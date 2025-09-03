কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: পুজোর আর হাতে গোনা ক'টা দিন বাকি ৷ এদিকে, বৃষ্টি থামছেই না বঙ্গে ৷ বুধবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টিতে ভিজেছে ৷ সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়া ৷ এদিকে, নিম্নচাপ শক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি তার আবার দোসর হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত ৷ এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত চলবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে ৷ কয়েকটি জেলায় জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা ৷
মঙ্গলবার ভোরে সাগরে ঘনীভুত নিম্নচাপ বুধবার ভোরে আরও শক্তিশালী হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । সকাল থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর উত্তর ওড়িশা উপকূলের কাছে অবস্থান করছে সেই নিম্নচাপ । পাশাপাশি সমুদ্রে ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্তটি প্রায় 7.6 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা দক্ষিণ-পশ্চিমে হেলে রয়েছে । এর ফলে আগামী 24 ঘণ্টায় উত্তর ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও উত্তর ছত্তিশগড়ের দিকে তা অগ্রসর হবে ।
মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে বিকানের, জয়পুর, দমোহ, পেন্দ্রা রোড, সম্বলপুর হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । এর প্রভাবে এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প এই রাজ্যের বাতাসে প্রবেশ করায়, আগামী 24 ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা ।
কয়েকটি জেলার একটি বা দুটি জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের (7-11 সেমি) সম্ভাবনা । দক্ষিণবঙ্গে আজ প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । তবে দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা ও ঝাড়গ্রাম জেলার কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে । বাকি জেলাগুলির এক-দু’টি জায়গায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি ও 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
এদিকে, উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । এজন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । এছাড়া বাকি জেলাগুলোতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 30 দশমিক 08 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক দশমিক সাত ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে শূন্য দশমিক এক ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 97 শতাংশ, সর্বনিম্ন 79 শতাংশ । গত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 39 দশমিক পাঁচ মিলিমিটার ।