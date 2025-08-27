ETV Bharat / state

মার্কিন শুল্কবৃদ্ধিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হতে পারেন বাংলাতেও, আর্থিক প্যাকেজ দাবি রফতানিকারীদের - US TARIFF HIKE

আমেরিকার শুল্কবৃদ্ধির ফলে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে বলে আশঙ্কা ৷ ভারত সরকারের কাছ থেকে অবিলম্বে আর্থিক প্যাকেজ দাবি রফতানিকারীদের ৷

মার্কিন শুল্কবৃদ্ধিতে বাংলাতেও ব্যাপক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা (চিত্র: আইএএনএস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 27, 2025

কলকাতা, 27 অগস্ট: আমেরিকার চাপানো চড়া শুল্কে ভারতে উৎপাদিত পণ্যের রফতানি কার্যকর হয়ে গেল বুধবার থেকে ৷ আজ থেকেই আমেরিকায় রফতানি হওয়া ভারতীয় জিনিসপত্রের উপর একেবারে 50 শতাংশ হারে ট্যারিফ বা শুল্ক বসিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ ভারতের বাজারে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন বাণিজ্যিক বিশেষজ্ঞরা ৷ এর ফলে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ তাই রফতানীকারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে আর্থিক প্যাকেজ দাবি করেছেন ৷ বিষয়টি WTO-কে জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

ভারত থেকে আমেরিকায় যে সমস্ত জিনিস রফতানি হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জামাকাপড়, গ্রহরত্ন ও গয়না, ছোট চিংড়ি, চামড়াজাত জিনিস যেমন জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, মেশিনপত্র, ওষুধ, এনার্জি প্রডাক্ট এবং ইলেকট্রনিকসের জিনিস । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানিতে চড়া শুল্ক ভারতের প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্যে ব্যাপক ধাক্কা দিতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে ।

দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো বাংলার ক্ষেত্রেও রফতানি ব্যবসার একটা বড় বাজার আমেরিকা । নয়া শুল্ক ব্যবস্থায় বাংলার রফতানি ব্যবসাতেও বিরাট প্রভাব পড়তে চলেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ শুধু তাই নয়, রফতানিজাত পণ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে ।

বাংলার বাণিজ্যের একটা বড় অংশ চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৷ বাংলায় তৈরি চামড়ার বিভিন্ন জিনিস আমেরিকার বাজারে রফতানি করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে চামড়ার তৈরি ব্যাগ, জুতো, গ্লাভস, পোশাক ইত্যাদি ৷ ইন্ডিয়ান লেদার প্রডাক্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান সদস্য জগদীশ গুলাটি জানিয়েছেন যে, শুধুমাত্র রফতানি বাণিজ্য নয়, চামড়া শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়তে চলেছে ।

তিনি বলেন, "গত দু'বছরে আমেরিকার বাজারে চামড়া শিল্পের রফতানি অনেকটাই বেড়েছিল । কিন্তু এবার যে 50 শতাংশ হারে শুল্ক চাপানো হল, তার ফলে ব্যাপকভাবে ধাক্কা খাবে বাংলার রফতানি ব্যবসা । বানতলা লেদার কমপ্লেক্সে প্রায় 100-রও বেশি লেদার ফ্যাক্টরি রয়েছে । এছাড়াও সারা বাংলা মিলিয়ে তিন হাজারেরও বেশি চামড়াজাত জিনিস উৎপাদন এবং রফতানির সঙ্গে যুক্ত কারখানা রয়েছে । পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে চার থেকে পাঁচ লক্ষ মানুষ এই চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত । পূর্ব ভারত থেকেই শুধুমাত্র 2000 কোটি টাকার চামড়ার বিভিন্ন জিনিসপত্র রফতানি করা হয় আমেরিকার বাজারে ।"

তবে তিনি আশাবাদী যে, "দুই দেশের মধ্যে এই নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে এবং কোনও সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে । তবে তা যদি না-হয়, আর আমেরিকা যদি নিজেদের অবস্থানেই অনড় থাকে, তাহলে শুধুমাত্র রফতানি ব্যবসা নয়, চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত সব সেক্টরেই এর প্রভাব পড়বে । এছাড়াও কাঁচামালের দাম বাড়বে হু হু করে । লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হবে ।"

আমেরিকায় নয়া শুল্ক-নিদানে সামুদ্রিক খাবারের রফতানিতেও বিশেষ প্রভাব পড়তে চলেছে ৷ দেশের সিফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ইস্ট)-এর সভাপতি রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "ভারতের রফতানিকৃত পণ্যের উপর ট্রাম্প সরকার যে 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে, তার কোনও বাস্তব যুক্তি নেই । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের জেরে ভারত থেকে যে প্রায় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সামুদ্রিক খাবার রফতানি করা হয়, সেই ব্যবসা ব্যাপকভাবে ধাক্কা খাবে । অন্যদিকে, ইকুয়েডর, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এর ফলে লাভবান হবে । শুধু তাই নয়, এর ফলে ভারতের 9টি উপকূলবর্তী রাজ্যের প্রায় লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবীর জীবিকা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে । পরিস্থিতি মোকাবিলায় এই ক্ষেত্রকে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে অবিলম্বে আর্থিক প্যাকেজ প্রয়োজন ।"

এই বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমনকল্যাণ লাহিড়ী বলেন, "50 শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর অর্থ পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশ থেকে যে সমস্ত পণ্য আমেরিকার বাজারে যায়, তার দাম হু হু করে বাড়বে ৷ শুধু তাই নয়, রফতানির সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির উপরে ব্যাপক চাপ বৃদ্ধি হবে, তাদের ব্যবসা মার খাবে ।"

তাঁর কথায়, "রাজ্যের ক্ষেত্রে এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে ধাক্কা আসতে পারে । এছাড়াও বিভিন্ন জিনিস রফতানির ক্ষেত্রে যেমন সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, সোনার গয়না এবং মূল্যবান পাথরের রফতানির উপর প্রভাব পড়বে । বিশেষত গয়না উৎপাদন এবং তা রফতানির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে । কারণ বাংলার প্রচুর সংখ্যক কর্মী গয়না উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত । তাঁরা রাতারাতি কর্মহীন হয়ে পড়তে পারেন ।"

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক হিসেবে ইমানকল্যাণ লাহিড়ী মনে করছেন যে, "এই বিশ্বায়নের যুগে যখন সব দেশ মুক্ত বাণিজ্যের ভাবনায় বিশ্বাসী, তখন আমেরিকা ক্লোজড মার্কেট ভাবনায় চলছে, যা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের আন্তর্জাতিক বাজার আইনের পরিপন্থী । তাই এই সমস্যার সমাধান সূত্র হিসেবে ভারতকে এই বিষয়টি ডব্লিউটিও-র নজরে আনতে হবে ।"

