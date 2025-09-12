নেপালে উত্তপ্ত পরিস্থিতির জের, খোঁজ মিললেও ফেরানো যাচ্ছে না পানিহাটির যুবককে
সাত মাস আগে নিখোঁজ হয়ে যায় মানসিক ভারসাম্যহীন ওই যুবক ৷ হ্যাম রেডিয়োর সাহায্যে নেপালে খোঁজ মেলে তাঁর ৷
September 12, 2025
September 12, 2025
পানিহাটি, 12 সেপ্টেম্বর: সাত মাস পর নেপালে খোঁজ মিলেছিল পানিহাটির মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের ৷ হ্যাম রেডিয়োর সাহায্যে শুরুও হয়েছিল যুবককে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া ৷ কিন্তু, হঠাৎই প্রতিবেশী দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জেরে তাঁকে বাড়ি ফেরানোর প্রক্রিয়া বিশ বাঁও জলে ৷ নেপালে ইন্টারনেট পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় অভিষেক ঘোষ নামে ওই যুবকের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না ৷ বর্তমানে তিনি নেপালের কোথায়, কী অবস্থায় আছেন, তাও জানা যাচ্ছে না ৷
এ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগে রয়েছে অভিষেকের পরিবার ৷ উদ্বিগ্ন হ্যাম রেডিয়োর ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগও ৷ ইতিমধ্যে, তিনি বিষয়টি নিয়ে কাঠমাণ্ডুর ভারতীয় দূতাবাসে চিঠি লিখেছেন ৷ অম্বরীশ চাইছেন নেপালে আটকে পড়া বাংলার এই যুবককে যে ভাবেই হোক, সুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরিয়ে আনা হোক ৷ সেই আর্জি জানিয়ে তিনি যোগাযোগও করেছেন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে ৷
কীভাবে নিখোঁজ হলেন ওই যুবক ?
জানা গিয়েছে, উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অভিষেক ঘোষ (35) ৷ পরিবারে তাঁর একমাত্র বোন রয়েছেন ৷ তিনিও মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানাচ্ছেন অম্বরীশ নাগ ৷ তাঁদের মা-বাবা মারা গিয়েছেন কয়েক বছর আগে ৷ গত 28 জানুয়ারি পানিহাটির বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান অভিষেক ৷ তাঁর সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালান বোন রুমকি ঘোষ ৷ কিন্তু, কোথাও হদিশ না-মেলায় শেষে 22 ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোলা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন ৷ অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ ৷ নিখোঁজ যুবকের খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি ৷ কিন্তু, পুলিশও ব্যর্থ হয় ওই যুবকের সন্ধান পেতে ৷
এই বিষয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "মিসিং ডায়েরি হওয়ার পর যুবকের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালানো হয়েছিল ৷ কিন্তু, তাঁর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি ৷ পরে হ্যাম রেডিয়োর থেকে জানা যায় নিখোঁজ যুবক নেপালে রয়েছেন ৷ হ্যাম রেডিয়োর কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রশাসন যোগাযোগ রেখে চলেছে ৷ যুবককে এদেশে ফিরিয়ে আনতে সবরকমের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷"
কীভাবে জানা গেল নিখোঁজ অভিষেক ঘোষ নেপালে রয়েছেন ?
জানা যায়, দিন কুড়ি আগে নেপালের এক হ্যাম রেডিয়োর সদস্য যোগাযোগ করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাম রেডিয়ো ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগের সঙ্গে ৷ তিনি অম্বরীশকে বলেন, "বাংলার এক যুবক সেখানকার একটি হোমে রয়েছেন ৷" এরপর অম্বরীশ নাগ ওই যুবকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, তাঁর নাম অভিষেক ঘোষ ৷ বাড়ি উত্তর 24 পরগনার পানিহাটিতে ৷
অম্বরীশ নাগ বলেন, "অভিষেকের সঙ্গে কথা বলে পানিহাটির বাড়ি খুঁজে বের করি ৷ এরপর অভিষেককে তাঁর বোনের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথাও বলানো হয় ৷ তখন থেকেই যুবককে দেশে ফিরিয়ে আনার তোড়জোড় শুরু হয় ৷ প্রথমে নেপাল কনস্যুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ করি আমরা ৷ কনস্যুলেট সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেয় ৷ সেই মতো যাবতীয় প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল ৷ কিন্তু, বাধ সাধল নেপালে তৈরি হওয়া অস্থির পরিস্থিতি ৷"
জেন জি-র ছাত্র-যুবদের আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ নেপাল জুড়ে এখন শুধুই ধ্বংসের ছবি ৷ জায়গায় জায়গায় টহল দিচ্ছে সেনা ৷ অস্থিরতার জেরে বুদ্ধে'র দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না ৷ এই পরিস্থিতিতে অভিষেক ঘোষ কোথায়, কেমন আছেন, তাঁর কোনও খোঁজ মিলছে না ৷ ফলে উদ্বেগ বাড়ছে পরিবারে ৷
এদিকে, সুযোগ তৈরি হয়েও পানিহাটির বাড়িতে যুবককে ফেরাতে না-পারায়, এখন ভারত সরকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন হ্যাম রেডিয়োর ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ ৷ তাঁর কথায়, "ওই যুবক কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ৷ আমরা ওঁকে নেপাল থেকে আনার চেষ্টা করছিলাম ৷ কিন্তু, প্রতিবেশী দেশের ঝামেলার জেরে গত এক সপ্তাহ ধরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ ছেলেটি কোথায়, কী অবস্থায় রয়েছে, তা আমরা জানতেও পারছি না ৷ এ নিয়ে ওঁর পরিবার যেমন চিন্তিত, তেমনই আমরাও উদ্বিগ্ন ৷ আমরা চাই ছেলেটি যেন সুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরে আসে ৷ ভারত সরকার এ নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করুক ৷ দেশে ফিরলে ওই যুবকের চিকিৎসার সমস্ত রকম বন্দোবস্ত করা হবে ৷"