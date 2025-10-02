ETV Bharat / state

বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের ভিড় গঙ্গার ঘাটে, তদারকিতে ববি

প্রতিমা বিসর্জনের পর্ব শুরু হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে গঙ্গার ঘাটগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ অন্যদের সঙ্গে রয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও ৷

Durga Idol Immersion
বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের পালা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 2 অক্টোবর: পুজো শেষে বিজয়ার পালা ৷ বৃহস্পতিবার বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ শহরের গঙ্গা তীরবর্তী ঘাটগুলিতে বারোয়ারি থেকে শুরু করে বাড়ির পুজোর প্রতিমা বিসর্জন চলছে ৷ পুলিশের পাশাপাশি তৎপর পুর প্রশাসনও ৷ কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজে প্রতিমা বিসর্জনের তদারকি করছেন ৷ রয়েছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও ৷ লালবাজারের তরফে ড্রোন উড়িয়ে পরিস্থিতির উপর সার্বিক নজরদারি চলছে ৷

ঘাটগুলিতে নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কলকাতা পুরনিগম ও কলকাতা পুলিশ মিলিতভাবে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বিসর্জন শোভাযাত্রা নির্বিঘ্ন রাখতে বিশেষ রুট ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে ৷ মোট 238টি রুটকে নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে ৷ প্রতিটি রুটে মোতায়েন রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশকর্মী ৷ শহরের প্রতিটি ঘাটেই রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল, লাইফ সেভিং বোট, মাঝি ও ডুবুরি। পুলিশ সূত্রের খবর, এ বছর বিজয়া দশমীতে প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিমা নিরঞ্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই অনুযায়ী হাজার হাজার পুলিশ কর্মী ডিউটিতে থাকছেন।

বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের পালা (ইটিভি ভারত)

শুধু শোভাযাত্রা নয়, প্রতিমার অলঙ্কারের দিকেও বিশেষ নজর রেখেছে পুলিশ ৷ শহরের 13টি বড় মণ্ডপে সোনা ও রুপোর গয়নার সুরক্ষায় পৃথক নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷ প্রতিটি মণ্ডপে দু’জন রাইফেলধারী পুলিশকর্মী ও অন্তত দু’টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে ৷ পুজো শেষে যাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে প্রতিমা নিরঞ্জন করা যায় তার জন্য প্রশাসনের তরফে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ৷

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘাটে উপস্থিত হয়েছিলেন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ তিনি সবাইকে বিজয়ার শুভেচ্ছা বলেন, "আজ বিজয় দশমী ৷ সকাল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিসর্জনের উপর নজর রেখেছেন ৷ কীভাবে বিসর্জন হচ্ছে, তা দেখার জন্য আমিও আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি ৷ কলকাতা পুরনিগমের সঙ্গে কলকাতা পুলিশ সমন্বয় রেখে কাজ করে চলেছে ৷ 5 তারিখ পর্যন্ত বিসর্জন চলবে ৷"

তিনি আরও বলেন, "আজও বৃষ্টি হয়েছিল ৷ কিন্তু এবার গতবারের থেকে অনেক কম জমেছে ৷ গতবার যেখানে যেখানে জল জমেছিল, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প বসিয়েছি ৷"

এদিন কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি পুরনিগমের কর্মীরাও গঙ্গার ঘাটে কাজ করছিলেন ৷ একটি নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্তই সাধারণ মানুষদের যেতে দেওয়া হচ্ছে ৷ তারপর তাঁদের আটকে দেওয়া হচ্ছে ৷ প্রতিমা নিয়ে সরাসরি নদীতে বিসর্জন দিচ্ছেন পুরনিগমের কর্মীরা ৷ বিষয়টি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য বাইরে এবং ভিতরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের রিভার ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা গঙ্গা বক্ষে সবসময় পাহারা দিচ্ছেন ৷

এদিন ও আগামিকাল মিলিয়ে প্রতিটি ঘাটে রিভার ট্রাফিকের ছ'টি স্পিডবোট ও একাধিক ডুবুরি থাকছেন ৷ শহরে প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিশেষ যান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ ধর্মতলা, শিয়ালদা, বেলেঘাটা, খিদিরপুর, বালিগঞ্জ ও হাওড়া সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ভারী যান চলাচল বন্ধ থাকবে ৷ ট্রাফিক বিভাগ ইতিমধ্যে বিকল্প রুট জানিয়েছে ৷ নিরাপত্তা বাড়াতে বিভিন্ন ঘাটে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং হাই মাস্ট আলো বসানো হয়েছে ৷ যাতে রাতের অন্ধকারে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তাই এই ব্যবস্থা ৷ ভিড় সামলাতে প্রতিটি ঘাটে মোতায়েন থাকছেন পুলিশ থেকে শুরু করে পুরনিগম এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা ৷

