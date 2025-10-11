বন্যায় হারিয়েছে নথিপত্র, অভিযোগ নিতে দুর্গতদের দরজায় 'মোবাইল পুলিশ ক্যাম্প'

বন্যায় হারিয়েছে নথিপত্র, অভিযোগ নিতে দুর্গতদের দরজায় 'মোবাইল পুলিশ ক্যাম্প'
জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের দুর্গত এলাকায় একাধিক মোবাইল পুলিশ ক্যাম্প খুলেছে জেলা প্রশাসন ৷ প্রথম দিনেই দুই জেলা মিলিয়ে হাজারের উপর অভিযোগ দায়ের ৷
Published : October 11, 2025 at 5:32 PM IST
আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি, 11 অক্টোবর: বন্যায় কেউ হারিয়েছেন আধার ও ভোটার কার্ডের মতো নথি ৷ তো কারও রেশন কার্ড ও জমি-বাড়ির দলিল বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে ৷ কারও আবার সঞ্চিত গয়না খোয়া গিয়েছে ৷ আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় এমন বহু মানুষ একরাতের বৃষ্টি ও হড়পা বানে সর্বস্ব খুইয়েছেন ৷ তাঁদের সেই সব নথিপত্র পুনরায় ফিরে পাওয়ার আশায় থানায় অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷
কিন্তু, 30-40 কিলোমিটার পথ পেরিয়ে কীভাবে থানায় যাবেন বন্যা দুর্গতরা ! সেই সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এল দুই জেলার পুলিশ প্রশাসন ৷ বন্যা কবলিত গ্রামগুলিতে পৌঁছে গিয়েছে থানা ৷ বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকা ধরে কয়েকটি গ্রামে 'মোবাইল পুলিশ ক্যাম্প' খোলা হয়েছে ৷ আর সেখানেই আশেপাশের গ্রামের লোকজন এসে জেনারেল ডায়েরি বা জিডি করে যাচ্ছেন ৷ কার কী খোয়া গিয়েছে, সেই মতো নাম, ঠিকানা-সহ অন্যান্য সব তথ্য নথিভুক্ত করা হচ্ছে এই 'মোবাইল পুলিশ ক্যাম্প'গুলিতে ৷
এই নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, "বিপদের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের প্রধান কর্তব্য ৷ এই মোবাইল ক্যাম্পগুলি বন্যা দুর্গত এলাকায় করা হয়েছে ৷ যাতে করে সাধারণ নাগরিকদের থানায় পৌঁছানোর জন্য আর ঝুঁকি নিয়ে নদী বা খাল পেরোতে না-হয় ৷ আমরা সংকটের এই সময়ে সাধারণ মানুষকে সেবা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷"
জানা গিয়েছে, খোয়া যাওয়া নথির প্রেক্ষিতে যে জিডি করা হচ্ছে, তার কপি নতুন করে আবেদনের সময় জমা দিতে হবে ৷ অর্থাৎ, কারও ভোটার বা এপিক কার্ড বন্যায় হারিয়ে গিয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে, নতুন করে সেই ভোটার কার্ড পেতে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করতে হবে ৷ তখন আবেদনপত্রের সঙ্গে জিডি বা জেনারেল ডায়েরির একটি কপি জমা দিতে হবে ৷ একইভাবে রেশন কার্ড ও জমি-বাড়ির দলিল বের করতে সেই জিডি-র একটি কপি জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট দফতরে ৷
জলপাইগুড়ি জেলায় নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় 'মোবাইল পুলিশ ক্যাম্প' চালু করা হয়েছে ৷ আর আলিপুরদুয়ার জেলার কুমার থানা ও আলিপুরদুয়ার থানা এলাকার শালকুমারহাট 1 ও 2 গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কুমারগ্রাম ব্লকের বিত্তাবাড়িতে ক্যাম্প করেছে পুলিশ-প্রশাসন ৷ উল্লেখ্য, বন্যা কবলিত এলাকায় সাহায্য প্রদানে এসে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে খোয়া যাওয়া নথি ফিরে পেতে দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য ৷ সেই মতো জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে এই ক্যাম্পগুলি করা হয়েছে ৷
পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, জলপাইগুড়িতে প্রথমদিনে 700-র বেশি জিডি হয়েছে ৷ আর আলিপুরদুয়ারে সংখ্যাটা তিনশোর বেশি ৷ পুলিশ আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, এখন অধিকাংশ মানুষ মাথার উপর ছাদ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে ৷ সেই সমস্যা মিটে গেলে বিভিন্ন নথি ও কাগজপত্র বের করার হিড়িক পড়বে ৷ তখন আরও বেশি অভিযোগ দায়ের হতে পারে ৷ উল্লেখ্য, নথি বের করার ক্ষেত্রে বিডিও দফতরগুলি সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করছে ৷
ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, "আমাদের ক্যাম্প চলছে ৷ আমরা জিডি এন্ট্রি করছি ৷ যাতে বানভাসীরা কাগজপত্র ফিরে পেতে পারে ৷ এখন বন্যা দুর্গতরা তাঁদের মাথার ছাদ কীভাবে ফিরে পাবে, সেই নিয়ে বেশি চিন্তিত ৷ সেই সব মিটিয়ে তারপর কাগজপত্র তৈরি করার দিকে নজর দেবেন ৷ কিন্তু, আমরা তাঁদের পাশে আছি ৷ তাঁদের যাতে কোনোরকম সমস্যা না-হয়, তার জন্য আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছি ৷"
পুলিশের এই উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বন্যা দুর্গতরা ৷ শালকুমারহাটের নতুন পাড়ার বাসিন্দা বিকাশ মির্হা বলেন, "বন্যায় আমাদের গোটা ঘর, সঙ্গে সমস্ত সরকারি কাগজপত্র ভেসে গিয়েছে ৷ শুধু আমার ভোটার কার্ডটা কোনও মতে বাঁচিয়েছি ৷ ব্যাঙ্কের পাসবুক, এটিএম কার্ড, আধার, ভোটার আইডি সব শেষ ৷ এই অবস্থায় পুলিশ আমাদের নথিপত্র উদ্ধারে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে ৷ আমরা এখন সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল ৷"
আরেক বন্যা দুর্গত মিনা মির্হার একই অভিজ্ঞতা ৷ তিনি বলেন, "আমার ছেলে-মেয়েদের সমস্ত সার্টিফিকেট এবং আমাদের বাড়ির সবার আধার আর ভোটার কার্ড, এমনকি রেশন কার্ডও বাঁচাতে পারিনি ৷ পুলিশ এসে আমাদের পাশে দাঁড়ানোয় আমরা স্বস্তি পেয়েছি ৷"