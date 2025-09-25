থানায় কীসের মিটিং, গলা থেকে বাটোয়ারার টাকা টেনে বের করব ! মন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি মীনাক্ষীর

থানায় কীসের মিটিং, গলা থেকে বাটোয়ারার টাকা টেনে বের করব ! মন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি মীনাক্ষীর
সপ্তাহে তিনদিন থানায় গিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে কেন বৈঠক করেন প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন ৷ মালদায় গিয়ে প্রশ্ন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের ৷
Published : September 25, 2025 at 2:29 PM IST
মালদা, 25 সেপ্টেম্বর: মন্ত্রীর গড়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীকেই হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলেন সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় ডেপুটেশন দেওয়ার পর গতকাল সন্ধেয় তিনি একটি রাজনৈতিক সভাও করেন ৷ ওই সভা থেকে পুলিশ ও রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেনকে একের পর এক বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন তিনি ৷
মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সভায় ছিলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস-সহ দলের প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র, শেখ খলিল ও একাধিক নেতা ৷ উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে এক মহিলা হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় কোনও বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ তাঁর অভিযোগপত্র জমা না-নিয়ে মীমাংসার প্রস্তাব দেয় বলে অভিযোগ ৷ এনিয়ে এলাকার সিপিআইএম নেতা শেখ খলিল থানায় গেলে কর্তব্যরত সাব ইন্সপেকটর তানবির হাবিব আজাদ তাঁর সঙ্গে নাকি দুর্ব্যবহার করেন ৷ তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন বলেও অভিযোগ ৷
পরবর্তীতে পুলিশের তরফে শেখ খলিলের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয় ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদেই গতকাল হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় সিপিআইএম ৷ কর্মসূচি শেষে দলের তরফে একটি প্রতিনিধি দল থানায় ডেপুটেশন জমা দেয় ৷ সেই বিক্ষোভ সভার মঞ্চ থেকে পুলিশ ও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন সিপিআইএম-এর নেতানেত্রীরা ৷
প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে মীনাক্ষী বলেন, "মন্ত্রী তজমুল হোসেন সপ্তাহে তিনদিন থানায় অফিস করেন ৷ ক্ষমতার বলে তিনি পুলিশকে পরিচালনা করছেন ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল জমি পাচ্ছে না বলেই কি তাঁদের এত ছটফটানি ? পুলিশ কি তাঁদের হারানো জমি ফিরিয়ে দেওয়ার ঠিকা নিয়েছে ? শুধু মন্ত্রী নয়, এর জবাব থানার বড়বাবুকেও দিতে হবে ৷" এর পিছনে তিনি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে টাকা ভাগবাটোয়ারারও অভিযোগ তোলেন ৷ তাঁর হুঁশিয়ারি, ভাগের টাকা তাঁরা গলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে টেনে বের করবেন ৷ পুলিশের উদ্দেশে তিনি মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করারও অভিযোগ তোলেন ৷
পরে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বামনেত্রী বলেন, "থানায় নিশ্চয়ই লুটের পয়সা আছে ৷ চুরির পয়সা আছে ৷ তা না হলে মন্ত্রী কেন সপ্তাহে তিনদিন থানায় যাবেন ? থানা বড়বাবু কিংবা পুলিশ সুপারের চালানোর কথা ৷ মন্ত্রী তো থানায় চাকরি করেন না ! এর জবাব যেমন তাঁকে দিতে হবে, তেমনই থানার বড়বাবুকেও দিতে হবে ৷ মন্ত্রীর সঙ্গে সপ্তাহে তিনদিন মিটিং করার কারণ কী ? বড়বাবুকে এর জবাব দিতে হবে ৷ মানুষের অভিযোগ, পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকা তুলছে ৷ পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে পাচার করায়, চুরি করায়, মাফিয়াগিরি করায় ৷"
মীনাক্ষীর অভিযোগ, "পুলিশ ঠিক থাকলে রাজ্যে এত দুর্নীতি বাড়ত না ৷ তৃণমূলের দলদাস হওয়া ছাড়া পুলিশের অন্য কোনও কাজ আছে নাকি ? পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যক্তিগত কোনও রাগ নেই ৷ কিন্তু যে সিস্টেমের মধ্যে তাঁদের কাজ করার কথা, তাঁরা সেই সিস্টেম উলটোদিকে চালাচ্ছেন ৷ এরা নিজেরা না শুধরালে কোর্ট আছে ৷ কোর্টেও না শুধরালে মানুষ থাকবে ৷ গুন্ডারাজ থেকে সিস্টেমকে বের করে আনতে যতদূর লড়াই করতে হয় করা হবে ৷ আসলে এদের দোষ নেই ৷ মুখ্যমন্ত্রী থেকে অনুব্রত সারাক্ষণ ওদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ৷ তাই ওরা সেটাই শিখেছে ৷ ওটাই বলতে পারে ৷ সিপিআইএম আসবে ৷ লাল ঝান্ডা আসবে ৷ গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিরা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব ফিরে পাবে ৷ এদের মুখ আমরা আবার ঠিক করে দেব ৷"
মীনাক্ষীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মন্ত্রী তজমুল হোসেনের প্রতিক্রিয়া, "সিপিআইএম-এর পায়ের তলায় এখন আর মাটি নেই ৷ তাই যা ইচ্ছে তাই বলছে ৷ ক্ষমতায় থাকাকালীন ওরা থানায় বসে দালালি করত ৷ ভাবছে, তৃণমূলের আমলেও সেটাই হচ্ছে ৷ তৃণমূলের আমলে পুলিশ যা করবে সেটাই শেষ কথা ৷ এক্ষেত্রে তৃণমূল কিংবা সিপিআইএম নেতার কোনও কথা খাটবে না ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ প্রমাণ করতে পারবে আমরা সপ্তাহে তিনদিন থানায় বসি ? হয়তো কোনও কাজে কখনও কয়েক মিনিটের জন্য থানায় যাই ৷ আসলে পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায় ! সারা রাজ্যে একটাও আসন পায় না ৷ ওদের লজ্জা হওয়া উচিত ৷"