা আজাহার লস্করের সঙ্গে বিবাহ হয় নাজিরা বিবির । দুই কন্যা সন্তানও রয়েছে । সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার রায়দিঘি রুটের বাসের এক কর্মচারীর সঙ্গে নাজিরার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে । প্রেমিকের সঙ্গে সংসার করবে বলে তিন বছরের কন্যা সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দেয় ভিন রাজ্যে ৷ অভিযোগ, সেখানে তিন বছরের কন্যা সন্তানকে আছাড় মেরে খুন করে নাজিরা বিবি ও তার প্রেমিক তাজউদ্দিন মোল্লা ৷

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে (ইটিভি ভারত)

ঘটনা প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে বলেন, "সরিষার কামারপোল এলাকার বাসিন্দা আজাহার লস্কর পারুলিয়া কোস্টাল থানাতে তাঁর স্ত্রী নাজিরা বিবি ও কন্যা সন্তানের নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করি ৷ তদন্তে জানা যায়, প্রেমিকের সঙ্গে অন্ধপ্রদেশে চলে গিয়েছে নজিরা বিবি ৷ এরপর অন্ধ্রপ্রদেশে পৌঁছন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার আধিকারিকরা ৷ সেখানে গিয়ে জানা যায় তার কন্যা সন্তানের মৃত্যু হয়েছে ৷"

পুলিশ আধিকারিকা আরও বলেন, "এরপর অন্ধ্রপ্রদেশের স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই যুগলকে হেফাজতে নেওয়া হয় ৷ সামনে বসিয়ে রেখে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই শিশুকন্যাকে খুনের ঘটনাটি স্বীকার করে নেয় তারা ৷ এরপর তাদের গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসি আমরা ৷ অভিযুক্তদের ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা আদালতে পেশ করা হলে তাজউদ্দিনকে 12 দিনের এবং নাজিরাকে 7 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷" এই মুহূর্তে একমাসের অন্তঃসত্ত্বা নাজিরা ৷ সন্তানটি তার বলে দাবি করেছে তাজউদ্দিন বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷

ঘটনা প্রসঙ্গে শিশুটির বাবা আজাহার লস্কর জানান, সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী তাজউদ্দিনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ৷ বাড়িতে বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর দু'জনের মধ্যে ঝামেলাও হয় ৷ এরপর তাঁদের 3 বছরের কন্যা সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে চলে যায় নাজিরা ৷ পুলিশে অভিযোগ জানান তিনি ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করতেই পুরো বিষয়টি সামনে এসেছে ৷ কন্যা সন্তানের মৃত্যুর জন্য অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান আজাহার ৷

পড়ুন: ফের কসবা, এবার সিনেমায় কাজ দেওয়ার নামে মডেলকে বারবার গণধর্ষণ

For All Latest Updates

TAGGED:

প্রেমিকের সাহায্যে শিশুকন্যাকে খুনডায়মন্ড হারবারের মহিলা গ্রেফতারWOMAN WITH LOVER KILLED CHILDWOMAN KILLS DAUGHTER

Quick Links / Policies

ফিচার

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

কন্যাসন্তানের পৈতে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.