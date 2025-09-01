কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: রাজ্য বিধানসভায় মন্ত্রী বা বিধায়কের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর প্রবেশে অবশেষে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি হল । সোমবার থেকে শুরু হওয়া বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কোনও মন্ত্রী বা বিধায়ক দেহরক্ষী নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করতে পারবেন না । বিধানসভা চত্বরের বাইরে নিরাপত্তারক্ষীদের রেখে তবেই ভিতরে প্রবেশ করতে হবে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের ।
অধ্যক্ষ জানান, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া অন্য কারও দেহরক্ষী বিধানসভায় ঢুকতে পারবেন না । মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা কর্মীরাও কোনও অস্ত্র নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন না । দেশের অন্য বিধানসভা এবং লোকসভাতেও একই ধরনের নিয়ম চালু রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও এ বার থেকে সেই নিয়মই কার্যকর হবে ৷
প্রসঙ্গত, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে অভিযোগ করেছিলেন যে, তৃণমূল বিধায়করা রাজ্য পুলিশের দেহরক্ষী নিয়ে বিধানসভায় ঢুকতে পারলেও, বিজেপি বিধায়করা তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান নিয়ে ভিতরে যেতে পারছেন না । বিচারপতি শম্পা সরকার সেই মামলার শুনানিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন শাসক ও বিরোধীদের ক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম প্রয়োগ করা হচ্ছে । হাইকোর্টের সেই প্রশ্নের পরেই বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও সচিব সুকুমার রায়ের থেকে হলফনামা তলব করে আদালত । এরপরই অধ্যক্ষ সিদ্ধান্ত নেন, কোনও বিধায়কই আর দেহরক্ষী নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করতে পারবেন না ।
নতুন নিয়মে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষীরা কেবল বিধানসভা চৌহদ্দির বাইরে থাকতে পারবেন । তাঁদের জন্য বাইরে অস্থায়ী বিশ্রাম শিবির ও ছাউনির ব্যবস্থা করা হয়েছে । ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা রাজ্য পুলিশ - কোনও বাহিনীর সদস্যকেই আর বিধানসভার মূল ভবনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না । তৃণমূল বিধায়কেরা সাধারণত রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা পান, আর বিজেপি বিধায়কেরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান দ্বারা সুরক্ষিত থাকেন । নতুন নিয়মে উভয় ক্ষেত্রেই একসঙ্গে একই বিধি কার্যকর করা হয়েছে ।
সোমবার বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিন প্রথা মেনে সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশে শোকপ্রস্তাব গ্রহণের পর সভা মুলতুবি ঘোষণা করা হয় । তার আগে সর্বদল বৈঠক ও কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বা প্রধান বিরোধী দলের কোনও বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন না । আগামী মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার অধিবেশন চলবে ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, হাইকোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণের পর এই সিদ্ধান্ত কার্যত বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছিল । শাসক ও বিরোধী উভয়ের ক্ষেত্রেই একই নিয়ম কার্যকর করে বিতর্ক এড়ানোর চেষ্টা করেছেন স্পিকার । তবে বিরোধীরা দাবি করছে, বিধায়কদের নিরাপত্তার প্রশ্নে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলেও, বাস্তবে কোনও অঘটন ঘটলে তার দায়ভার কে নেবে, সেটাই বড় প্রশ্ন ।
সবমিলিয়ে, সোমবার থেকে বিধানসভায় দেহরক্ষী নিয়ে প্রবেশের রীতি পুরোপুরি বন্ধ হল । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কারও জন্য এই ছাড় প্রযোজ্য নয় । ফলে দীর্ঘদিনের বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল বিধানসভায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ।