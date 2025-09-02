বনগাঁ, 2 সেপ্টেম্বর: একের পর এক মন্তব্যে বরাবরই চর্চায় থাকেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পর এবার নমঃশূদ্র, মতুয়াদের নিয়ে মন্তব্যে বিতর্কে জড়ালেন কৃষ্ণনগরের লোকসভা সাংসদ ৷ তাঁর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ সাধারণ মতুয়া থেকে শুরু করে তৃণমূলপন্থী মতুয়ারা ৷ মহুয়ার নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী ৷
কী বলেছেন মহুয়া মৈত্র ?
সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে একটি সভা থেকে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "সারাবছর তৃণমূল ৷ আর ভোটের সময় সনাতনী ৷ এটা কী অঙ্ক ভাই ? সাধারণ মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা পেলে, তফশিলি জাতি-উপজাতির মহিলারা 1 হাজার 200 টাকা পান ৷ অথচ প্রতিটি তফশিলি জাতি, নমঃশূত্র, মতুয়া বুথে একশোটা ভোটের মধ্যে 85টি বিজেপি ও 15টি ভোট অন্যান্য পার্টির ৷ কাজের সময় মমতা, রাস্তার সময় মমতা ৷ কাঠের মালা পরে সব তো চলে আসেন ভাই ভাতা নিতে ? তখন কী হয় ? আমার কথা নিয়ে টিভিতে দেখানো হয়, ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে ৷ আমার কিছু যায় আসে না ৷"
তাঁর এহেন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, "ওটা তৃণমূলের ভাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাতা ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা মহুয়া মৈত্র কেউ নিজের ঘর থেকে ভাতা দিচ্ছেন না ৷ সরকারের টাকা সাধারণ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে ৷ মহুয়া মৈত্র মতুয়া নন ৷ তিনি মতুয়াদের সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলছে তা অপমানজনক ৷ মতুয়ারা এর বিচার করবে ৷"
ভাতা তৃণমূলের নয়, সরকারের
বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু বলেন, "তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে নেই ৷ তার কারণ ওদের (তৃণমূলের) এই ঔদ্ধত্য ৷ এর জন্য তৃণমূলের সঙ্গে মতুয়ারা নেই ৷ 85-90 শতাংশ মতুয়া বিজেপিকে ভোট দেয় এবং আগামীতেও দেবে ৷ মমতা ঠাকুরের পক্ষের মতুয়া বলে কোনও কিছু নেই ৷ মতুয়া সম্প্রদায়কে অপমান করা মানে মতুয়াদের গায়ে লাগা ৷"
মতুয়াদের বক্তব্য
তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী বলেন, "কারও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভাতা নয়, এটা সরকারি প্রকল্প ৷ ভাতা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে পায় ৷" মতুয়া, নমঃশূদ্রদের নিয়ে মহুয়া মৈত্র মন্তব্যের সমালোচনা করে সাধারণ সম্পাদক বলেন, "এই ধরনের মন্তব্যে জন্য মহুয়া মৈত্রকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে ৷ তিনি ক্ষমা না-চাইলে, আগামী দিনে মতুয়ারা বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে ৷ বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে ৷"
একইভাবে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মতুয়া ভক্তরা ৷ এক মতুয়া ভক্ত শুভ হালদার বলেন, "ভাতা শুধু মতুয়ারা নেয় না ৷ মতুয়াদের দেখে দেওয়া হয় না ৷" আরেক ভক্ত বিজন ঠাকুর বিশ্বাস বলেন, "মতুয়ারা কাঠের মালা পরে না এবং ভাতার জন্য ঘোরে না ৷ মহুয়া মৈত্র আমাদের অপমান করেছেন ৷"