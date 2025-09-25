ETV Bharat / state

দাম কমছে মেট্রো স্মার্ট কার্ডের, বৈধতাও বেড়ে 10 বছর

পুজোর ভিড়ে শহরবাসীর অন্যতম ভরসা কলকাতা মেট্রো ৷ এবার পুজো শুরুর মুখে যাত্রীদের বিরাট সুখবর দিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷

METRO SMART CARD
দাম কমছে মেট্রো স্মার্ট কার্ডের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2025 at 11:15 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে দাম কমল মেট্রো স্মার্ট কার্ডের ৷ একই সঙ্গে বৈধতাও এখন থেকে বেড়ে হল 10 বছর ৷ মানে পুজো শুরুর আগে আবারও সুখবর পেলেন মেট্রো যাত্রীরা । এর আগেই জানা গিয়েছে, পুজোর সময় অতিরিক্ত পরিমাণে মেট্রো চলবে ৷ বাড়ানো হয়েছে পরিষেবার সময়ও ৷

আজ বৃহস্পতিবার থেকেই এই পরিষেবা চালু করতে চলেছে মেট্রো রেল। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, স্মার্ট কার্ডের রিফান্ডেবল সিকিউরিটি ডিপোজিট 80 টাকা থেকে কমিয়ে 50 টাকা করা হয়েছে। স্মার্ট কার্ডের ন্যূনতম ইস্যু প্রাইস 150 টাকা থেকে কমিয়ে 100 টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে 50 টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট এবং 52 টাকা রাইড ভ্যালু, যার মধ্যে দু'টাকা বোনাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্মার্ট কার্ডের বৈধতা এক বছর থেকে বাড়িয়ে 10 বছর করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই চালু থাকা বৈধ কার্ডগুলির মেয়াদ রিচার্জ করার সময় বাড়িয়ে 10 বছর করে দেওয়া হবে। নতুন কার্ডের বৈধতা হিসেব করা হবে প্রথমবার ব্যবহার করার দিন থেকে ৷ আগে যেদিন থেকে কার্ডটি ইস্যু করা হচ্ছে সেদিনই থেকেই বৈধতার মেয়াদ হিসেব করা হত। তাতে অনেকের ক্ষেত্রে কয়েকটি করে দিন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকে যেত ৷

পাশাপাশি রিচার্জ ভ্যালুতে 5 শতাংশ বোনাসও দেওয়া হচ্ছে। ASCRM মেশিন ও বুকিং কাউন্টার এই দুটো জায়গা থেকেই যাত্রীরা স্মার্ট কার্ড পাবেন। অনলাইন এবং অফলাইন বুকিং এর পাশাপাশি ASCRM মেশিন থেকেই স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করা যাবে বলেও জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।

শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ আর পূর্ব থেকে পশ্চিম এখন যুক্ত হয়েছে কলকাতা মেট্রোর নেটওয়ার্কে। সম্প্রতি আরও তিনটি নতুন মেট্রো রুট খুলে গিয়েছে। 22 অগস্ট কলকাতায় এসে নতুন এবং সম্প্রসারিত মেট্র্রো রুটের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই তিনটি রুটের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো রুট এবং 'জয় হিন্দ' বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া মেট্রো রুট।

আকার এবং আয়তনে মেট্রোর নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পেলেও যাত্রীরা যে হয়রানি থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেয়েছেন তা অবশ্য বলা যাবে না ৷ কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকার দরুণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে ৷ অন্য বিভিন্ন সমস্যার জন্যও যাত্রীরা নিত্যদিনের ভোগান্তি থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। এত কিছুর পও পুজোর সময় যানজট এড়িয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেতে মেট্রোই একমাত্র ভরসার জায়গা হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ মানুষের।

