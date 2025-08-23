ETV Bharat / state

বাংলা বলায় মার মহারাষ্ট্র পুলিশের! অভিষেককে ফোনের পর বাড়ি ফিরলেন পরিযায়ী শ্রমিক - MIGRANT WORKER

সাইফুল শেখের দাবি, নিজেকে বাঁচাতে মন্দিরে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন তিনি ৷ তারপর কোনোক্রমে এক ডাকে অভিষেকের নম্বরে ফোন করেন তিনি ৷

Migrant worker
ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক মারধরের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
Published : August 23, 2025 at 7:43 PM IST

বিষ্ণুপুর, 23 অগস্ট: ফের ভিনরাজ্যে বাংলা বলায় পরিযায়ী শ্রমিক মারধরের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ মন্দিরে লুকিয়ে বাঁচলেন তিনি ৷ অবশেষে এক ডাকে অভিষেকে ফোন করে মিলল সুরাহা ৷ তৃণমূল বিধায়কের সহায়তায় বাড়ি ফিরলেন ওই পরিযায়ী শ্রমিক ৷

ওই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম সাইফুল শেখ ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কুলেরদাঁড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তিনি ৷ কর্মসূত্রে সাইফুল সপরিবারে পাড়ি দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে । তাঁর অভিযোগ, সেখানে বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে তাঁদের মারধর করা হয় ৷ এমনকি তাঁরা নানাভাবে হেনস্তার শিকার হন মহারাষ্ট্রের পুলিশের হাতে ৷ বাধ্য হয়ে সাইফুল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করেন ।

বাংলা বলায় মার মহারাষ্ট্র পুলিশের! অভিষেককে ফোনের পর বাড়ি ফিরলেন পরিযায়ী শ্রমিক (ইটিভি ভারত)

সাংসদ মারফত খবর আসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী তথা বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের কাছে ৷ এরপরেও সাইফুল ও তাঁর পরিবারকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয় ৷ এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন ওই পরিযায়ী শ্রমিক ৷ তিনি ঘটনার কথা খুলে বলেন তাঁকে ৷

সাইফুল শেখ বলেন, "আমি মুম্বইয়ে কাজের জন্য গিয়েছিলাম ৷ কিন্তু সেখানে বাংলায় কথা বলায় আমাকে মারধর করা হতো । ভয়ে আমি বাইরে বেরোতে পারতাম না । আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে তারা ধরে থানাতেও নিয়ে গিয়েছে । স্থানীয়রা আমাদের বারবার মারধর করত । আমরা প্রত্যেক সপ্তাহের দেড় থেকে দু'হাজার টাকা করে হাত খরচা পেতাম ৷ কিন্তু আমাদের সেই হাত খরচা কেড়ে নেওয়া হতো এবং প্রতিবাদ করলে আমরা কেন বাংলা ভাষায় কথা বলছি, তার জন্যই আমাদেরকে মারধর করা হতো । আমরা একটা মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিই ৷ সেখানেই বেশ কিছুদিন ছিলাম ৷ এরপর এক ডাকে অভিষেকের নম্বরে আমি ফোন করি এবং তারপরেই আমায় উদ্ধার করা হয় ।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের কারখানার মালিকের কাছ থেকে সেখানকার পুলিশ বারবার চাপ দিচ্ছিল যে, আমাদের মালিক নাকি বাংলাদেশিদের নিয়ে কাজ কারবার করছে ৷ তাই জন্যই সেখানকার পুলিশ আমাদের মালিকের কাছ থেকে আমাদের এক একজনের জন্য 50 থেকে 60 হাজার টাকা চেয়েছিল । সেই জন্যই আমাদের মালিক সেখান থেকে পালিয়ে যায় । আমি যখন এক ডাকে অভিষেকে ফোন করি, তখনই আমাকে আশ্বস্ত করা হয় এবং আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাও পাঠানো হয় ৷ আমাকে হাত খরচা দেওয়া হয় ।"

বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল বলেন, "এক ডাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাইদুল ফোন করে । সঙ্গে সঙ্গে আমার মোবাইলে সব কিছু দিয়ে দেওয়া হয় । জেলা পরিষদের সদস্যকে তাঁর নম্বর দিই কথা বলার জন্য । এরপর তাঁকে আশ্বস্ত করা হয় যে সমস্তরকম সহযোগিতা করা হবে । সেই মতো তাঁর সঙ্গে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হয় । শুক্রবার বিকেলবেলা অবশেষে রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন । সংসদের নির্দেশ অনুযায়ী সাইফুল ও তার পরিবারকে আমরা সাহায্যের চেষ্টা করছি ।"

তাঁর কথায়, "যারা এই প্রকারের বাইরে একাধিক অসুবিধার মধ্যে আছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদেরকে রাজ্যে ফিরে আসতে বলেছেন এবং যতদিন না তাঁরা নতুন কাজ পাচ্ছেন, ততদিন তাঁদেরকে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে । তাদের খাদ্যসাথী কার্ড বানিয়ে দেওয়া হবে । তাদের সব ধরনের সাহায্য তিনি করব আমরা । কেউ বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাদেরকে বাংলাদেশি বলে আখ্যা করা হচ্ছে ৷ এটা বাঙালির একটা লজ্জা । এই ঘটনায় জাতীয় সংগীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশাপাশি অমর্ত্য সেন, সত্যজিৎ রায়ের ঐতিহ্যকে খাটো করে দেখানো হচ্ছে । বাঙালির সম্মানকে নিয়ে ছেলে খেলা হচ্ছে এবং একটি চক্রান্ত চলছে ।"

ATTACK ON MIGRANT WORKERMIGRANT WORKER TORTUREDপরিযায়ী শ্রমিক মারধরবাংলা বলায় অত্যাচারMIGRANT WORKER

