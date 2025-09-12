ETV Bharat / state

ভর সন্ধ্যায় কলকাতার 108 নম্বর ওয়ার্ডে দুষ্কৃতীদের গুলি, গ্রেফতার 2

গুলশান কলোনিতে অটোস্ট্যান্ড দখলকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা। সিসিটিভি ফুটেজে গুলি চালানোর ছবিও ধরা পড়েছে বলে খবর।

Kolkata fire
108 নম্বর ওয়ার্ডে গুলি চালাল দুষ্কৃতীরা (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে শহরে যখন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে উঠে পড়েছে লেগেছে লালবাজার, ঠিক সেই সময়ই ভর সন্ধ্যোয় তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ভরা বাজারে এলাকায় দাপাদাপি করতেও দেখা গেল তাদের ৷ কয়েক রাউন্ড গুলিও চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷

ঘটনায় এন্টালি থানা এলাকা থেকে শুক্রবার সকালে দু’জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের গুলশন কলোনির ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তাদের থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দু'টি কার্তুজ ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অস্ত্র আইনে দুটি পৃথক মামলা রুজু করা হয়েছে । ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ধৃতদের নাম, মহম্মদ সাজিদ, আহম্মদ হোসেন, রাজু খান। ঘটনার তদন্ত চলছে ৷"

গুলশান কলোনি। কলকাতার 108 নম্বর ওয়ার্ড ৷ আর সেখানেই অটোস্ট্যান্ড দখলকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা ৷ গুলি চালানোর অভিযোগও উঠেছে ৷ ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, সন্ধ্যা নামতেই গুলশান কলোনির অটোস্ট্যান্ডে ঢুকে পড়ে একদল দুষ্কৃতী। পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলেও অভিযোগ। আতঙ্কে তটস্থ হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। অভিযোগের তির এক প্রভাবশালী নেতা ঘনিষ্ঠ মিনি ফিরোজ এবং তার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। যদিও ঘটনার সময় এলাকায় সে উপস্থিত ছিল না বলেই খবর। তবে ফিরোজের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সাজিদ ও তার দলবলই এই ঘটনার নেপথ্যে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গুলির শব্দে চারিদিকে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এলাকার এক যুবককে মারধর করে গুরুতর জখম করা হয়েছে ৷ তাঁর মুখ ফেটে গিয়েছে ৷ আহত যুবক পুলিশের কাছে অভিযোগে জানিয়েছেন, এই হামলার পিছনে সাজিদ নামে এলাকার এক দুষ্কৃতীর হাত রয়েছে ৷ ফিরোজ গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য বলেও পুলিশকে জানিয়েছে ওই যুবক ৷

প্রসঙ্গত, মিনি ফিরোজকে স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতার ঘনিষ্ঠ বলেও চিহ্নিত করা হয়। বিরোধীদের অভিযোগ, এলাকায় এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্র আকার নিচ্ছে, আর সেই সংঘাতের ফলেই এমন গুলি চলার ঘটনা ঘটছে ৷ আবার স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সামনে কোনও নির্বাচন থাকলে তার আগে এই এলাকায় দুষ্কৃতীদের দাপট বেড়ে যায় । এবারও তার অন্যথা হয়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই আনন্দপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ মুহূর্তের মধ্যে গুলশান কলোনি ঘিরে ফেলা হয়। সিসিটিভি ফুটেজে গুলি চালানোর ছবি ধরা পড়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। এরপরই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনার পর এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, এত কড়া নিরাপত্তা মোতায়েনের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল ? গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নাকি সিন্ডিকেটের দখলদারির লড়াই— নেপথ্যে কোনটি ৷ তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

