কলকাতা, 28 অগস্ট: শরতের আকাশেও মেঘের ঘনঘটা ৷ মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি । হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে । উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও ওড়িশা উপকূলে এই নিম্নচাপ আরও শক্তি বাড়াচ্ছে । আগামী দু'দিনে সেই নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ওড়িশা সংলগ্ন এলাকায় প্রভাব ফেলবে ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, নিম্নচাপটি দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে রয়েছে । ক্রমশ তা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে । মৌসুমী অক্ষরেখা বাংলা থেকে সরে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার ওপর দিয়ে বিস্তৃত । আগামী দু'দিনে তা সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে । যার প্রভাব রয়েছে ওড়িশা সংলগ্ন এলাকায় । এই অক্ষরেখা গঙ্গানগর, সিরসা, ডাটিয়া ও ডালটনগঞ্জের উপর দিয়ে ওড়িশা ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে পূর্ব ও মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । যদিও তার জেরে আপাতত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই ৷
কেমন থাকবে আজকের আবহাওয়া
কলকাতায় আজ আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত মূলত আকাশ মেঘলাই থাকবে । বৃষ্টি না হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ও 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
বৃহস্পতি ও শুক্রবার কলকাতা-সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় । বাকি জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । এদিন বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে ৷ শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে । রবি ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি বাড়বে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলায় । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে বাকি জেলাগুলিতেও । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে । শুক্রবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় । বাকি জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে । শনিবারেও আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । রবি ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কমবে । তবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে উত্তরের জেলাগুলিতে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 75 এবং সর্বোচ্চ 95 শতাংশ ।