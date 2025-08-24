গঙ্গাসাগর, 24 অগস্ট: বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হয়েছে গভীর নিম্নচাপ ৷ সঙ্গে রয়েছে কৌশিকী অমাবস্যার জের ৷ এই দুয়ের জোড়া ফলায় উত্তাল বঙ্গোপসাগর । নিম্নচাপের কারণে বেশ কয়েকদিন ধরে দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকায় চলছে বৃষ্টির ঝোড়ো ইনিংস । গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের সমুদ্র স্নানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । রবিবার সকাল থেকে সাগর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিংয়ের মাধ্যমে পর্যটকদের সতর্ক করার কাজ চলছে ।
নিম্নচাপের কারণে ইতিমধ্যেই জেলা মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । মৎস্য দফতরের জারি করা নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর, গভীর সমুদ্র থেকে মৎস্যজীবীরা বন্দরে ফিরে এসেছেন । রবিবার সকাল থেকে দক্ষিণ 24 পরগনা উপকূল তীরবর্তী এলাকার আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে ৷ চলছে দফায় দফায় বৃষ্টি । কৌশিকী অমাবস্যার কোটালের জেরে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে । সমুদ্র উত্তাল হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার বকখালি, মৌসুনী দ্বীপ, সাগরে ৷ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে জারি করা হয়েছে সতর্কতা ।
সাগর ব্লকের সিভিল ডিফেন্সের কর্মী প্রীতম দাস বলেন, "বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপের কারণে ইতিমধ্যে সমুদ্র উত্তাল রয়েছে ৷ সাগর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের সমুদ্র স্নানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । যে সকল পুণ্যার্থীরা সমুদ্র স্নান করছেন তাঁদেরকে সমুদ্র থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে । আমরা বারেবারে মাইকিং করছি সমুদ্র উপকূলে ৷"
দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য এবং গঙ্গাসাগর-বকখালি ব্লক ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপকুমার পাত্র বলেন, "আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে নিম্নচাপের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে ৷ এদিকে কৌশিকী অমাবস্যার কোটালের ফলে উত্তাল হয়ে গিয়েছে উপকূল তীরবর্তী এলাকার নদ নদী । গঙ্গাসাগর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যটকদের ও পুণ্যার্থীদের সমুদ্র স্নানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে ।