এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য সুখবর, রবিবার স্বাভাবিক থাকছে উত্তমকুমার-ক্ষুদিরামের মাঝে পরিষেবা

শহিদ ক্ষুদিরামে লুপ লাইনে সিগন্যাল পরীক্ষার কাজ আপাতত স্থগিত ৷ ফলে পুজোর আগে ব্লু লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়া নিয়ে সংশয় ৷
Published : September 6, 2025 at 8:17 PM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: 7 সেপ্টেম্বর, রবিবার কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকছে ৷ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, ট্রাফিক ব্লকের কারণে মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে না ৷ এ দিন কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে ৷ ফলে স্বস্তিতে এসএসসি-র পরীক্ষার্থীরা ৷
অর্থাৎ, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত রোজকার মতো পরিষেবা মিলবে ৷ উল্লেখ্য, শহিদ ক্ষুদিরামে লুপ লাইন বা টার্ন আউট লাইনের কাজ হওয়ার জন্য, রবিবার বিকেল পর্যন্ত মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকার কথা ছিল ৷ কিন্তু, সেই কাজ আপাতত বন্ধ থাকছে ৷ কিন্তু, কেন লুপ লাইন তৈরির কাজ বন্ধ রাখা হচ্ছে, তা মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানায়নি ৷
তবে, মেট্রো রেলের এই সিদ্ধান্তে স্বস্তিতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার্থীরা ৷ রবিবার এসএসসি-র নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা রয়েছে ৷ মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক থাকায় পরীক্ষার্থীরা সহজেই পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারবেন ৷ ট্রাফিক ব্লকের কারণে উত্তমকুমার ও শহিদ ক্ষুদিরামের মধ্যে পরিষেবা বন্ধ থাকলে, বহু পরীক্ষার্থী সমস্যায় পড়তেন ৷
তবে, মেট্রোর তরফে নির্দিষ্ট কোনও কারণ জানানো হয়নি ৷ উল্লেখ্য, কবি সুভাষে মেট্রো স্টেশনের পিলার বসে যাওয়ায় শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ব্লু লাইনের মেট্রো পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে ৷ কিন্তু, ক্ষুদিরামে কোনও চেঞ্জার বা টার্ন আউট লাইন না-থাকায় কবি সুভাষ থেকে ট্রেন ঘুরিয়ে আনা হচ্ছিল ৷ তারপর শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে যাত্রীরা ট্রেনে উঠছিলেন ৷
কিন্তু, কবি সুভাষের সংস্কার কাজ যত এগোচ্ছে, তত সেখান থেকে মেট্রো ঘুরিয়ে ফের শহিদ ক্ষুদিরামে ঢোকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৷ ফলে অধিকাংশ মেট্রোর যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনেই থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ এর জেরে যাত্রীরা চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন ৷
সেই সমস্যা মেটাতে শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনে লুপ লাইন বা টার্ন আউট লাইন বসানো হয়েছে ৷ যার জন্য শনিবার রাত থেকে রবিবার বিকেল 3টে পর্যন্ত শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷ ফলে গত রবিবার অর্থাৎ, 31 অগস্ট বিকেল পর্যন্ত পরিষেবার বন্ধ ছিল ৷ সেই সময় শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে লুপ লাইন পাতার কাজ হয়েছে ৷
6 অগস্ট মধ্যরাত থেকে 7 অগস্ট অর্থাৎ, রবিবার দুপুর 3 টে পর্যন্ত ওই লুপ লাইনে সিগন্যালিং ব্যবস্থার কাজ হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু, সেই কাজ বন্ধ রাখা হচ্ছে ৷ ফলে পুজোর আগে ব্লু লাইনের মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷