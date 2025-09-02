ETV Bharat / state

দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক সওকত মোল্লার কনভয়, বাইকে ধাক্কা পাইলট কারের - SAOKAT MOLLA CONVOY ACCIDENT

কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বাইক চালক । বর্তমানে আহত ব্যক্তি সুস্থ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সওকত মোল্লা ।

saokat molla convoy
দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক সওকত মোল্লার কনভয় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2025 at 5:27 PM IST

বাসন্তী, 2 সেপ্টেম্বর: দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ক‍্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লার কনভয় । অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন তিনি ৷ যদিও পাইলট কারের ধাক্কায় জখম হয়েছেন এক বাইক চালক ৷ কনভয়ে থাকা একটি পুলিশের পাইলট গাড়ি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ মঙ্গলবার সকাল 11টা নাগাদ দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তী হাইওয়ের বামনঘাটার কাছে ঘটনাটি ঘটেছে ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জীবনতলা থেকে বাসন্তী হাইওয়ে ধরে কলকাতার দিকে বিধানসভা যাচ্ছিলেন বিধায়ক সওকত মোল্লা । তাঁর গাড়ির সামনে ছিল পুলিশের পাইলট গাড়ি । সেই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাইকে ধাক্কা মারে । তাতে গুরুতর আহত হন বাইক চালক । তাঁকে তড়িঘড়ি কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । বিধায়ক সওকতের গাড়ির অবশ্য কোনও ক্ষতি হয়নি । কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে তদন্ত করছে কলকাতার লেদার কম্পলেক্স থানার পুলিশ । বাইকটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷

দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক সওকত মোল্লার কনভয় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "আজ সকালে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা যখন বাসন্তী হাইওয়ের রাস্তা ধরে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল সেই সময় ওঁর সঙ্গে থাকা পাইলট গাড়ির যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটে । যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ঠিক সময় ব্রেক না মারতে পারায় একটি বাইক চালককে ধাক্কা মারে পাইলট গাড়িটি । বাইক চালককে কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে । জনবহুল রাস্তার উপর ব্যারিকেট না-থাকার কারণে দ্রুত গতিতে প্রায় সময় যানবাহন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে । যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা । প্রায় সময় ছোটখাটো দুর্ঘটনা এই রাস্তায় লেগে থাকে । রাস্তা সম্প্রসারণ হলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে ।"

saokat molla convoy
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পুলিশের পাইলট গাড়ি (নিজস্ব ছবি)

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "সওকত মোল্লার নিরাপত্তায় একটি পুলিশের গাড়ি সামনে যাচ্ছিল ৷ সেই সময় হঠাৎ করে ওই পুলিশের গাড়িতে অ্যাক্সিলেটর কেটে যাওয়ার কারণে গাড়িটি রাস্তার উলটোদিকে চলে আসে । এরপরেই উলটো দিক থেকে আসা একটি বাইককে সেটি ধাক্কা মারে । এই ঘটনায় বাইক চালক আহত হন । ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা নিজে গাড়ি থেকে নেমে আহত ওই বাইক চালককে নিজের গাড়িতে করে চিকিৎসা করানোর জন্য কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান ।"

saokat molla convoy
বরাত জোরে প্রাণে বেঁচেছেন সওকত মোল্লা (নিজস্ব ছবি)

দুর্ঘটনার পর বিধানসভায় পৌঁছে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা বলেন, "আজ যখন আমি বিধানসভার উদ্দেশে আসছিলাম তখন আমার গাড়ির আগে পাইলট কার ছিল ৷ সেসময় বাসন্তী হাইওয়ের বামনঘাটা এলাকার কাছে আমার পাইলট কারে হঠাৎই অ্যাক্সিলেটর কেটে যায় ৷ যার ফলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটোদিক থেকে আসা একটি বাইককে ধাক্কা মারে এবং পরবর্তীকালে ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা মারে । গাড়ির গতি কম ছিল বলে অল্পের জন্য আমি বেঁচে যাই ৷ আহত ওই বাইক চালককে আমি তড়িঘড়ি নেমে আমার গাড়িতে করে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠাই । বর্তমানে ওই আহত বাইক চালক সুস্থ রয়েছে ।"

