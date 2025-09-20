ETV Bharat / state

বারাসতে বাইক চুরির ঘটনায় পুলিশের জালে 'MBA চোর', সঙ্গে সহযোগী বান্ধবীও

শিক্ষিত হয়েও কেন তাঁরা এ ভাবে বাইক চুরি করতে গেলেন? কোনও বাইক চুরির গ্যাংয়ের সঙ্গে তাঁদের কী যোগ রয়েছে? তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বারাসতের বাইক চুরির কিনারা করল পুলিশ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2025 at 11:09 PM IST

3 Min Read
বারাসত, 20 সেপ্টেম্বর: বারাসতে বাইক চুরির ঘটনায় MBA করা এক শিক্ষিত চোরকে হাতেনাতে করল পুলিশ। এই ঘটনায় তাঁর কলেজ বান্ধবীকেও পাকড়াও করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম শিবনাথ দাস ও মোনালিসা অধিকারী। চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করতে গিয়ে তদন্তে তাঁদের দু'জনের নাম উঠে আসে পুলিশের হাতে। এর পরেই কীর্তিমান এই দুই 'চোর'-কে গ্রেফতার করা হয় বারাসতের একটি আবাসন থেকে। শনিবার ধৃত দু'জনকে বারাসত জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত 16 সেপ্টেম্বর বারাসতের একটি আবাসন থেকে হঠাৎই গায়েব হয়ে যায় একটি বাইক। তা নিয়ে বারাসত থানায় চুরির অভিযোগ দায়ের করেন এক যুবক। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ আবাসিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মোনালিসা মুখে মাস্ক পড়ে ওই আবাসনের ভিতরে দু’জন যুবককে একটি বাইক দেখান। এর পরে ওই দুই যুবক লক ভেঙে বাইক নিয়ে চলে যান। পরে পুলিশ জানতে পারে,ওই দুই যুবক স্থানীয় একটি গ‍্যারেজে মেকানিকের কাজ করেন।

শিবনাথ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছিলেন ওই আবাসনে তাঁর একটি বাইক রয়েছে। সেই বাইকের চাবি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন, এমনটাই সে বলেছিল ওই দুই মেকানিক-কে। তাই,ওই দুই যুবক যাতে লক ভেঙে বাইকটি নিয়ে গিয়ে নতুনভাবে মেরামত করে দেন। পরবর্তীকালে মেরামত করার পরে ওই দুই যুবক শিবনাথের হাতে বাইকটি তুলে দেন। শিবনাথ সেই বাইকটি নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় রেখে আসেন। এর পর বাইকের আসল মালিক দু'দিন পর আবাসনে এসে বাইকটি খুঁজে না পাওয়ায় তিনি বারাসত থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তারই তদন্তে নেমে পুলিশ পাকড়াও করে শিবনাথ ও তাঁর বান্ধবী মোনালিসাকে।

এদিকে, ধৃত শিবনাথের বিষয়ে যে তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে তাতে তাজ্জব বনে গিয়েছেন বারাসত জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারাও। পুলিশ জানতে পেরেছে, কয়েক বছর আগে এমবিএ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বারাসতের একটি আবাসনে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে শিবনাথ ও তাঁর বান্ধবী মোনালিসা থাকতে শুরু করেন। এর পরে তাঁরা উইলসম্যাপ নামে একটি কোম্পানি শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের সেই কোম্পানি বেশি দিন চলেনি। পরবর্তীতে সেই কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেলেও পড়াশোনার সুবাদে বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়েই বারাসতের ওই আবাসনে থাকছিলেন শিবনাথ।

পুলিশ জানিয়েছে, মোনালিসা দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত নারায়নপুর এলাকার একটি বেসরকারি কলেজের ছাত্রী। কিন্তু, শিক্ষিত হয়েও কেন তাঁরা এ ভাবে বাইক চুরি করতে গেলেন? কোনও বাইক চুরির গ্যাংয়ের সঙ্গে তাঁদের কী যোগ রয়েছে? এই সমস্ত প্রশ্নেরই এখন উত্তর পেতে চাইছে বারাসত জেলা পুলিশ। এই বিষয়ে বারাসত জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "এর নেপথ্যে আর কারোর যোগসাজশ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

