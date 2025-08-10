বংশীহারী, 10 অগস্ট: তাঁদের কাছে এসেছিলেন স্বয়ং মন্ত্রী ৷ বলেছিলেন, তাঁরা কাজ পাবেন এলাকাতেই ৷ বছরভর ৷ মজুরিও পাবেন ৷ এলাকায় থেকেই তাঁরা খুব ভালোমতো সংসার চালাতে পারবেন ৷ শ্রমিকরা কী কী কাজ পেতে পারেন, তার বড়সড় ফিরিস্তিও দিয়েছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী ৷ অনেক আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছেন ৷ কিন্তু তাঁকে বোধহয় খুব একটা ভরসা করতে পারছেন না পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷ কারণ, তাঁদের দাবি, এই রাজ্যে কাজের স্থিরতা একেবারেই নেই ৷ নেই মজুরির স্থিরতাও ৷ তাই তাঁরা ঠিক করেছেন, পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই ফের ফিরে যাবেন নিজেদের পুরনো কর্মস্থলে ৷ বংশীহারীর শ্রমিক মহল্লায় এখন এটাই ছবি ৷
হরিয়ানা, ওড়িশা, দিল্লি, রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলি এখন একপ্রকার বাঙালি 'খেদাও' কর্মসূচি চালাচ্ছে ৷ বাংলাদেশি সন্দেহে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার অভিযোগ প্রায় প্রতিদিনই উঠে আসছে ৷ সেই রাজ্যগুলিতে কাজে যাওয়া অনেকে শ্রমিক বাড়ি ফিরছেন । কিন্তু পেট চলবে কীভাবে ? সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন ৷ তার জন্য চাই কর্মসংস্থান ৷ কিন্তু এই বাংলায় কাজের খোঁজ কোথায় ?
রাজ্যে কাজ না পেয়েই তো গ্রাম-গ্রামান্তরের তরুণ থেকে বয়স্ক, সবাই পাড়ি দিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজ্যে ৷ কাজও জুটে গিয়েছিল ৷ সেই রাজ্যগুলিতে একপ্রকার বাঙালি 'খেদাও' অভিযান শুরু হওয়ার পর পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বলেছিলেন, এই রাজ্যে অনেক কাজ আছে ৷ বাংলার শ্রমিকরা বাংলাতেই কাজ করুন ৷ কিন্তু বেশিরভাগ শ্রমিকের বক্তব্য, অন্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম ৷ এদিকে চাল, ডাল, তেল, শাকসবজি থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, ওষুধপত্রের দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে ৷ এই অবস্থায় খানিকটা স্বস্তিতে সংসার চালাতে ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া ছাড়া গতি নেই ৷
শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, সরকার শুধু প্রতিশ্রুতিই দেয় ৷ কাজ দেয় না ৷ কাজের সন্ধানে দীর্ঘদিন বাড়িতে বসে থেকে হতাশ হয়ে তাঁদের ভিনরাজ্যে কাজে যেতে হচ্ছে ৷ মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে কিছু সমস্যা দেখা দেয় ৷ সম্ভবত সেসব সমস্যা ইচ্ছাকৃত তৈরি করা হয় ৷ যেমন এবার সমস্যা তৈরি করা হয়েছে ৷ বাংলাভাষী শ্রমিকরা বিভিন্ন রাজ্যে সমস্যায় পড়ে বাড়ি ফিরেছেন ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘরে ফিরে আসা শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় 10 হাজার ৷
তাঁদের অনেকেই বলছেন, দীর্ঘদিন বাড়িতে বসে থেকেও কোনও কাজ মেলেনি ৷ রাজ্য বলেছিল, নিজেদের জেলাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ মিলবে ৷ সেই কাজ এখনও মেলেনি ৷ এদিকে সঞ্চিত অর্থ প্রায় শেষ ৷ টাকার অভাবে অনেককে একবেলা না খেয়ে কাটাতে হচ্ছে ৷ তাই বাধ্য হয়েই তাঁদের ফের ভিনরাজ্যমুখী হতে হচ্ছে ৷ কিন্তু সেখানেও হ্যাপা ৷ ভিনরাজ্যে যাওয়ার টিকিটের অনেক দাম ৷ এখন সেই টাকাটাও অনেক শ্রমিকের নেই ৷ তবু প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন স্টেশনে পরিযায়ীদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে ৷
বুনিয়াদপুর পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের রাঙ্গাপুকুর এলাকার বাসিন্দা জাবেদুর রহমান বলছেন, "সরকার যখন কাজ দেবে তখন আমরা কাজ করব । কিন্তু এখন কী খেয়ে বাঁচব ? আগে তো আমাদের চলা লাগবে । কেমন করে সংসার চলবে ? পরিস্থিতি যদি ঠিক হয় তাহলে আবারও বিদেশে কাজে যাব । এখন বর্তমানে এখানেই রয়েছি, আমাদের এই গ্রামে । এখানে যদি পারিশ্রমিক কম হয় তাও থাকা যাবে ৷ কিন্তু কাজ না দিলে কেমন করে এখানে থাকব ? কী করে পেট ভরবে ? ছেলেমেয়েদের পড়াশোনাই বা কীভাবে চলবে ?"
এক মহিলা পরিযায়ী শ্রমিক মোক্তার বানুর কথায়, "আমরা এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারব না । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র যদি জেলায় কাজের ব্যবস্থা করেন তবে সেই কাজই করব ৷ তবে বাইরে যাব কী যাব না তা নিয়ে কিছু বলা যাবে না । সেটা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর । তবে মজুরির জন্য বাইরে কাজ করতেই আমরা বেশি ভালোবাসি ৷"
আতাউদ্দিন মিয়াঁ নামে আরেক পরিযায়ী শ্রমিক বলেন, "সরকার বা প্রশাসন এখনও কোনও কাজের কথা পরিষ্কারভাবে জানায়নি । কবে কাজ পাব জানি না । বাইরে যে পারিশ্রমিকে কাজ করতাম এখানে তা পাওয়া যাবে না । এখন কেউ কাজেও নেবে না । শুধু বাড়িতে বসে থেকে সময় কাটানো । পরিস্থিতি যদি ঠিক হয় তাহলে সবাই গেলে ফের বাইরে কাজ করতে যাব ৷"
পরিযায়ী শ্রমিক ওসমান গনির বক্তব্য, "এই এলাকার যত শ্রমিক বাইরে কাজ করতে গিয়েছিল ততজনকে কাজ দিতে পারবে না সরকার । কারণ, বাইরে আমরা পরিবার নিয়ে সবাই কাজ করি । কিন্তু এখানে বাড়িপ্রতি একজনকে কাজ দেবে । সেক্ষেত্রে সংসার চালাতে খুব অসুবিধের মধ্যে পড়ব । তাছাড়া ওখানে কাজ করলে যা পারিশ্রমিক পাই এখানে কাজ করলে সেটা দেবে না ৷ এই রাজ্যের পারিশ্রমিক খেতেই চলে যাবে । তাই এখানে কাজ করে কোনও লাভ হবে না ৷ পরিস্থিতি ঠিক হলে আমরা আবারও বাইরে কাজ করতে যাব । মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যে কাজের কথা বলেছেন তা এই জেলার সব শ্রমিক পাবে না ৷ অত কাজের ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারবেন না ৷"
রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, "দক্ষিণ দিনাজপুরের পরিযায়ী শ্রমিকরা যে ফের বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে এমন তথ্য আমাদের কাছে নেই ৷ ভিনরাজ্য থেকে কত শ্রমিক জেলায় ফিরলেন, কীভাবে ফিরলেন, তাঁদের কর্মসংস্থান কীভাবে হবে তা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে ৷ আমাদের কাছে খবর আছে পতিরামের এক বয়স্ক শ্রমিক প্রায় চার মাস ধরে বাইরে আটকে রয়েছেন ৷ জেলা পুলিশ সুপারের মাধ্যমে তাঁর খোঁজখবর নেওয়া হবে ৷ তাঁর বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সম্পূর্ণ বিষয় শোনা হবে ৷ প্রশাসনিক উদ্যোগে তাঁকে জেলায় ফিরিয়ে আনা হবে ৷ খোদ মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, বাংলার শ্রমিকদের বাংলাতেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে ৷ তাই এই জেলার যে শ্রমিকরা বাইরে কাজ করছেন তাঁরা দ্রুত ফিরে আসুন ৷"