Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

রাজ্যে কাজ কই ? মন্ত্রীর আশ্বাসেও ভরসা নেই পরিযায়ীদের, পেট চালাতে ফিরে যেতে চান ভিনরাজ্যে - MIGRANT WORKERS

শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, সরকার শুধু প্রতিশ্রুতিই দেয় ৷ কাজ দেয় না ৷ দীর্ঘদিন বাড়িতে বসে থেকে হতাশ হয়ে তাঁদের ভিনরাজ্যে কাজে যেতে হচ্ছে ৷

Migrant workers
কাজের জন্য পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে যেতে চান ভিনরাজ্যে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 4:31 PM IST

6 Min Read

বংশীহারী, 10 অগস্ট: তাঁদের কাছে এসেছিলেন স্বয়ং মন্ত্রী ৷ বলেছিলেন, তাঁরা কাজ পাবেন এলাকাতেই ৷ বছরভর ৷ মজুরিও পাবেন ৷ এলাকায় থেকেই তাঁরা খুব ভালোমতো সংসার চালাতে পারবেন ৷ শ্রমিকরা কী কী কাজ পেতে পারেন, তার বড়সড় ফিরিস্তিও দিয়েছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী ৷ অনেক আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছেন ৷ কিন্তু তাঁকে বোধহয় খুব একটা ভরসা করতে পারছেন না পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷ কারণ, তাঁদের দাবি, এই রাজ্যে কাজের স্থিরতা একেবারেই নেই ৷ নেই মজুরির স্থিরতাও ৷ তাই তাঁরা ঠিক করেছেন, পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই ফের ফিরে যাবেন নিজেদের পুরনো কর্মস্থলে ৷ বংশীহারীর শ্রমিক মহল্লায় এখন এটাই ছবি ৷

হরিয়ানা, ওড়িশা, দিল্লি, রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলি এখন একপ্রকার বাঙালি 'খেদাও' কর্মসূচি চালাচ্ছে ৷ বাংলাদেশি সন্দেহে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার অভিযোগ প্রায় প্রতিদিনই উঠে আসছে ৷ সেই রাজ্যগুলিতে কাজে যাওয়া অনেকে শ্রমিক বাড়ি ফিরছেন । কিন্তু পেট চলবে কীভাবে ? সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন ৷ তার জন্য চাই কর্মসংস্থান ৷ কিন্তু এই বাংলায় কাজের খোঁজ কোথায় ?

পেট চালাতে ভিনরাজ্যে ফিরে যেতে চান পরিযায়ী শ্রমিকরা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

রাজ্যে কাজ না পেয়েই তো গ্রাম-গ্রামান্তরের তরুণ থেকে বয়স্ক, সবাই পাড়ি দিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজ্যে ৷ কাজও জুটে গিয়েছিল ৷ সেই রাজ্যগুলিতে একপ্রকার বাঙালি 'খেদাও' অভিযান শুরু হওয়ার পর পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বলেছিলেন, এই রাজ্যে অনেক কাজ আছে ৷ বাংলার শ্রমিকরা বাংলাতেই কাজ করুন ৷ কিন্তু বেশিরভাগ শ্রমিকের বক্তব্য, অন্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম ৷ এদিকে চাল, ডাল, তেল, শাকসবজি থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, ওষুধপত্রের দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে ৷ এই অবস্থায় খানিকটা স্বস্তিতে সংসার চালাতে ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া ছাড়া গতি নেই ৷

Migrant workers
অনেক পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে ফিরে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, সরকার শুধু প্রতিশ্রুতিই দেয় ৷ কাজ দেয় না ৷ কাজের সন্ধানে দীর্ঘদিন বাড়িতে বসে থেকে হতাশ হয়ে তাঁদের ভিনরাজ্যে কাজে যেতে হচ্ছে ৷ মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে কিছু সমস্যা দেখা দেয় ৷ সম্ভবত সেসব সমস্যা ইচ্ছাকৃত তৈরি করা হয় ৷ যেমন এবার সমস্যা তৈরি করা হয়েছে ৷ বাংলাভাষী শ্রমিকরা বিভিন্ন রাজ্যে সমস্যায় পড়ে বাড়ি ফিরেছেন ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘরে ফিরে আসা শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় 10 হাজার ৷

Migrant workers
মন্ত্রী বলেছিলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে কাজ দেবেন (নিজস্ব ছবি)

তাঁদের অনেকেই বলছেন, দীর্ঘদিন বাড়িতে বসে থেকেও কোনও কাজ মেলেনি ৷ রাজ্য বলেছিল, নিজেদের জেলাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ মিলবে ৷ সেই কাজ এখনও মেলেনি ৷ এদিকে সঞ্চিত অর্থ প্রায় শেষ ৷ টাকার অভাবে অনেককে একবেলা না খেয়ে কাটাতে হচ্ছে ৷ তাই বাধ্য হয়েই তাঁদের ফের ভিনরাজ্যমুখী হতে হচ্ছে ৷ কিন্তু সেখানেও হ্যাপা ৷ ভিনরাজ্যে যাওয়ার টিকিটের অনেক দাম ৷ এখন সেই টাকাটাও অনেক শ্রমিকের নেই ৷ তবু প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন স্টেশনে পরিযায়ীদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে ৷

Migrant workers
মন্ত্রীর আশ্বাসেও ভরসা নেই পরিযায়ী শ্রমিকদের (নিজস্ব ছবি)

বুনিয়াদপুর পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের রাঙ্গাপুকুর এলাকার বাসিন্দা জাবেদুর রহমান বলছেন, "সরকার যখন কাজ দেবে তখন আমরা কাজ করব । কিন্তু এখন কী খেয়ে বাঁচব ? আগে তো আমাদের চলা লাগবে । কেমন করে সংসার চলবে ? পরিস্থিতি যদি ঠিক হয় তাহলে আবারও বিদেশে কাজে যাব । এখন বর্তমানে এখানেই রয়েছি, আমাদের এই গ্রামে । এখানে যদি পারিশ্রমিক কম হয় তাও থাকা যাবে ৷ কিন্তু কাজ না দিলে কেমন করে এখানে থাকব ? কী করে পেট ভরবে ? ছেলেমেয়েদের পড়াশোনাই বা কীভাবে চলবে ?"

Migrant workers
সংসার চালানো দুষ্কর হয়ে পড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকদের (নিজস্ব ছবি)

এক মহিলা পরিযায়ী শ্রমিক মোক্তার বানুর কথায়, "আমরা এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারব না । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র যদি জেলায় কাজের ব্যবস্থা করেন তবে সেই কাজই করব ৷ তবে বাইরে যাব কী যাব না তা নিয়ে কিছু বলা যাবে না । সেটা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর । তবে মজুরির জন্য বাইরে কাজ করতেই আমরা বেশি ভালোবাসি ৷"

আতাউদ্দিন মিয়াঁ নামে আরেক পরিযায়ী শ্রমিক বলেন, "সরকার বা প্রশাসন এখনও কোনও কাজের কথা পরিষ্কারভাবে জানায়নি । কবে কাজ পাব জানি না । বাইরে যে পারিশ্রমিকে কাজ করতাম এখানে তা পাওয়া যাবে না । এখন কেউ কাজেও নেবে না । শুধু বাড়িতে বসে থেকে সময় কাটানো । পরিস্থিতি যদি ঠিক হয় তাহলে সবাই গেলে ফের বাইরে কাজ করতে যাব ৷"

Migrant workers
রাজ্যে কাজ না পেয়ে অসহায় পরিযায়ী শ্রমিকরা (নিজস্ব ছবি)

পরিযায়ী শ্রমিক ওসমান গনির বক্তব্য, "এই এলাকার যত শ্রমিক বাইরে কাজ করতে গিয়েছিল ততজনকে কাজ দিতে পারবে না সরকার । কারণ, বাইরে আমরা পরিবার নিয়ে সবাই কাজ করি । কিন্তু এখানে বাড়িপ্রতি একজনকে কাজ দেবে । সেক্ষেত্রে সংসার চালাতে খুব অসুবিধের মধ্যে পড়ব । তাছাড়া ওখানে কাজ করলে যা পারিশ্রমিক পাই এখানে কাজ করলে সেটা দেবে না ৷ এই রাজ্যের পারিশ্রমিক খেতেই চলে যাবে । তাই এখানে কাজ করে কোনও লাভ হবে না ৷ পরিস্থিতি ঠিক হলে আমরা আবারও বাইরে কাজ করতে যাব । মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যে কাজের কথা বলেছেন তা এই জেলার সব শ্রমিক পাবে না ৷ অত কাজের ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারবেন না ৷"

Migrant workers
অন্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, "দক্ষিণ দিনাজপুরের পরিযায়ী শ্রমিকরা যে ফের বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে এমন তথ্য আমাদের কাছে নেই ৷ ভিনরাজ্য থেকে কত শ্রমিক জেলায় ফিরলেন, কীভাবে ফিরলেন, তাঁদের কর্মসংস্থান কীভাবে হবে তা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে ৷ আমাদের কাছে খবর আছে পতিরামের এক বয়স্ক শ্রমিক প্রায় চার মাস ধরে বাইরে আটকে রয়েছেন ৷ জেলা পুলিশ সুপারের মাধ্যমে তাঁর খোঁজখবর নেওয়া হবে ৷ তাঁর বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সম্পূর্ণ বিষয় শোনা হবে ৷ প্রশাসনিক উদ্যোগে তাঁকে জেলায় ফিরিয়ে আনা হবে ৷ খোদ মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, বাংলার শ্রমিকদের বাংলাতেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে ৷ তাই এই জেলার যে শ্রমিকরা বাইরে কাজ করছেন তাঁরা দ্রুত ফিরে আসুন ৷"

বংশীহারী, 10 অগস্ট: তাঁদের কাছে এসেছিলেন স্বয়ং মন্ত্রী ৷ বলেছিলেন, তাঁরা কাজ পাবেন এলাকাতেই ৷ বছরভর ৷ মজুরিও পাবেন ৷ এলাকায় থেকেই তাঁরা খুব ভালোমতো সংসার চালাতে পারবেন ৷ শ্রমিকরা কী কী কাজ পেতে পারেন, তার বড়সড় ফিরিস্তিও দিয়েছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী ৷ অনেক আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছেন ৷ কিন্তু তাঁকে বোধহয় খুব একটা ভরসা করতে পারছেন না পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷ কারণ, তাঁদের দাবি, এই রাজ্যে কাজের স্থিরতা একেবারেই নেই ৷ নেই মজুরির স্থিরতাও ৷ তাই তাঁরা ঠিক করেছেন, পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই ফের ফিরে যাবেন নিজেদের পুরনো কর্মস্থলে ৷ বংশীহারীর শ্রমিক মহল্লায় এখন এটাই ছবি ৷

হরিয়ানা, ওড়িশা, দিল্লি, রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলি এখন একপ্রকার বাঙালি 'খেদাও' কর্মসূচি চালাচ্ছে ৷ বাংলাদেশি সন্দেহে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার অভিযোগ প্রায় প্রতিদিনই উঠে আসছে ৷ সেই রাজ্যগুলিতে কাজে যাওয়া অনেকে শ্রমিক বাড়ি ফিরছেন । কিন্তু পেট চলবে কীভাবে ? সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন ৷ তার জন্য চাই কর্মসংস্থান ৷ কিন্তু এই বাংলায় কাজের খোঁজ কোথায় ?

পেট চালাতে ভিনরাজ্যে ফিরে যেতে চান পরিযায়ী শ্রমিকরা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

রাজ্যে কাজ না পেয়েই তো গ্রাম-গ্রামান্তরের তরুণ থেকে বয়স্ক, সবাই পাড়ি দিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজ্যে ৷ কাজও জুটে গিয়েছিল ৷ সেই রাজ্যগুলিতে একপ্রকার বাঙালি 'খেদাও' অভিযান শুরু হওয়ার পর পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বলেছিলেন, এই রাজ্যে অনেক কাজ আছে ৷ বাংলার শ্রমিকরা বাংলাতেই কাজ করুন ৷ কিন্তু বেশিরভাগ শ্রমিকের বক্তব্য, অন্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম ৷ এদিকে চাল, ডাল, তেল, শাকসবজি থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, ওষুধপত্রের দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে ৷ এই অবস্থায় খানিকটা স্বস্তিতে সংসার চালাতে ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া ছাড়া গতি নেই ৷

Migrant workers
অনেক পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে ফিরে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, সরকার শুধু প্রতিশ্রুতিই দেয় ৷ কাজ দেয় না ৷ কাজের সন্ধানে দীর্ঘদিন বাড়িতে বসে থেকে হতাশ হয়ে তাঁদের ভিনরাজ্যে কাজে যেতে হচ্ছে ৷ মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে কিছু সমস্যা দেখা দেয় ৷ সম্ভবত সেসব সমস্যা ইচ্ছাকৃত তৈরি করা হয় ৷ যেমন এবার সমস্যা তৈরি করা হয়েছে ৷ বাংলাভাষী শ্রমিকরা বিভিন্ন রাজ্যে সমস্যায় পড়ে বাড়ি ফিরেছেন ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘরে ফিরে আসা শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় 10 হাজার ৷

Migrant workers
মন্ত্রী বলেছিলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে কাজ দেবেন (নিজস্ব ছবি)

তাঁদের অনেকেই বলছেন, দীর্ঘদিন বাড়িতে বসে থেকেও কোনও কাজ মেলেনি ৷ রাজ্য বলেছিল, নিজেদের জেলাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ মিলবে ৷ সেই কাজ এখনও মেলেনি ৷ এদিকে সঞ্চিত অর্থ প্রায় শেষ ৷ টাকার অভাবে অনেককে একবেলা না খেয়ে কাটাতে হচ্ছে ৷ তাই বাধ্য হয়েই তাঁদের ফের ভিনরাজ্যমুখী হতে হচ্ছে ৷ কিন্তু সেখানেও হ্যাপা ৷ ভিনরাজ্যে যাওয়ার টিকিটের অনেক দাম ৷ এখন সেই টাকাটাও অনেক শ্রমিকের নেই ৷ তবু প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন স্টেশনে পরিযায়ীদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে ৷

Migrant workers
মন্ত্রীর আশ্বাসেও ভরসা নেই পরিযায়ী শ্রমিকদের (নিজস্ব ছবি)

বুনিয়াদপুর পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের রাঙ্গাপুকুর এলাকার বাসিন্দা জাবেদুর রহমান বলছেন, "সরকার যখন কাজ দেবে তখন আমরা কাজ করব । কিন্তু এখন কী খেয়ে বাঁচব ? আগে তো আমাদের চলা লাগবে । কেমন করে সংসার চলবে ? পরিস্থিতি যদি ঠিক হয় তাহলে আবারও বিদেশে কাজে যাব । এখন বর্তমানে এখানেই রয়েছি, আমাদের এই গ্রামে । এখানে যদি পারিশ্রমিক কম হয় তাও থাকা যাবে ৷ কিন্তু কাজ না দিলে কেমন করে এখানে থাকব ? কী করে পেট ভরবে ? ছেলেমেয়েদের পড়াশোনাই বা কীভাবে চলবে ?"

Migrant workers
সংসার চালানো দুষ্কর হয়ে পড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকদের (নিজস্ব ছবি)

এক মহিলা পরিযায়ী শ্রমিক মোক্তার বানুর কথায়, "আমরা এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারব না । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র যদি জেলায় কাজের ব্যবস্থা করেন তবে সেই কাজই করব ৷ তবে বাইরে যাব কী যাব না তা নিয়ে কিছু বলা যাবে না । সেটা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর । তবে মজুরির জন্য বাইরে কাজ করতেই আমরা বেশি ভালোবাসি ৷"

আতাউদ্দিন মিয়াঁ নামে আরেক পরিযায়ী শ্রমিক বলেন, "সরকার বা প্রশাসন এখনও কোনও কাজের কথা পরিষ্কারভাবে জানায়নি । কবে কাজ পাব জানি না । বাইরে যে পারিশ্রমিকে কাজ করতাম এখানে তা পাওয়া যাবে না । এখন কেউ কাজেও নেবে না । শুধু বাড়িতে বসে থেকে সময় কাটানো । পরিস্থিতি যদি ঠিক হয় তাহলে সবাই গেলে ফের বাইরে কাজ করতে যাব ৷"

Migrant workers
রাজ্যে কাজ না পেয়ে অসহায় পরিযায়ী শ্রমিকরা (নিজস্ব ছবি)

পরিযায়ী শ্রমিক ওসমান গনির বক্তব্য, "এই এলাকার যত শ্রমিক বাইরে কাজ করতে গিয়েছিল ততজনকে কাজ দিতে পারবে না সরকার । কারণ, বাইরে আমরা পরিবার নিয়ে সবাই কাজ করি । কিন্তু এখানে বাড়িপ্রতি একজনকে কাজ দেবে । সেক্ষেত্রে সংসার চালাতে খুব অসুবিধের মধ্যে পড়ব । তাছাড়া ওখানে কাজ করলে যা পারিশ্রমিক পাই এখানে কাজ করলে সেটা দেবে না ৷ এই রাজ্যের পারিশ্রমিক খেতেই চলে যাবে । তাই এখানে কাজ করে কোনও লাভ হবে না ৷ পরিস্থিতি ঠিক হলে আমরা আবারও বাইরে কাজ করতে যাব । মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যে কাজের কথা বলেছেন তা এই জেলার সব শ্রমিক পাবে না ৷ অত কাজের ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারবেন না ৷"

Migrant workers
অন্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, "দক্ষিণ দিনাজপুরের পরিযায়ী শ্রমিকরা যে ফের বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে এমন তথ্য আমাদের কাছে নেই ৷ ভিনরাজ্য থেকে কত শ্রমিক জেলায় ফিরলেন, কীভাবে ফিরলেন, তাঁদের কর্মসংস্থান কীভাবে হবে তা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে ৷ আমাদের কাছে খবর আছে পতিরামের এক বয়স্ক শ্রমিক প্রায় চার মাস ধরে বাইরে আটকে রয়েছেন ৷ জেলা পুলিশ সুপারের মাধ্যমে তাঁর খোঁজখবর নেওয়া হবে ৷ তাঁর বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সম্পূর্ণ বিষয় শোনা হবে ৷ প্রশাসনিক উদ্যোগে তাঁকে জেলায় ফিরিয়ে আনা হবে ৷ খোদ মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, বাংলার শ্রমিকদের বাংলাতেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে ৷ তাই এই জেলার যে শ্রমিকরা বাইরে কাজ করছেন তাঁরা দ্রুত ফিরে আসুন ৷"

For All Latest Updates

TAGGED:

MIGRANT WORKERS RETURN OTHER STATEMIGRANT WORKERS WORKপরিযায়ী শ্রমিকবাঙালিদের অত্যাচারMIGRANT WORKERS

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.