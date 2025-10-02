বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের ভিড় গঙ্গার ঘাটে, তদারকিতে ববি

বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের ভিড় গঙ্গার ঘাটে, তদারকিতে ববি
প্রতিমা বিসর্জনের পর্ব শুরু হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে গঙ্গার ঘাটগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ অন্যদের সঙ্গে রয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও ৷
Published : October 2, 2025 at 9:01 PM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: পুজো শেষে বিজয়ার পালা ৷ বৃহস্পতিবার বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ শহরের গঙ্গা তীরবর্তী ঘাটগুলিতে বারোয়ারি থেকে শুরু করে বাড়ির পুজোর প্রতিমা বিসর্জন চলছে ৷ পুলিশের পাশাপাশি তৎপর পুর প্রশাসনও ৷ কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজে প্রতিমা বিসর্জনের তদারকি করছেন ৷ রয়েছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও ৷ লালবাজারের তরফে ড্রোন উড়িয়ে পরিস্থিতির উপর সার্বিক নজরদারি চলছে ৷
ঘাটগুলিতে নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কলকাতা পুরনিগম ও কলকাতা পুলিশ মিলিতভাবে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বিসর্জন শোভাযাত্রা নির্বিঘ্ন রাখতে বিশেষ রুট ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে ৷ মোট 238টি রুটকে নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে ৷ প্রতিটি রুটে মোতায়েন রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশকর্মী ৷ শহরের প্রতিটি ঘাটেই রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল, লাইফ সেভিং বোট, মাঝি ও ডুবুরি। পুলিশ সূত্রের খবর, এ বছর বিজয়া দশমীতে প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিমা নিরঞ্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই অনুযায়ী হাজার হাজার পুলিশ কর্মী ডিউটিতে থাকছেন।
শুধু শোভাযাত্রা নয়, প্রতিমার অলঙ্কারের দিকেও বিশেষ নজর রেখেছে পুলিশ ৷ শহরের 13টি বড় মণ্ডপে সোনা ও রুপোর গয়নার সুরক্ষায় পৃথক নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷ প্রতিটি মণ্ডপে দু’জন রাইফেলধারী পুলিশকর্মী ও অন্তত দু’টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে ৷ পুজো শেষে যাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে প্রতিমা নিরঞ্জন করা যায় তার জন্য প্রশাসনের তরফে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ৷
পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘাটে উপস্থিত হয়েছিলেন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ তিনি সবাইকে বিজয়ার শুভেচ্ছা বলেন, "আজ বিজয় দশমী ৷ সকাল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিসর্জনের উপর নজর রেখেছেন ৷ কীভাবে বিসর্জন হচ্ছে, তা দেখার জন্য আমিও আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি ৷ কলকাতা পুরনিগমের সঙ্গে কলকাতা পুলিশ সমন্বয় রেখে কাজ করে চলেছে ৷ 5 তারিখ পর্যন্ত বিসর্জন চলবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "আজও বৃষ্টি হয়েছিল ৷ কিন্তু এবার গতবারের থেকে অনেক কম জমেছে ৷ গতবার যেখানে যেখানে জল জমেছিল, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প বসিয়েছি ৷"
এদিন কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি পুরনিগমের কর্মীরাও গঙ্গার ঘাটে কাজ করছিলেন ৷ একটি নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্তই সাধারণ মানুষদের যেতে দেওয়া হচ্ছে ৷ তারপর তাঁদের আটকে দেওয়া হচ্ছে ৷ প্রতিমা নিয়ে সরাসরি নদীতে বিসর্জন দিচ্ছেন পুরনিগমের কর্মীরা ৷ বিষয়টি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য বাইরে এবং ভিতরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের রিভার ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা গঙ্গা বক্ষে সবসময় পাহারা দিচ্ছেন ৷
এদিন ও আগামিকাল মিলিয়ে প্রতিটি ঘাটে রিভার ট্রাফিকের ছ'টি স্পিডবোট ও একাধিক ডুবুরি থাকছেন ৷ শহরে প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিশেষ যান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ ধর্মতলা, শিয়ালদা, বেলেঘাটা, খিদিরপুর, বালিগঞ্জ ও হাওড়া সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ভারী যান চলাচল বন্ধ থাকবে ৷ ট্রাফিক বিভাগ ইতিমধ্যে বিকল্প রুট জানিয়েছে ৷ নিরাপত্তা বাড়াতে বিভিন্ন ঘাটে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং হাই মাস্ট আলো বসানো হয়েছে ৷ যাতে রাতের অন্ধকারে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তাই এই ব্যবস্থা ৷ ভিড় সামলাতে প্রতিটি ঘাটে মোতায়েন থাকছেন পুলিশ থেকে শুরু করে পুরনিগম এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা ৷