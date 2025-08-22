ETV Bharat / state

শহরে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি, সারদিন ভারী বৃষ্টি ; জারি হলুদ সতর্কতা - YELLOW WARNING OF HEAVY RAIN

ঘনিয়ে উঠেছে ঘূর্ণাবর্ত ৷ সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখাও ৷ বুধবার পর্যন্ত রাজ্যে দুর্যোগের আগাম সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর ৷

yellow warning of heavy rain
ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হাওয়া অফিসের (ফাইল ছবি)
Published : August 22, 2025 at 7:47 AM IST

কলকাতা, 22 অগস্ট: ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার থেকে সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে। বাদ যাবে না উত্তরবঙ্গও।

শুক্রবার শহরে কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ মেট্রো রেলের উদ্বোধনের পাশাপাশি করবেন সমাবেশও ৷ এরইমধ্যে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ হাওয়া অফিসের দেওয়া বিশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, উত্তর ওড়িশা এবং সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। মৌসুমী অক্ষরেখাও সক্রিয় এবং তা পশ্চিমবঙ্গের দিকে অনেকটা সরে এসেছে। বর্তমানে সেটি বাঁকুড়া, দিঘা অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গিয়েছে। এর প্রভাবেই রাজ্যের সব জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও কোনও জেলায় অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে।

শুক্র এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাসও রয়েছে ৷ গতি হতে পারে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার। হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। সেখানে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

শনিবার দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম দিকের তিন জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার দুই 24 পরগনা, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকছে। বাকি জেলাতেও চলবে বৃষ্টি। আগামী সোমবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মধ্যে উত্তর 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবারও এই জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে।

উত্তরবঙ্গও দুর্যোগের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না ৷ উত্তরবঙ্গের আট জেলায় শুক্রবার ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা। বিশেষ করে উপরের দিকের পাঁচ জেলার মধ্যে দুই জেলা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাকি জেলাতেও ঝড়বৃষ্টি চলবে। রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে। সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এই ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে।

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার আশাপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 3.6 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 94 শতাংশ। শুক্রবার ভোর পর্যন্ত গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 31.8 মিলিমিটার। আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা। ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 ডিগ্রি এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকতে পারে।

