বাঁকুড়ার রাস্তাও ভালো, কলকাতার এই অবস্থা কেন ; প্রশ্নের মুখে মেয়র ফিরহাদ

টক টু মেয়র নয়, সরাসরি ফিরহাদ হাকিমকে রাস্তা খারাপ নিয়ে প্রশ্ন করলেন এক মহিলা । পুজোর আগে রাস্তার হাল দেখতে গিয়ে এই ঘটনা ।

নাগরিকের প্রশ্নের মুখে মেয়র ফিরহাদ হাকিম (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2025 at 10:56 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে নাগরিক অভিযোগ এর আগে এসেছে একাধিক । পুজোয় প্রতিদিন লাখ লাখ লোকের আগমন হবে এই শহরে । ফলে তার আগে রাস্তার স্বাস্থ্য কেমন আছে তা দেখতে শুক্রবার সরেজমিনে সংযুক্ত এলাকায় যান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।

রাস্তার হাল ফেরানোর কাজ কতটা হয়েছে দেখতে গিয়ে সরাসরি স্থানীয় বাসিন্দার প্রশ্নের মুখে পড়তে হল মেয়রকে । এক মহিলা বাসিন্দা সটান প্রশ্ন করলেন, "পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার রাস্তাও এত সুন্দর । কিন্তু কলকাতার এমন কেন স্যার ?"

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুসারেই এদিন বেহালা জোকস সংযুক্ত এলাকায় রাস্তা পরিদর্শনে বেরিয়ে এই ঘটনার সম্মুখীন হতে হল মেয়রকে । সেখানে স্থানীয় এক মহিলা মেয়রের কাছে এগিয়ে এসে বলেন, "এখন রাস্তা সারাচ্ছেন ফের খারাপ হবে । আবার পরের পুজোয় ঠিক করা হবে । মাঝে সারা বছর খারাপ থেকে এই বিষয়টা একটু দেখবেন স্যার ।"

তাঁর এই বক্তব্যের পাল্টা মহিলাকে বোঝানোর চেষ্টা করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, "লাগাতার বৃষ্টির জন্য জলের কারণে রাস্তা খারাপ হয়ে যায় । আমরা এখন সারাচ্ছি পরে কংক্রিট ব্লক লাগিয়ে দেব ।"

উত্তরে মহিলা বলেন, "স্যার নো আইডিয়া । এগুলো কিছুই আমি বুঝি না । বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে রাস্তা সুন্দর । সেটাও তো স্যার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের । কলকাতা একটা বহু পুরনো শহর, একটা ঐতিহ্যবাহী শহর । এখানের রাস্তাঘাটের এই অবস্থা কেন স্যার ?"

মহিলার বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যুত্তরে ফিরহাদ হাকিম বলার চেষ্টা করেন, ওখানে পানীয় জল পরিষেবা নেই, বিদ্যুৎ নেই । এখানে এই সমস্ত কারণে রাস্তা তৈরি হলেও মাঝে সাঝে রাস্তা কাটতে হয় ।

পরবর্তী সময় মেয়র বলেন, "এখন সংযুক্ত এলাকায় কেইআইআইপি যে সমস্ত জায়গায় কাজ করেছিল এই রাস্তাগুলির অবস্থা পরিদর্শন করছি । সব মিলিয়ে 135টির বেশি রাস্তা মেরামতের কাজ হয়েছে । এখন সংযুক্ত এলাকার রাস্তাগুলো দেখলাম । রাতে কলকাতার উত্তর দক্ষিণের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে রাস্তাগুলো দেখব ।"

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে বাইপাসের সামনে থেকে পরিদর্শন শুরু করবেন মেয়র । বিল্ডিং মোড়, সিআইটি রোড, ফুলবাগান, উল্টোডাঙা, খান্না, এপিসি রোড, শ্যামবাজার, ভূপেন বসু অ্যাভিনিউ, লেনিন সরণি, পার্ক স্ট্রিট, গড়িয়া, আলিপুর, ডিএইচ রোড, মোমিনপুর, হাজরা হয়ে শেষ করবেন পরিদর্শন ।

