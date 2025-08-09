কলকাতা, 9 অগস্ট: হোটেল থেকে দোকান, বাংলায় সাইনবোর্ড না-হলে নামিয়ে দেওয়া হবে ৷ বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন আবহে এমনটাই হুঁশিয়ারি দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷
শহরের সব সাইন বোর্ড বাংলায় লিখতে হবে, এমন নির্দেশ বেশ কয়েক মাস আগেই জারি করেছিল কলকাতা পুরনিগম । তবে বাংলা ভাষা ও বাঙালি নিয়ে আন্দোলন আবহে এবার তৃণমূল পরিচালিত কলকাতার পুরবোর্ড বাড়তি গুরুত্ব দিল জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিতে । বাংলায় লেখা না থাকলে এক্কেবারে বোর্ড নামিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম । পাশাপাশি জানিয়ে দিলেন বাংলায় সাইনবোর্ড লেখার সময়সীমা ।
তৃণমূলের অভিযোগ, ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলায় পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়রানি ও হেনস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে । বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে । তাই বাংলার অস্মিতা রক্ষার লড়াইয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন । শুরু হয়েছে বিভিন্নস্তরে বাংলা ভাষার পক্ষে আরও জোরালো সওয়াল ।
সম্প্রতি কলকাতা পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে প্রশ্ন ইংরেজি ভাষায় জমা দিয়েছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁকে মেয়রের কটাক্ষ শুনতে হয়েছে । শুনতে হয়েছে চেয়ারপার্সন মালা রায়ের ধমক । এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শাসকদলের সমস্ত কাউন্সিলর যা প্রশ্ন দেবেন সব বাংলা ভাষায় । পাশাপশি সংসদে বাংলায় বলা শুরু করেছে তৃণমূল সাংসদরা । এবার শহরের সব সাইনবোর্ড বাংলায় লেখার উপর 100 শতাংশ করতে জোর দেওয়া হল ।
পুরনিগম সূত্রে খবর, কয়েক মাস আগে বিজ্ঞপ্তি দিয়েও কলকাতার বহু দোকান, রেস্তরাঁ বা শপিংমলের হোটেলের সাইনবোর্ড দেখলে সেখানে বাংলায় লেখা চোখে পড়বে না । নির্দেশিকা তোয়াক্কা না করেই চলছে দেদার ব্যবসা । তবে তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের জেরে সেই দিন শেষ । এক্কেবারে প্রশাসনিকভাবে এবার কলকাতায় যারা ব্যবসা করছেন এমন প্রত্যেক ব্যবসায়ীদের বাধ্যতামূলকভাবেই সাইনবোর্ড বাংলা ভাষায় লিখতে হবে ।
এই বিষয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "আমরা এর আগে নোটিফিকেশন করা সত্ত্বেও অনেকে আছে যারা সাইন বোর্ড বাংলায় লেখেননি । অনেক বড় হোটেলকে অনুরোধ করে তারপর তারা বাংলায় ছোট্ট করে নাম লিখেছে । ওদেরকে আমি অনুরোধ করব আর বড় করে লিখতে । যেকোনো ভাষাতেই সাইনবোর্ড থাকতে পারে তবে বাংলাটা থাকতেই হবে । আর যে সাইনবোর্ড বাংলায় থাকবে না, সেই সাইনবোর্ড আমরা নামিয়ে দেব । সাইনবোর্ডে আপনাকে বাংলা রাখতেই হবে । অন্য যেকোনও ভাষা রাখুন আপত্তি নেই ।"
তিনি আরও বলেন, "দোকান-হোটেল যেখানে যা আছে, বাংলা ভাষায় লিখতে হবে । এমনকি আমি বিজ্ঞাপনদাতাদের বলব, ইংরেজি বিজ্ঞাপন অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় কিন্তু সঙ্গে একটা ছোট বাংলা লেখাও রাখতে হবে । যদিও আমরা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বাধ্য করতে পারি না, কিন্তু সাইনবোর্ড টাঙাতে আমাদের অনুমতি লাগে সেটা বাধ্যতামূলক । বিজ্ঞাপনে অনুরোধ করব । অনেকদিন ধরেই আমরা বলছি ৷ এরপর নোটিফিকেশন করার পর থেকে আর দু'মাস সময় দেব, তারপর পদক্ষেপ । মানে বোর্ড নামিয়ে দেব ।"