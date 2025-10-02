গঙ্গাসাগরে ফেলে দেওয়া ওষুধে তৈরি হল 'মিনি' দুর্গা
প্রায় 120-130টা ফেলে দেওয়া ওষুধ কাজে লাগিয়ে এই দুর্গা প্রতিমা গড়া হয়েছে ৷ দু'দিন সময় লেগেছে এটি বানাতে ৷
Published : October 2, 2025 at 2:43 PM IST
সাগর, 2 অক্টোবর: দুর্গাপুজো মানেই নতুন ভাবনা আর অভিনবত্বের ছোঁয়া । নানা ধরনের চমকপ্রদ প্রতিমা দর্শকদের মুগ্ধ করে । তবে এবারে একেবারেই অন্য রকম এক নজির গড়লেন দক্ষিণ 24 পরগনার গঙ্গাসাগরের বাসিন্দা দেবতোষ দাস । তিনি ফেলে দেওয়া ওষুধ দিয়ে গড়লেন মা দুর্গার ছোট মূর্তি ৷
শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি ৷ দেবতোষ এবছর প্রায় 120-130টা ফেলে দেওয়া ওষুধ দিয়ে দুর্গা প্রতিমা গড়েছেন ৷ সেই ওষুধের মধ্যে মূলত রয়েছে ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট ৷ যা দিয়ে তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মা দুর্গার এই অভিনব রূপকে ।
জানা গিয়েছে, মানুষকে চমক দিতে প্রতিবছরই ভিন্ন রকমের প্রতিমা তৈরি করেন দেবতোষ দাস । এর আগে কখনও পেনসিলের সিস, কখনও আবার ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন দুর্গা মূর্তি । আর এ বছর তাঁর সৃজনশীলতা প্রকাশ পেল ছ'ইঞ্চি উচ্চতার এই ওষুধের প্রতিমায় । নিজের অনন্য ভাবনাতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেবতোষ ।
আর তাঁর তৈরি এই ক্ষুদ্র প্রতিমা শোভা পাচ্ছে শ্রীধাম গঙ্গাসাগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির মণ্ডপে । ফেলে দেওয়া জিনিসকে শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করার এই অভিনব ভাবনা ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় তৈরি হয়েছে দারুণ কৌতূহল । লোকজন ভিড় জমাচ্ছেন দেওয়া ওষুধ দিয়ে তৈরি দুর্গা প্রতিমা দেখতে ৷
শিল্পী দেবতোষ দাস বলেন, "আমি এবছর ফেলে দেওয়া ওষুধ দিয়ে ছোট আকারে দুর্গা মায়ের মূর্তি তৈরি করেছি ৷ রাতদিন এক করে কাজ করেছি ৷ তারপর এটা তৈরি করতে আমার দু'দিন সময় লেগেছে ৷ এই দুর্গা মূর্তিটি শ্রীধাম গঙ্গাসাগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির মণ্ডপে দেখা যাবে ৷ সবাই আমার মূর্তিটা দেখবেন ৷ ভালোবাসা দেবেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "এটা প্রথম নয়, প্রত্যেকবছর নতুন কিছু দিয়ে দুর্গা প্রতিমা গড়ার চেষ্টা করি আমি ৷ এবছর মনে হয়েছে ফেলে দেওয়া ওষুধ দিয়ে মূর্তি বানালে কেমন হয় ৷ যেই ভাবনা সেই অনুযায়ী কাজ করি ৷ 120 থেকে 130 টা ওষুধ তার মধ্যে মূলত ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট দিয়ে আমি এই দুর্গা গড়েছি ৷ আমার খুব ভালো লাগে প্রত্যেকবছর অভিনব কিছু দিয়ে দুর্গা প্রতিমা গড়তে ৷"