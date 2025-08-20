কলকাতা, 20 অগস্ট: দিনের ব্যস্ততম সময়ে ফের ব্যহত হল কলকাতা মেট্রোর পরিষেবা ৷ এবার যতীন দাস ও নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনের মাঝে টানেলে বৃষ্টির জল ঢুকে যাওয়ায় প্রায় ঘণ্টাখানেক পরিষেবা বন্ধ ছিল ৷ আর তার জেরে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হল নিত্যযাত্রীদের ৷ মেট্রো না-চলায় বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে অফিস পৌঁছতে হিমশিম খেতে হল লোকজনকে ৷
কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার বেলা 11টা 16 মিনিটে প্রথম সমস্যা দেখা দেয় ৷ যতীন দাস ও নেতাজি ভবনের মাঝে টানেলে বৃষ্টির জল ঢুকে যায় ৷ লাইনের মাঝে জল জমে থাকায় থার্ড লাইনের পাওয়ার বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ তার জেরে রবীন্দ্র সরবোর থেকে রবীন্দ্র সদন স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা হয় ৷
মেট্রোর টানেল থেকে জল বের না-করা পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান এবং মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চলে ৷ মেট্রোর টানেল থেকে জল বের করার পর, বেলা 12টা 11 মিনিটে পরিষেবা পুনরায় শুরু হয় ৷ তবে, পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও বেশ কিছু সময় লেগে যায় ৷
কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত থেকে টানা বৃষ্টির জেরে ব্লু লাইনের টানেলে জল ঢুকে যায় ৷ এই ঘটনার জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হন নিত্যযাত্রীরা ৷ যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, অফিস ও নিত্যদিনের কাজে পৌঁছতে সময়ে বেরনোর পরেও চরম হয়রানির মুখ পড়তে হয় তাঁদের ৷
যাত্রীদের একাংশ অভিযোগ করেছেন, মেট্রো স্টেশনে পৌঁছে তাঁরা দেখেন পরিষেবা বন্ধ রয়েছে ৷ কিন্তু, কী কারণে পরিষেবা বন্ধ, তা জানানো হয়নি ৷ স্টেশনগুলিতে কোনও ঘোষণাও করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন যাত্রীরা ৷ এমনকি পরিষেবা কতক্ষণে চালু হবে, তাও ঘোষণা করা হয়নি বলে অভিযোগ ৷ যার জেরে ব্যাপক হয়রানির মুখে পড়তে হয় যাত্রীদের ৷
এই পরিস্থিতিতে বাস ও অটো ধরতে লোকজনের হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷ মেট্রো স্টেশনগুলির বাইরে প্রায় সব বাসেই লোকজন ঝুলে-ঝুলে গন্তব্যে রওনা দেয় ৷ তবে, অটোচালকদের একাংশ এই পরিস্থিতিতে বাড়তি ভাড়া হাঁকতে শুরু করে বলে অভিযোগ করেছেন যাত্রী ৷ যে রুটে অটোর ভাড়া 20 টাকা ৷ সেখানে 30 থেকে 40 টাকা পর্যন্ত ভাড়া চাওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷