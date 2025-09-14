দক্ষিণের সঙ্গী ভ্যাপসা গরম, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সতর্কতা
সাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলেও তার তেমন প্রভাব পড়বে না বঙ্গে ৷ কোথাও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে ৷ তবে অস্বস্তিকর গরম কাটবে না দক্ষিণবঙ্গে ৷
Published : September 14, 2025 at 7:16 AM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: মেঘ জমে কিন্তু বৃষ্টি নামে না । কোথাও আবার ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরম থেকেই যাচ্ছে ৷ ভাদ্রের গরম বিদায়বেলায় অস্বস্তি বাড়িয়ে বঙ্গ জীবন অস্থির করে তুলেছে । সমুদ্রে নিম্নচাপ ঘনালেও তার তেমন প্রভাব দক্ষিণবঙ্গের ওপর নেই । বৃষ্টি তাই বাড়ন্ত গাঙ্গেয় বঙ্গে ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান ও বঙ্গে তার প্রভাব
যদিও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হাত খুলে খেলছে । আলিপুরের দেওয়া আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ একই জায়গায় অবস্থান করছে । উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা উপকূলে রয়েছে এই নিম্নচাপ । এর সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায় । তবে এই নিম্নচাপের ফলে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে বা ঢুকছে রাজ্যে ।
আজ কলকাতায় কেমন থাকবে আবহাওয়া
আজ রবিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে আজও আর্দ্রতাজনিত গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হলেও তা বিক্ষিপ্তভাবে হবে । সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা রয়েছে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে কিছু জেলায় ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলিতে ।
সোম ও মঙ্গলবার মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে । দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে । এই দু'দিন কলকাতা-সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । তবে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আজও অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সব জেলাতেই । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা রয়েছে । আজ রবিবার অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে । বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে কালিম্পং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় । বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে উত্তরের বেশ কিছু জেলায় ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.7 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 এবং সর্বনিম্ন 74 শতাংশ ।