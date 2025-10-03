ETV Bharat / state

পুরুষরাই করেন দেবীবরণ, তিনশো বছরের রীতি এখনও অটুট হাটতলা বারোয়ারিতে

জমিদার বাড়িতে শুরু হওয়া পুজো এখন বারোয়ারি কমিটির হাতে৷ তবে বদল হয়নি রীতিতে৷ এখনও পুরুষরাই দেবীবরণ করেন৷ পরে সুযোগ পান মহিলারা৷

DURGA PUJA 2025
হাটতলা বারোয়ারিতে দেবীবরণ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2025 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডোমজুড় (হাওড়া), 3 অক্টোবর: বিসর্জনের আগে দেবীবরণ৷ তার পর সিঁদুরখেলা৷ বাড়ির পুজো থেকে বারোয়ারি, সর্বত্র বিভিন্ন বয়সের মহিলাদের অংশ নিতে দেখা যায়৷ এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হাওড়ার ডোমজুড়ের হাটতলা বারোয়ারি সমিতির দুর্গাপুজো৷ এখানে দেবীবরণ করেন পুরুষরা৷ তার পর বরণ ও সিঁদুরখেলার সুযোগ পান মহিলারা৷

বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন, থিম দেখার জন্য মানুষের ঢল নামে পঞ্চমী-ষষ্ঠী থেকেই৷ হাটতলা বারোয়ারিতে অবশ্য পুজোর দিনগুলিতে প্রতিমা দর্শনের জন্য যত মানুষ আসেন, তার থেকেই বেশি মানুষ আসেন ব্যতিক্রমী এই দেবীবরণ দেখতে৷ যাঁরা আসেন, তাঁদের অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, কেন এই ব্যতিক্রম?

পুরুষরাই করেন দেবীবরণ, তিনশো বছরের রীতি এখনও অটুট হাটতলা বারোয়ারিতে (ইটিভি ভারত)

হাটতলার এই দুর্গাপুজো এখন বারোয়ারি সমিতির হাতে থাকলেও শুরু হয়েছিল জমিদার বাড়িতে৷ সে প্রায় তিনশো বছর আগের ঘটনা৷ সেই সময় ওই এলাকার জমিদার ছিলেন বর্ধমান রায় ও সঙ্গম রায়৷ তাঁদের হাতে শুরু হয় এই পুজো৷ তখন মহিলারা অন্দরমহলেই থাকতেন৷ বাইরের লোকের সামনে আসতেন না৷ তাই বিসর্জনের আগে দেবীবরণেও মহিলারা বাইরে আসতেন না৷ কিন্তু বরণ ছাড়া তো উমাকে বিদায় জানানো যায় না৷ সেই কারণে পরিবারের পুরুষরাই এগিয়ে আসেন৷ শুরু করেন দেবীবরণ৷

কালের নিয়মে বদল ঘটেছে অনেক কিছু৷ পরিবর্তন এসেছে পুজোর আয়োজনে৷ হাটতলা বারোয়ারি সমিতির কোষাধ্যক্ষ দেবকুমার দে বলেন, “বর্ধমান রায় ও সঙ্গম রায় এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। তাঁদের উত্তরসূরী আবু রায়৷ তিনি তাঁর জমিদারি আমলেও পুজো চালিয়ে যান। জমিদারি প্রথা শেষ হলে শরৎচন্দ্র দে, শম্ভুনাথ ঘোষদের মতো ধনীদের উদ্যোগে টিকে যায় পুজো। তবে একশো বছর আগে পুজো রক্ষার দায়িত্ব নেয় বলুহাটি হাটতলা বারোয়ারি কমিটি।’’

DURGA PUJA 2025
হাটতলা বারোয়ারিতে দেবীবরণ (নিজস্ব ছবি)

তা বলে প্রাচীন রীতিতে কোনও বদল হয়নি৷ বরং এখনও পুরুষরাই দেবীবরণ করেন৷ কিন্তু সময়ের হাত ধরে প্রাচীন অনেক রীতি সংশোধিত হয়েছে৷ যেমন, মেয়েরা আগে অন্দরমহলে থাকলেও, বর্তমানে তাঁরা প্রায় সব ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছেন৷ প্রায় সব পেশাতেই মহিলাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখা যায়৷ হাটতলা এলাকার মহিলারাও তাই পিছিয়ে থাকবেন কেন? তাঁদের তো সুযোগ পাওয়া উচিত দেবীবরণের!

তাঁরা সে সুযোগও পান৷ তবে পুরুষদের দেবীবরণের রীতির সঙ্গে সাজুয্য রেখেই মহিলাদের দেবীবরণ ও সিঁদুরখেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়৷ এই নিয়ে দেবকুমার দে বলেন, ‘‘আজও রীতি বদলায়নি। তবে এখন পুরুষদের পরে মহিলারাও দেবীকে বরণ করেন।” আর এই নিয়ে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই স্থানীয় মহিলাদের মনে৷ এলাকার বাসিন্দা মনিকা সাউ, মিনতি মিল অধিকারীরা চান, এই রীতিতে যেন বদল না-আসে৷ আগে পুরুষরা দেবীবরণ করুক৷ তার পর তাঁরা অংশ নেবেন৷

DURGA PUJA 2025
হাটতলা বারোয়ারিতে দেবীবরণ করছেন পুরুষরা (নিজস্ব ছবি)

তাই এবারও 304 তম বর্ষে হাটতলা বারোয়ারির এই পুজোয় দেবীবরণ করেছেন এলাকার পুরুষরা৷ উদ্যোক্তারা জানালেন, কমপক্ষে পাঁচজন পুরুষকে অংশ নিতে হয় এই বরণে৷ তবে কোনও কোনও সময় সাতজনও অংশ নেন৷ এছাড়াও একাধিক নিয়ম রয়েছে এই পুজোর৷ সেই নিয়েই বললেন পুজো কমিটির সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্রম্বক সমাদ্দার৷ তিনি বলেন, “আমাদের পুজো নিছক কোনও বারোয়ারি পুজো নয়। এর ইতিহাস আলাদা। আমরা পূর্বপুরুষদের মুখে শোনা নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। বিসর্জনের 21 দিন পর কাঠামো আবার তুলতে হয়, এটাও আমাদের প্রথার অংশ।”

ফলে চারদিনের ভক্তিভরা আবহ, মন্ত্রপাঠ আর ভোগের গন্ধে ভরে ওঠে বলুহাটি। দশমীর সকালে দেবীবরণ শুরু হয় পুরুষদের হাতে, আর শেষ বিকেলে মায়ের সিঁথিতে লাল সিঁদুর ছোঁয়ান মহিলারা৷ হয় বিদায় অনুষ্ঠান। এই বিরল রীতিই বলুহাটি হাটতলার পুজোকে করে রেখেছে ব্যতিক্রমী৷ যেখানে ইতিহাস, আচার আর আবেগ মিলেমিশে হয়েছে একাকার।

আরও পড়ুন -

  1. সিঁদুরের অর্থ সম্মান, বললেন মল্লিকা; বিজয়াদশমীতে দুর্গাপুরে পাওলি
  2. মা দুর্গার বিসর্জনে কাঠামো পুজো করে জগদ্ধাত্রীর আহ্বান চন্দননগরে
  3. বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের ভিড় গঙ্গার ঘাটে, তদারকিতে ববি

For All Latest Updates

TAGGED:

দেবীবরণহাটতলা বারোয়ারিHATTALA BARWARIসিঁদুরখেলাDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.