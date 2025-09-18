চন্দননগরে নিখোঁজ দশম শ্রেণির ছাত্রী, হদিশ পাচ্ছে না পুলিশও
স্কুলে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে যাওয়ায় জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় (15)। তারপর থেকেই খোঁজ নেই ছাত্রীর ৷
Published : September 18, 2025 at 6:38 PM IST
চন্দননগর, 18 সেপ্টেম্বর: প্রায় এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ দশম শ্রেণির ছাত্রী। দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারের। চন্দননগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনও খোঁজ পায়নি পরিবার।
সোশাল মিডিয়ায় ছবি দিয়ে খোঁজ চালানো হচ্ছে। একা নাবালিকা মেয়ে কোথায় গিয়েছে, কেউ নিয়ে গেল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মিসিং পোর্টালে দেওয়া থেকে ছাত্রীর ফোন ট্র্যাক করারও ব্যবস্থা করছে চন্দননগর থানার পুলিশ। তবে নিজেই কোথাও গিয়েছে নাকি, কোনও দুষ্ট চক্রের পাল্লায় পড়েছে সে, দুশ্চিন্তায় রয়েছেন বৃদ্ধ দাদু দিদিমা।
স্কুলে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে যাওয়ায় জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় (15)। সে ইমামবাড়ার কাছে একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ক্লাস 10-র ছাত্রী। এই বছর তার বোর্ড পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। পৈতৃক বাড়ি চুঁচুড়া কোদালিয়ায়। গত 9 মাস আগে তার মায়ের ক্যান্সার রোগে মৃত্যু হয়। এরপর বাবারও মৃত্যু হয়েছে। সেই থেকে চন্দননগরের কাঁটাপুকুরে মামার বাড়িতেই ওই ছাত্রীর ঠিকানা ছিল। পরিবারের দাবি, বাড়িতে সেভাবে কারও সঙ্গে কথা বলত না ঠিকভাবে। সেখানে থেকেই পড়াশোনা করছিল সে। পুলকারে করেই যাতায়াত করত স্কুলে।
পরিবারের সদস্যদের দাবি, গত 12 সেপ্টেম্বর স্কুলে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে স্কুলে যাবে বলে বেরিয়েছিল। বাড়িতে বলে যায় 100 টাকা দিয়ে টোটো করে একাই যাবে। কিন্তু স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওইদিন স্কুলে সে যায়নি ৷ পরে বাড়িতেও জানিয়েছে, সে ঠিক আছে। কিন্তু বিকালের পর থেকে তার খোঁজ মেলেনি ৷ ফোনেও আর পাওয়া যায়নি। স্কুল ও টিউশনের বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিয়েও হদিশ মেলেনি। এরপর সোশাল মিডিয়ায় ছবি দিয়ে পোস্ট করে পরিবার। চন্দননগর থানায় লিখিত অভিযোগও জানানো হয় ৷ তাতেও কোন লাভ হয়নি বলে দাবি পরিবারের। পরিবারে দাদু, দিদা ও এক মামা হন্নে হয়ে খুঁজেও তার কোনও পাচ্ছে না। ছাত্রীর ফোন সুইচ অফ বলছে ৷
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেন, "একজন নাবালিকা ছাত্রী নিখোঁজ রয়েছে। মিসিং পোর্টালে দেওয়া হয়েছে। ওনার ফোনটি ট্রাক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি খোঁজ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।" শর্মিষ্ঠার দাদু শঙ্কর পাল ও দিদা পার্বতী পাল দু'জনেই সবসময় কাদছে ৷ বার বার নাতনির ফোনে ফোন করছে তাঁরা।
শর্মিষ্ঠার দাদু শঙ্কর পাল বলেন, "গত বছর ডিসেম্বর মাসে আমার মেয়ে শাশ্বতীর মৃত্যু হয়। এবছর জুলাই মাসে জামাই অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। নাতনি একা হয়ে যায়। তারপর থেকে চুঁচুড়া কোদালিয়ায় তাদের বাড়ি ছেড়ে কাঁটাপুকুরে আমাদের বাড়িতেই থাকে। এখান থেকেই স্কুলে যেত। ওর নিজেস্ব ঘর ছিল। পড়াশোনা করছিল। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কোথাও চলে গিয়েছে কি না, তাও বুঝতে পারছি না। কেউ নিয়ে চলে গেল কি না, তাও বুঝতে পারছি না। পুলিশকে জানিয়েছি যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের নাতনিকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক পুলিশ। খুবই দুশ্চিন্তায় আছি ৷"
ছাত্রীর মামা অমিত পাল বেসরকারি জায়গায় কাজ করেন। তিনি বলেন, "ইংরেজিতে লেখা একটা নোট পাওয়া গিয়েছে। ভাগ্নি তাতে লিখেছে, কারও সঙ্গে নিজের ইচ্ছায় সে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় গেল বা কোনও অসাধু চক্রের হাতে পড়ল কি না, বুঝতে পারছি না।"