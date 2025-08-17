ETV Bharat / state

তৃণমূলের জমানায় বাংলার পরিস্থিতি কি শিল্পবন্ধ্যা, সংসদে উত্তর দিল মোদি সরকার - INVESTMENT IN BENGAL

রাজ্যের বিনিয়োগ পরিস্থিতি কী ? সংসদে জানতে চায় তৃণমূল ৷ তার উত্তরে কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যানে বিজেপির বিরুদ্ধে নয়া হাতিয়ার পেল শাসক দল ৷

Mamata Banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2025 at 2:55 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 17 অগস্ট: বারবার রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল বিজেপি নেতাদের মুখে শোনা যায়, বর্তমান রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে শিল্পের জন্য বদ্ধভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা । বহু শিল্পপতি বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে । কিন্তু এর সত্যতা কতটা, সেটাই সংসদে জানার চেষ্টা করেছিলেন এক তৃণমূল সাংসদ । কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যে তথ্য সংসদে পেশ করা হয়েছে, বাস্তবের সঙ্গে মেলালে তা বিজেপি দাবির উল্টো কথাই বলছে ।

সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ বাপি হালদার মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য থেকে কত শিল্প চলে গিয়েছে, আর কত শিল্প এসেছে । জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক যে তথ্য দিয়েছে, তা বিজেপি নেতাদের জন্য যথেষ্ট চিন্তার কারণ হতে পারে ।

Investment in Bengal
পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিসংখ্যান (নিজস্ব ছবি)

কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে, 2020-21 সালে বাংলায় সংযুক্ত হয়েছে মোট 7197টি শিল্প সংস্থা । আর বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছে মাত্র 306টি শিল্প সংস্থা । একই ভাবে 2021-22 এ নতুন করে নথিভুক্ত শিল্প সংস্থার সংখ্যা 8365টি । সেখানে রাজ্য ছেড়ে গিয়েছে 273টি সংস্থা । 2022-23 এ নতুন করে নথিভুক্ত হয়েছে 7978টি সংস্থা আর রাজ্য ছেড়ে গিয়েছে, মাত্র 270টি সংস্থা ।

2023-24 এ নতুন করে নথিভুক্ত হয়েছে 8683টি সংস্থা । আর রাজ্য ছেড়েছে 371টি সংস্থা । আর চলতি বছর জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যে নতুন করে নথিভুক্ত হয়েছে 3464টি সংস্থা । সেখানে রাজ্য ছেড়েছে 156টি সংস্থা । কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া এই তথ্য থেকেই স্পষ্ট বিগত কয়েক বছরের রাজ্যে একাধিক শিল্পসংস্থা রাজ্য ছেড়ে গিয়েছে । কিন্তু নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে এর থেকে বেশি ৷ ফলে বিজেপির যে অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলে শিল্পবন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে ৷ তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া এই পরিসংখ্যান পুরোপুরি মিল পাওয়া যাচ্ছে না ৷

Mamata Banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদারের কথায়, রাজনীতির ময়দানে লাগাতার মিথ্যাচার করে যায় এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি । তাদের বলা কথা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দেওয়া তথ্যের সঙ্গেই মেলে না । রাজ্যের মানুষ এই বাস্তবতাকে যত বুঝবেন, তত বিজেপিকে তারা প্রত্যাখ্যানই করবেন ।

শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যানে আরও বলা হয়েছে, 2010 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এ রাজ্যে নথিভুক্ত শিল্প সংস্থার সংখ্যা ছিল 1 লক্ষ 21 হাজার 496টি । অন্যদিকে এবছর জুলাই মাসে রাজ্যে এই নথিভুক্ত শিল্প সংস্থার সংখ্যা 2 লক্ষ 50 হাজার 343টিতে এসে দাঁড়িয়েছে । ফল এ ক্ষেত্রেও শিল্পক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতির ছবি প্রকাশ্যে আসছে ।

Investment in Bengal
পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিসংখ্যান (নিজস্ব ছবি)

আর সেই জায়গা থেকে সামনে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের দেওয়া এই তথ্য রাজ্যের জন্য প্রচার যুদ্ধে যে অত্যন্ত লাভদায়ক হবে, সে কথা বলার অবকাশ রাখে না । এই অবস্থায় দেখার বিজেপি কেন্দ্রীয় এই পরিসংখ্যানকে কীভাবে খণ্ডন করে বা প্রচার যুদ্ধে কীভাবে এর মোকাবিলা করে ।

আরও পড়ুন -

  1. শিলিগুড়িতে মমতার নিশানায় টি-বোর্ড, শিল্প সম্মেলনে 1 লক্ষ কোটির বিনিয়োগ-প্রস্তাব
  2. অ্যাপ বাইক থেকে নবকলেবরে হলুদ ট্যাক্সি, পরিবহণে বিপুল বিনিয়োগ প্রস্তাব

কলকাতা, 17 অগস্ট: বারবার রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল বিজেপি নেতাদের মুখে শোনা যায়, বর্তমান রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে শিল্পের জন্য বদ্ধভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা । বহু শিল্পপতি বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে । কিন্তু এর সত্যতা কতটা, সেটাই সংসদে জানার চেষ্টা করেছিলেন এক তৃণমূল সাংসদ । কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যে তথ্য সংসদে পেশ করা হয়েছে, বাস্তবের সঙ্গে মেলালে তা বিজেপি দাবির উল্টো কথাই বলছে ।

সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ বাপি হালদার মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য থেকে কত শিল্প চলে গিয়েছে, আর কত শিল্প এসেছে । জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক যে তথ্য দিয়েছে, তা বিজেপি নেতাদের জন্য যথেষ্ট চিন্তার কারণ হতে পারে ।

Investment in Bengal
পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিসংখ্যান (নিজস্ব ছবি)

কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে, 2020-21 সালে বাংলায় সংযুক্ত হয়েছে মোট 7197টি শিল্প সংস্থা । আর বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছে মাত্র 306টি শিল্প সংস্থা । একই ভাবে 2021-22 এ নতুন করে নথিভুক্ত শিল্প সংস্থার সংখ্যা 8365টি । সেখানে রাজ্য ছেড়ে গিয়েছে 273টি সংস্থা । 2022-23 এ নতুন করে নথিভুক্ত হয়েছে 7978টি সংস্থা আর রাজ্য ছেড়ে গিয়েছে, মাত্র 270টি সংস্থা ।

2023-24 এ নতুন করে নথিভুক্ত হয়েছে 8683টি সংস্থা । আর রাজ্য ছেড়েছে 371টি সংস্থা । আর চলতি বছর জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যে নতুন করে নথিভুক্ত হয়েছে 3464টি সংস্থা । সেখানে রাজ্য ছেড়েছে 156টি সংস্থা । কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া এই তথ্য থেকেই স্পষ্ট বিগত কয়েক বছরের রাজ্যে একাধিক শিল্পসংস্থা রাজ্য ছেড়ে গিয়েছে । কিন্তু নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে এর থেকে বেশি ৷ ফলে বিজেপির যে অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলে শিল্পবন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে ৷ তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া এই পরিসংখ্যান পুরোপুরি মিল পাওয়া যাচ্ছে না ৷

Mamata Banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদারের কথায়, রাজনীতির ময়দানে লাগাতার মিথ্যাচার করে যায় এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি । তাদের বলা কথা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দেওয়া তথ্যের সঙ্গেই মেলে না । রাজ্যের মানুষ এই বাস্তবতাকে যত বুঝবেন, তত বিজেপিকে তারা প্রত্যাখ্যানই করবেন ।

শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যানে আরও বলা হয়েছে, 2010 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এ রাজ্যে নথিভুক্ত শিল্প সংস্থার সংখ্যা ছিল 1 লক্ষ 21 হাজার 496টি । অন্যদিকে এবছর জুলাই মাসে রাজ্যে এই নথিভুক্ত শিল্প সংস্থার সংখ্যা 2 লক্ষ 50 হাজার 343টিতে এসে দাঁড়িয়েছে । ফল এ ক্ষেত্রেও শিল্পক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতির ছবি প্রকাশ্যে আসছে ।

Investment in Bengal
পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিসংখ্যান (নিজস্ব ছবি)

আর সেই জায়গা থেকে সামনে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের দেওয়া এই তথ্য রাজ্যের জন্য প্রচার যুদ্ধে যে অত্যন্ত লাভদায়ক হবে, সে কথা বলার অবকাশ রাখে না । এই অবস্থায় দেখার বিজেপি কেন্দ্রীয় এই পরিসংখ্যানকে কীভাবে খণ্ডন করে বা প্রচার যুদ্ধে কীভাবে এর মোকাবিলা করে ।

আরও পড়ুন -

  1. শিলিগুড়িতে মমতার নিশানায় টি-বোর্ড, শিল্প সম্মেলনে 1 লক্ষ কোটির বিনিয়োগ-প্রস্তাব
  2. অ্যাপ বাইক থেকে নবকলেবরে হলুদ ট্যাক্সি, পরিবহণে বিপুল বিনিয়োগ প্রস্তাব

For All Latest Updates

TAGGED:

INVESTMENT SITUATION IN BENGALMODI GOVERNMENTTRINAMOOLBJPINVESTMENT IN BENGAL

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.