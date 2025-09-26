ETV Bharat / state

কোতবাজার পুজোর থিম 'আসছে গোপাল যাচ্ছে গোপাল...'

মোবাইল থেকে মুখ ফেরাতে গোপাল ভাঁড়ের থিম কোতবাজারে ৷ 80 বছরের পুজোয় থিম 'আসছে গোপাল, যাচ্ছে গোপাল...' ৷

DURGA PUJA 2025
পুজো যে শুধু বড়দের নয় তা বোঝানোর জন্যও এ বার্তা দিয়েছে কমিটি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মেদিনীপুর, 26 সেপ্টেম্বর: গোপাল ভাঁড় থেকে মুখ ফিরিয়েছে ছোটরা ৷ ফোনই এখন ধ্যানজ্ঞান খুদেদের ৷ ছোটদের সেই গুরুত্ব বুঝতে গোপাল ভাঁড়-সহ সমস্ত চরিত্রদের থিমে তুলে ধরেছে কোতবাজার পুজো কমিটির । 8 লক্ষ টাকা খরচা করে এবারে তাদের থিম 'আসছে গোপাল যাচ্ছে গোপাল...'। পুজো যে শুধু বড়দের নয় তা বোঝানোর জন্যও এ বার্তা দিয়েছে কমিটি ৷

মেদিনীপুর শহরের যত পুজো হয় তার মধ্যে অন্যতম কোতবাজার দুর্গোৎসব কমিটি । গুটিগুটি পায়ে এবারে 80 বছরের পদার্পণ করল এই দুর্গোৎসব ৷ ছোটদের কমিকস চরিত্রে ফিরিয়ে আনা থেকে আনন্দ ও বিনোদনের জন্য এবারের থিম গোপাল ভাঁড় সম্বলিত থিম ৷

80 বছরের পুজোয় 8 লক্ষের থিম 'আসছে গোপাল, যাচ্ছে গোপাল' (ইটিভি ভারত)

এই কমিটির বক্তব্য, বর্তমানে মোবাইল ফোনের দাপট-সহ ফেসবুক ও বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় হারিয়ে গিয়েছে কমিকস চরিত্র। 1980-1990-ওর দশকে আনন্দ, বিনোদনের জন্য যে ধরনের পুরাণ কথা এবং কমিকস চরিত্র ছোটদের দেখানো হত ৷ সেগুলো আজ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে ৷ তার জায়গা দখল করে নিয়েছে বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া এবং রিলস। সেইসব শৈশবের কাছে পুনরায় কমিকস চরিত্র ফিরিয়ে আনতে আমাদের থিম 'আসছে গোপাল, যাচ্ছে গোপাল...।'

DURGA PUJA 2025
গোপাল ভাঁড়ের থিম কোতবাজারে (ইটিভি ভারত)

গোপাল ভাঁড়ের চরিত্র নিয়ে সর্বদাই মজা, কৌতূক ও হাস্যরসে পরিপূর্ণ থাকত ৷ আর তাতেই মেতে উঠত আট থেকে আশির মানুষজন। গোপাল ভাঁড়ের ছোট-ছোট গল্প সঙ্গে কূটকাচালি এবং হাস্যরস মিশ্রিত তাঁর চরিত্র তুলে ধরেছে এই দুর্গোৎসব কমিটি। রয়েছে তাঁর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সভাসদ পণ্ডিত, মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাকবি, বিজ্ঞানী, রাজবৈদ্য-সহ রাজপ্রাসাদ ৷ মণ্ডপে ঢুকতে গেলে প্রথমেই দর্শন করতে হবে ভুঁড়িওয়ালা গোপাল ভাঁড়ের ৷ সেই সঙ্গে গোপাল ভাঁড়ের রাজপ্রাসাদে কীভাবে দুর্গাপুজো হয় তাও তুলে ধরা হয়েছে এই মণ্ডপে। এরপর মণ্ডপের বিভিন্ন আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁরই কিছু দৃশ্য।

DURGA PUJA 2025
রয়েছে তাঁর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সভাসদ পণ্ডিত, মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাকবি, বিজ্ঞানী, রাজবৈদ্য-সহ রাজপ্রাসাদ (ইটিভি ভারত)

প্রতি বছরই এই পুজো কমিটি ছোটদের আনন্দ, বিনোদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের থিমের উপহার দিয়ে এসেছে । গতবারের আলিবাবা চল্লিশ চোরের, 'খুল জা সিম সিম' থিম নাম কুড়িয়েছিল জেলাবাসীর। খুল জা সিম সিমের সেই দরজা বন্ধের দৃশ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা-সহ সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক পরিমাণে ভাইরাল হয়।

DURGA PUJA 2025
কোতবাজার দুর্গোৎসব কমিটির পুজো (ইটিভি ভারত)

এবারের থিম সম্পর্ক ক্লাবকর্তাদের বক্তব্য, "নতুন প্রজন্ম ভুলতে বসেছে গোপাল ভাঁড়কে ৷ কিন্তু আমরা তা আটকাতে চেষ্টা করছি। একসময় যাঁকে দেখে আমাদের শৈশব কেটেছে, যার বুদ্ধি যার হাস্যকৌতুক শৈশবের চলার পথে প্রাণ যুগিয়েছে, সেই কমিকস চরিত্রকে আমরা বাস্তবে তুলে ধরেছি। আমাদের পুজোর থিম শুধু বড়দের না ছোটদের বিনোদনের জন্য।"

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

THEME PUJA OF MEDINIPURগোপাল ভাঁড়ের থিমে পুজোদুর্গাপুজো 2025PREPARATION DURGA PUJADURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.