কলকাতা, 17 অগস্ট: বারবার রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল বিজেপি নেতাদের মুখে শোনা যায়, বর্তমান রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে শিল্পের জন্য বদ্ধভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা । বহু শিল্পপতি বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে । কিন্তু এর সত্যতা কতটা, সেটাই সংসদে জানার চেষ্টা করেছিলেন এক তৃণমূল সাংসদ । কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যে তথ্য সংসদে পেশ করা হয়েছে, বাস্তবের সঙ্গে মেলালে তা বিজেপি দাবির উল্টো কথাই বলছে ।
সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ বাপি হালদার মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য থেকে কত শিল্প চলে গিয়েছে, আর কত শিল্প এসেছে । জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক যে তথ্য দিয়েছে, তা বিজেপি নেতাদের জন্য যথেষ্ট চিন্তার কারণ হতে পারে ।
কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে, 2020-21 সালে বাংলায় সংযুক্ত হয়েছে মোট 7197টি শিল্প সংস্থা । আর বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছে মাত্র 306টি শিল্প সংস্থা । একই ভাবে 2021-22 এ নতুন করে নথিভুক্ত শিল্প সংস্থার সংখ্যা 8365টি । সেখানে রাজ্য ছেড়ে গিয়েছে 273টি সংস্থা । 2022-23 এ নতুন করে নথিভুক্ত হয়েছে 7978টি সংস্থা আর রাজ্য ছেড়ে গিয়েছে, মাত্র 270টি সংস্থা ।
2023-24 এ নতুন করে নথিভুক্ত হয়েছে 8683টি সংস্থা । আর রাজ্য ছেড়েছে 371টি সংস্থা । আর চলতি বছর জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যে নতুন করে নথিভুক্ত হয়েছে 3464টি সংস্থা । সেখানে রাজ্য ছেড়েছে 156টি সংস্থা । কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া এই তথ্য থেকেই স্পষ্ট বিগত কয়েক বছরের রাজ্যে একাধিক শিল্পসংস্থা রাজ্য ছেড়ে গিয়েছে । কিন্তু নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে এর থেকে বেশি ৷ ফলে বিজেপির যে অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলে শিল্পবন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে ৷ তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া এই পরিসংখ্যান পুরোপুরি মিল পাওয়া যাচ্ছে না ৷
তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদারের কথায়, রাজনীতির ময়দানে লাগাতার মিথ্যাচার করে যায় এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি । তাদের বলা কথা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দেওয়া তথ্যের সঙ্গেই মেলে না । রাজ্যের মানুষ এই বাস্তবতাকে যত বুঝবেন, তত বিজেপিকে তারা প্রত্যাখ্যানই করবেন ।
শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যানে আরও বলা হয়েছে, 2010 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এ রাজ্যে নথিভুক্ত শিল্প সংস্থার সংখ্যা ছিল 1 লক্ষ 21 হাজার 496টি । অন্যদিকে এবছর জুলাই মাসে রাজ্যে এই নথিভুক্ত শিল্প সংস্থার সংখ্যা 2 লক্ষ 50 হাজার 343টিতে এসে দাঁড়িয়েছে । ফল এ ক্ষেত্রেও শিল্পক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতির ছবি প্রকাশ্যে আসছে ।
আর সেই জায়গা থেকে সামনে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের দেওয়া এই তথ্য রাজ্যের জন্য প্রচার যুদ্ধে যে অত্যন্ত লাভদায়ক হবে, সে কথা বলার অবকাশ রাখে না । এই অবস্থায় দেখার বিজেপি কেন্দ্রীয় এই পরিসংখ্যানকে কীভাবে খণ্ডন করে বা প্রচার যুদ্ধে কীভাবে এর মোকাবিলা করে ।