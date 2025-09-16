খড়দায় নিখোঁজ ছাত্রের রহস্যমৃত্যু, পুকুরে ভেসে উঠল দেহ

খড়দায় নিখোঁজ ছাত্রের রহস্যমৃত্যু, পুকুরে ভেসে উঠল দেহ
সোমবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ৷ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা পুলিশের ৷
Published : September 16, 2025 at 4:36 PM IST
খড়দা, 16 সেপ্টেম্বর: খড়দায় নিখোঁজ ছাত্রের রহস্যমৃত্যু ৷ 24 ঘণ্টার বেশি নিখোঁজ থাকার পর বাড়ির অদূরে একটি পুকুরে ভেসে থাকতে দেখা যায় তার দেহ ৷ মৃতের নাম সম্রাট দাস ওরফে আবির (14) ৷ ঘটনার জেরে মঙ্গলবার শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার খড়দা পুরসভা এলাকায় ৷ এদিন ওই ছাত্রের দেহটি স্থানীয়রাই প্রথম দেখতে পান ৷ রহড়া থানার পুলিশ পুকুর থেকে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, খড়দা পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের কল্যাণনগর এলাকায় বাড়ি মৃত ছাত্রের ৷ কল্যাণনগর হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল সে ৷ প্রতিদিনের মতো সোমবার প্রাতঃভ্রমণের জন্য বাড়ি থেকে বেরোয় সম্রাট ৷ কিন্তু, বেলা গড়ালেও বাড়ি ফেরেনি সে ৷ দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলেও সম্রাট বাড়িতে না-ফেরায় পরিবারের সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশীরা তার খোঁজ শুরু করেন ৷ বাদ যায়নি সোশাল মিডিয়াও ৷ সেখানে নিখোঁজ সম্রাটের বিশদ বিবরণ দিয়ে শুরু হয় খোঁজ ৷
কিন্তু, কোনও খোঁজ না-পেয়ে শেষে রহড়া থানায় মিসিং ডায়রি করেন পরিবারের লোকেরা ৷ পুলিশও খোঁজখবর চালাতে শুরু করে ৷ তারই মধ্যে মঙ্গলবার সকালে নিখোঁজ সম্রাট দাসের দেহ ভেসে থাকতে দেখা যায় কল্যাণনগরের ওই পুকুরে ৷ স্থানীয় লোকজন দেহ ভেসে থাকতে দেখে খবর দেয় রহড়া থানায় ৷ এরপর পুলিশ এসে পুকুর থেকে দেহটি উদ্ধার করে ৷ খবর দেওয়া হয় সম্রাটের পরিবারকে ৷ তাঁরা এসে দেহ শনাক্ত করেন ৷
তবে, ছাত্রের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসছে ৷ প্রথমত, ছাত্রটি কি কোনওভাবে পুকুরে পড়ে গিয়েছিল ? নাকি কেউ তাকে খুন করে পুকুরে দেহ ফেলে দিয়েছে ? নাকি নিজেই পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিল সম্রাট ৷ ছাত্রের মৃত্যুতে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত চালাচ্ছে ৷ খুন নাকি দুর্ঘটনা তা জানতে পুলিশ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে ৷ পাশাপাশি, পারিবারিক কোনও সমস্যা বা শত্রুতা ছিল কি না, তা জানতে পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর স্নেহাশিস পাল বলেন, "ছেলেটি খুব আদরের ছিল পরিবারের কাছে ৷ ওর বাবা-মা কোনও দিন বকাঝকা কিংবা মারধর করেছে এমনটা শুনিনি ৷ কী কারণে এই ঘটনা, তা বলা মুশকিল ৷ পুলিশ তদন্ত করছে ৷ তদন্ত হলেই সবটা সামনে আসবে ৷ এর বেশি আর বলার কিছু নেই ৷"
পৌষালী গোস্বামী নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "ছেলেটি আমাদের পাড়ারই ৷ সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিল ৷ সোশাল মিডিয়ায় এ নিয়ে প্রচারও করা হয় ৷ শুনলাম সকালে ছেলেটির দেহ পুকুর থেকে পাওয়া গিয়েছে ৷ খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৷ বাচ্চা একটা ছেলে, এই বয়সে কী পড়াশোনার চাপ থাকবে ! মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিকের পড়ুয়া হলে বলা যেত ৷ ছেলেটি সবে ক্লাস সেভেনে পড়ছে ৷ বাড়িতে ওর বাবা-মা ওকে খুব ভালবাসত ৷"
বিষয়টি নিয়ে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "মৃতদেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন এখনও পর্যন্ত মেলেনি ৷ তবে, সম্ভাব্য সমস্ত দিকই আমরা খতিয়ে দেখছি ৷ খুন নাকি দুর্ঘটনা, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে ৷ তদন্ত চলছে ৷"