ETV Bharat / state

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে মহুয়ার মন্তব্যে ক্ষুব্ধ মতুয়ারা, নিঃশর্ত ক্ষমার দাবি - MAHUA MOITRA CONTROVERSY

নমঃশূদ্র, মতুয়াদের ভোটে জয়ী হয় বিজেপি ৷ এদিকে তাদের ভাতা দেয় তৃণমূল সরকার ৷ মহুয়ার এমন মন্তব্যে বিতর্ক ক্ষুব্ধ তৃণমূলী মতুয়ারাও ৷

Mahua Moitra
তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মন্তব্যে বিতর্ক (ছবি: তৃণমূল সাংসদের এক্স হ্য়ান্ডেল থেকে সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2025 at 7:01 PM IST

3 Min Read

বনগাঁ, 2 সেপ্টেম্বর: একের পর এক মন্তব্যে বরাবরই চর্চায় থাকেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পর এবার নমঃশূদ্র, মতুয়াদের নিয়ে মন্তব্যে বিতর্কে জড়ালেন কৃষ্ণনগরের লোকসভা সাংসদ ৷ তাঁর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ সাধারণ মতুয়া থেকে শুরু করে তৃণমূলপন্থী মতুয়ারা ৷ মহুয়ার নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী ৷

কী বলেছেন মহুয়া মৈত্র ?

সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে একটি সভা থেকে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "সারাবছর তৃণমূল ৷ আর ভোটের সময় সনাতনী ৷ এটা কী অঙ্ক ভাই ? সাধারণ মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা পেলে, তফশিলি জাতি-উপজাতির মহিলারা 1 হাজার 200 টাকা পান ৷ অথচ প্রতিটি তফশিলি জাতি, নমঃশূত্র, মতুয়া বুথে একশোটা ভোটের মধ্যে 85টি বিজেপি ও 15টি ভোট অন্যান্য পার্টির ৷ কাজের সময় মমতা, রাস্তার সময় মমতা ৷ কাঠের মালা পরে সব তো চলে আসেন ভাই ভাতা নিতে ? তখন কী হয় ? আমার কথা নিয়ে টিভিতে দেখানো হয়, ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে ৷ আমার কিছু যায় আসে না ৷"

তাঁর এহেন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, "ওটা তৃণমূলের ভাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাতা ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা মহুয়া মৈত্র কেউ নিজের ঘর থেকে ভাতা দিচ্ছেন না ৷ সরকারের টাকা সাধারণ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে ৷ মহুয়া মৈত্র মতুয়া নন ৷ তিনি মতুয়াদের সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলছে তা অপমানজনক ৷ মতুয়ারা এর বিচার করবে ৷"

ভাতা তৃণমূলের নয়, সরকারের

বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু বলেন, "তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে নেই ৷ তার কারণ ওদের (তৃণমূলের) এই ঔদ্ধত্য ৷ এর জন্য তৃণমূলের সঙ্গে মতুয়ারা নেই ৷ 85-90 শতাংশ মতুয়া বিজেপিকে ভোট দেয় এবং আগামীতেও দেবে ৷ মমতা ঠাকুরের পক্ষের মতুয়া বলে কোনও কিছু নেই ৷ মতুয়া সম্প্রদায়কে অপমান করা মানে মতুয়াদের গায়ে লাগা ৷"

মতুয়াদের বক্তব্য

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী বলেন, "কারও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভাতা নয়, এটা সরকারি প্রকল্প ৷ ভাতা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে পায় ৷" মতুয়া, নমঃশূদ্রদের নিয়ে মহুয়া মৈত্র মন্তব্যের সমালোচনা করে সাধারণ সম্পাদক বলেন, "এই ধরনের মন্তব্যে জন্য মহুয়া মৈত্রকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে ৷ তিনি ক্ষমা না-চাইলে, আগামী দিনে মতুয়ারা বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে ৷ বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে ৷"

একইভাবে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মতুয়া ভক্তরা ৷ এক মতুয়া ভক্ত শুভ হালদার বলেন, "ভাতা শুধু মতুয়ারা নেয় না ৷ মতুয়াদের দেখে দেওয়া হয় না ৷" আরেক ভক্ত বিজন ঠাকুর বিশ্বাস বলেন, "মতুয়ারা কাঠের মালা পরে না এবং ভাতার জন্য ঘোরে না ৷ মহুয়া মৈত্র আমাদের অপমান করেছেন ৷"

বনগাঁ, 2 সেপ্টেম্বর: একের পর এক মন্তব্যে বরাবরই চর্চায় থাকেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পর এবার নমঃশূদ্র, মতুয়াদের নিয়ে মন্তব্যে বিতর্কে জড়ালেন কৃষ্ণনগরের লোকসভা সাংসদ ৷ তাঁর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ সাধারণ মতুয়া থেকে শুরু করে তৃণমূলপন্থী মতুয়ারা ৷ মহুয়ার নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী ৷

কী বলেছেন মহুয়া মৈত্র ?

সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে একটি সভা থেকে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "সারাবছর তৃণমূল ৷ আর ভোটের সময় সনাতনী ৷ এটা কী অঙ্ক ভাই ? সাধারণ মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা পেলে, তফশিলি জাতি-উপজাতির মহিলারা 1 হাজার 200 টাকা পান ৷ অথচ প্রতিটি তফশিলি জাতি, নমঃশূত্র, মতুয়া বুথে একশোটা ভোটের মধ্যে 85টি বিজেপি ও 15টি ভোট অন্যান্য পার্টির ৷ কাজের সময় মমতা, রাস্তার সময় মমতা ৷ কাঠের মালা পরে সব তো চলে আসেন ভাই ভাতা নিতে ? তখন কী হয় ? আমার কথা নিয়ে টিভিতে দেখানো হয়, ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে ৷ আমার কিছু যায় আসে না ৷"

তাঁর এহেন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, "ওটা তৃণমূলের ভাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাতা ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা মহুয়া মৈত্র কেউ নিজের ঘর থেকে ভাতা দিচ্ছেন না ৷ সরকারের টাকা সাধারণ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে ৷ মহুয়া মৈত্র মতুয়া নন ৷ তিনি মতুয়াদের সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলছে তা অপমানজনক ৷ মতুয়ারা এর বিচার করবে ৷"

ভাতা তৃণমূলের নয়, সরকারের

বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু বলেন, "তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে নেই ৷ তার কারণ ওদের (তৃণমূলের) এই ঔদ্ধত্য ৷ এর জন্য তৃণমূলের সঙ্গে মতুয়ারা নেই ৷ 85-90 শতাংশ মতুয়া বিজেপিকে ভোট দেয় এবং আগামীতেও দেবে ৷ মমতা ঠাকুরের পক্ষের মতুয়া বলে কোনও কিছু নেই ৷ মতুয়া সম্প্রদায়কে অপমান করা মানে মতুয়াদের গায়ে লাগা ৷"

মতুয়াদের বক্তব্য

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী বলেন, "কারও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভাতা নয়, এটা সরকারি প্রকল্প ৷ ভাতা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে পায় ৷" মতুয়া, নমঃশূদ্রদের নিয়ে মহুয়া মৈত্র মন্তব্যের সমালোচনা করে সাধারণ সম্পাদক বলেন, "এই ধরনের মন্তব্যে জন্য মহুয়া মৈত্রকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে ৷ তিনি ক্ষমা না-চাইলে, আগামী দিনে মতুয়ারা বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে ৷ বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে ৷"

একইভাবে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মতুয়া ভক্তরা ৷ এক মতুয়া ভক্ত শুভ হালদার বলেন, "ভাতা শুধু মতুয়ারা নেয় না ৷ মতুয়াদের দেখে দেওয়া হয় না ৷" আরেক ভক্ত বিজন ঠাকুর বিশ্বাস বলেন, "মতুয়ারা কাঠের মালা পরে না এবং ভাতার জন্য ঘোরে না ৷ মহুয়া মৈত্র আমাদের অপমান করেছেন ৷"

For All Latest Updates

TAGGED:

MATUA REACTION ON MAHUA SPEECHMAHUA MATUA CONTROVERSYMATUA COMMUNITYমহুয়ার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মন্তব্যMAHUA MOITRA CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.