পুজোর আগে নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো পরিষেবা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত

পুজোর আগে নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো পরিষেবা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত
ইয়েলো লাইনে সোম থেকে শুক্রবার মেলে মেট্রো পরিষেবা ৷ সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দরের মধ্যে দিনে 120টি মেট্রো চলে ৷
Published : September 11, 2025 at 11:35 AM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: পুজোর আর হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি ৷ তার আগেই মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর । এবার থেকে সপ্তাহান্তেও পরিষেবা মিলবে ইয়েলো লাইনে ৷ অর্থাৎ, সোম থেকে রবিবার সাতদিনই নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর রুটে চলবে মেট্রো । বুধবার এমনটাই জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের তরফে ।
ইয়েলো লাইনের যাত্রা শুরু
গত 28 অগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের সম্প্রসারিত অংশ নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত পরিষেবার উদ্বোধন হয় । মেট্রোরেলের দাবি, ইয়েলো লাইন উদ্বোধনের পর থেকেই ওই রুটে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া মিলেছে । এখন অনেক কম সময় এবং স্বল্প খরচে এক মেট্রোতেই একেবারে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছেন যাত্রীরা । আর তাই তারা মেট্রোর উপর আরও বেশি করে ভরসা করছেন ৷ প্রথম দিন থেকেই যাত্রীদের ঠাসা ভিড় ইয়েলো লাইনের মেট্রোয় । যা দেখে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সপ্তাহে সাতদিনই দেওয়া হবে পরিষেবা ।
কবে থেকে মিলবে পরিষেবা ?
এতদিন ইয়েলো লাইনে সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা মিলত ৷ সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দরের মধ্যে দিনে 120টি মেট্রো চলাচল করে ৷ মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহান্ত থেকে পরিষেবা মিলবে শনি ও রবিবারেও । অর্থাৎ 13 তারিখ থেকে প্রতিদিনই ইয়েলো লাইনে পরিষেবা দেওয়া হবে ।
শনি ও রবিতে মেট্রোর সংখ্যা
আরও জানানো হয়েছে, নয়া সময়সূচি অনুসারে আপাতত ইয়েলো লাইনে প্রতি শনিবার মোট 44টি পরিষেবা মিলবে । এই মোট সংখ্যার মধ্যে 22টি আপ ও 22টি ডাউন পরিষেবা । রবিবার 40টি মেট্রো পাওয়া যাবে সারাদিনে । এই মোট সংখ্যার মধ্যে 20টি আপ এব 20টি ডাউন পরিষেবা থাকবে । শনি এবং রবিবার ইয়েলো লাইনে প্রতি 35 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো ।
সপ্তাহান্তে মেট্রোর সময়সীমা
এদিকে ইয়েলো লাইনে শনিবার মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে সকাল 7টা 35 মিনিটে । দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত 8টা 32 মিনিটে । অন্যদিকে ইয়েলো লাইনে রবিবার দিনের প্রথম পরিষেবা শুরু হবে সকাল 8টা 36 মিনিট থেকে । দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে 8টা 22 মিনিটে ।