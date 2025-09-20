ETV Bharat / state

রাজ্যে 49261 কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব, কর্মসংস্থানের ইঙ্গিত MCCI সভায়

কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব রাখা হয়েছে একমাত্র এমসিসিআই-এর সদস্য সংস্থাগুলির তরফ থেকেই।

MCCI investment Bengal
কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব রাজ্যে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2025 at 4:24 PM IST

কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা ও বিনিয়োগের পরিধিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (MCCI) বার্ষিক সভা থেকে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ বার্তা মিলল। সভায় উপস্থিত শিল্পপতিরা বিনিয়োগের প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি শিল্পোন্নয়নের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশও তুলে ধরলেন। মোট 49261 কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব রাখা হয়েছে একমাত্র এমসিসিআই-এর সদস্য সংস্থাগুলির তরফ থেকেই। এই বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ প্রস্তাব রাজ্যের শিল্পচিত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে বলে মনে করছে শিল্পমহল।

সভায় আইটিসি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জীব পুরী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মেধাশক্তি ও শক্তিশালী উৎপাদনভিত্তির কারণে এখানে মূলধন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।" তিনি এও মনে করেন, শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে গেলে চারটি ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথমত, উদ্ভাবন ও গবেষণায় বিনিয়োগ করা জরুরি। দ্বিতীয়ত, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ঝুঁকি থেকে সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রেখে স্থায়ী সরবরাহ চেইন গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয়ত, প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বজায় রাখতে শিল্পকে আরও স্থায়ী পথে এগোতে হবে। আর চতুর্থত, রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা বাড়িয়ে জনমিতিক সুবিধাকে কাজে লাগাতে হবে। তাঁর মতে, "এই চার দিকে গুরুত্ব দিলেই পশ্চিমবঙ্গ শিল্প ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে সক্ষম হবে।"

একই সঙ্গে, এদিনের সভায় ব্যবসায়ী মহলের একাংশের সমস্যার কথাও উঠে আসে। শুল্কবৃদ্ধির ধাক্কায় বহু ব্যবসায়ী সমস্যায় পড়েছেন। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে একটি বিশেষ সেল গঠন করা হবে বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়। শিল্পপতিরা মনে করছেন, এই সেল কার্যকর হলে ব্যবসায়ীদের স্বস্তি মিলবে এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ আরও জোরদার হবে।

সভায় যে বিপুল বিনিয়োগ প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শাকম্ভরী গ্রুপের 10000 কোটি টাকা, রশ্মি গ্রুপের 14586 কোটি টাকা, সুপার স্মেল্টারস লিমিটেডের 8000 কোটি টাকা এবং শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের 6000 কোটি টাকা। এছাড়া গিরিধন মেটাল প্রাইভেট লিমিটেডও 6000 কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়া লুমিনো ইন্ডাস্ট্রিজ 225 কোটি, মর্টেক্স (ইন্ডিয়া) 400 কোটি, অ্যানমোল ফিডস 500 কোটি, পিপিপি উর্জা প্রাইভেট লিমিটেড 500 কোটি, কুশল ভারত গ্রুপ 300 কোটি এবং লিঙ্ক পেন 50 কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছে। একসঙ্গে এতগুলি সংস্থার বিপুল বিনিয়োগ প্রস্তাব রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে আস্থার বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।

এই বিনিয়োগ কার্যকর হলে শুধু কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্তই খুলবে না, বরং উৎপাদনভিত্তি ও বাজার সম্প্রসারণের সুযোগও বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞদের মত ৷ শিল্পমহলের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সুবিধা, দক্ষ মানবসম্পদ এবং দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী শিল্প সংস্কৃতি এই বিনিয়োগকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। শিল্পমহলের একাংশের এও বক্তব্য, যদি প্রশাসনিক সহায়তা ও নীতি নির্ধারণে দ্রুততা বজায় থাকে, তবে আগামী দিনে বাংলার শিল্পক্ষেত্র নতুন করে এক সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করতে পারবে।

এই সভায় উঠে আসা শিল্পপতিদের আশাবাদী বার্তা এবং বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ প্রস্তাব রাজ্যের শিল্পনীতিকে যে নতুন উদ্দীপনা যোগাবে, তা নিয়ে সংশয় নেই। তবে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ বাস্তবে রূপ নিতে গেলে প্রয়োজন দ্রুত পদক্ষেপ এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। শিল্পমহল তাই এখন তাকিয়ে রয়েছে প্রশাসনের দিকে, কীভাবে এই প্রস্তাবগুলো কার্যকর করা হয় এবং তা কতটা দ্রুত নতুন কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের সম্ভাবনা তৈরি করে।

TAGGED:

INVESTMENT IN WEST BENGALশিল্পে কোটি টাকার বিনিয়োগMCCI INVESTMENT BENGAL

