ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি, তৃতীয়াতেও একাধিক জেলায় সতর্কতা

ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি, তৃতীয়াতেও একাধিক জেলায় সতর্কতা
বৃষ্টিকে সঙ্গী করেই এবার পুজো কাটবে বঙ্গবাসীর ৷ বিদায়ের আগে স্বমহিমায় সক্রিয় বর্ষা ৷ পরপর নিম্নচাপের বৃষ্টিতে পুজোর আগে চরম দুর্ভোগে দক্ষিণবঙ্গ ৷
Published : September 24, 2025 at 7:43 AM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: বৃষ্টির হাত ধরে প্রবল দুর্যোগ মঙ্গলবার দেখেছে কলকাতা । বৃষ্টিপাতের পুরনো রেকর্ড ভাঙা বৃষ্টিতে কোমর জলে ডুবেছে তিলোত্তমা ৷ এখন আশঙ্কা, ফের কি একই রকম বৃষ্টি অপেক্ষা করছে ?
আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, বৃহস্পতিবার থেকে সমুদ্রে ফের নিম্নচাপ ঘনাতে চলেছে । যার অভিমুখ হয়ত বাংলার দিকে সরাসরি নয় । তবে কিছুটা হলেও প্রভাব পড়বে । আপাতদৃষ্টিতে বলা যায়, বৃষ্টির ছায়া পিছু ছাড়বে না দক্ষিণবঙ্গে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস পূর্বাভাসে জানিয়েছেন, শঙ্কা তো থাকছেই । সতর্কতা এবং নিষেধাজ্ঞা থাকছে মৎস্যজীবীদের জন্যও ।
চতুর্থী অর্থাৎ বৃহস্পতিবার উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হবে ৷ এটি ক্রমশ পশ্চিম দিকে এগোবে । পঞ্চমীর দিন অর্থাৎ শুক্রবার তা পশ্চিম মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷ এর প্রভাব পড়বে দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে । ষষ্ঠীর দিন এটি ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলের স্থলভাগে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে ।
আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে
আজ বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে । জেলায় জেলায় কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 24 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজও উপকূলের জেলাগুলিতে অতি ভারী এবং কলকাতায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং বাঁকুড়া ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে । চতুর্থীতে ঘনানো নিম্নচাপের প্রভাবে বাংলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ উপকূল ও ওড়িশা সংলগ্ন জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
আগামিকাল ও পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে । শনিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে বাঁকুড়া, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় ৷ কলকাতা-সহ বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে ৷
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই । বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বেশি হতে পারে মালদা ও দুই দিনাজপুরে । শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পার্বত্য এলাকায় ।
বিগত দিনের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের রেকর্ড
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.1 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 89 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 3.6 মিলিমিটার ।