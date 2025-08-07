সামশেরগঞ্জ, 7 অগস্ট: রবিনসন স্ট্রিটের মতো একই ছবি এবার ধরা পড়ল সামশেরগঞ্জে । বৃদ্ধা মায়ের দেহ পাঁচদিন ঘরে আগলে পাশে বসে থাকার অভিযোগ উঠল মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের বিরুদ্ধে । মৃত বৃদ্ধার নাম বাদন্তী সাহা (62) । ছেলের নাম সুজয় সাহা (23) । তাঁকে আটক করে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়েছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ।
জেলা পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ বলেন, "বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু নাকি খুন খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে প্রাথমিক তদন্তে বৃদ্ধার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে ৷ যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজয় সাহা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া । ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্র । বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিকতা শুরু হয় । মাঝেমধ্যেই বাড়ি চলে আসতেন । কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলতেন না । মা বাদন্তীও মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন । বাড়িতে মা ছেলে চুপচাপ থাকতেন । কোনও চিৎকার চেঁচামেচি কেউ কোনওদিন শোনেননি বলে দাবি প্রতিবেশীদের ।
প্রতিবেশী রাজু সাহা বলেন, "গত চার-পাঁচদিন ওই বাড়ির সদর দরজা কেউ খোলেনি । বাড়ি থেকে কোন শব্দও আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না । মা ও ছেলেই বাড়িতে থাকত ৷ বুধবার সকাল থেকে হঠাৎ করে ওই বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করে । তারপরেই খবর দেওয়া হয় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশকে ৷ পুলিশ এসে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে । মৃত মায়ের পাশেই বসেছিল মানসিক ভারসাম্যহীন সুজয় ।"
পুলিশ জানিয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে । ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হলেই পুরো রহস্য উন্মোচিত হবে । ছেলে এবং মা দু'জনেই মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানিয়েছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ।
মৃতের জা নমিতা সাহা বলেন, "তিন-চার দিন ধরে ওই বাড়ি থেকে কোনও আওয়াজ পাইনি ৷ মা ও ছেলে বাড়িতে ছিল ৷ দু'জনেই মানসিক ভারসাম্যহীন ৷ কে কাকে মেরেছে বলতে পারব না ৷"
উল্লেখ্য, হাওড়ার রবিনসন স্ট্রিটে মায়ের পচাগলা দেহ পাঁচদিন ঘরে আগলে বসে থাকার অভিযোগ উঠেছিল ছেলের বিরুদ্ধে । কলকাতার বেলেঘাটায় মায়ের দেহ আগলে রেখেছিলেন মেয়ে । ওই একই ছবি ধরা পড়ল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের দুর্গাপুরে ।