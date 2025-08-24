ETV Bharat / state

খেলতে খেলতে অঙ্ক ! পড়ুয়াদের ভয় কাটাতে সরকারি স্কুলে ম্যাথমেটিকস ল্যাব - MATHEMATICS LAB

অত্যাধুনিক এই ম্যাথমেটিকস ল্যাবরেটরিতে পড়ুয়ারা শুধু বই বা খাতার ভেতর সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং বাস্তব সরঞ্জাম ও মডেলের সাহায্যে অঙ্ক বুঝতে পারবে ।

Mathematics lab
হাতে কলমে ল্যাবে অঙ্ক শিখছে পড়ুয়ারা (নিজস্ব ছবি)
Published : August 24, 2025 at 7:51 PM IST

গাইঘাটা, 24 অগস্ট: এখন আর খাতায় কলমে সীমাবদ্ধ নয় অঙ্ক । ল্যাবে বসে অঙ্ককে ভাঙবে গড়বে পড়ুয়ারা । ফলে পড়ুয়াদের মধ্যে অঙ্কের ভয় কাটাতে সরকারি স্কুলে ম্যাথমেটিকস ল্যাব তৈরি করলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা । শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনব সেই ল্যাবের উদ্বোধন হল উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা বেণীমাধব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে । রাজ্যের মধ্যে প্রথম কোনও সরকারি স্কুলে ম্যাথমেটিকস ল্যাব তৈরি করা হল বলে জানালেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসের ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ কর্মকার ।

মূলত অঙ্ক মানেই অনেক পড়ুয়ার কাছে ভয় । সংখ্যার সমীকরণ দেখলেই মাথা গুলিয়ে যায়, জ্যামিতির চিত্র দেখলেই হাত কাঁপতে থাকে । ছোটবেলা থেকেই 'অঙ্ক কঠিন' এই ধারণা মনের ভেতরে গেঁথে বসে । এর ফলেই অনেক মেধাবী ছেলেমেয়েও অঙ্ক এড়িয়ে চলে । এই অঙ্কভীতির কারণেই তারা উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যায় । এই সমস্যার সমাধানেই বিশেষ উদ্যোগ নিল গাইঘাটার বেণীমাধব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় । যা দেখতে পড়ুয়াদের পাশাপাশি উৎসুক ছিলেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষাক শিক্ষিকারাও ।

সরকারি স্কুলে ম্যাথমেটিকস ল্যাব (নিজস্ব চিত্র)

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অত্যাধুনিক এই ম্যাথমেটিকস ল্যাবরেটরিতে পড়ুয়ারা শুধু বই বা খাতার ভেতর সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং বাস্তব সরঞ্জাম ও মডেলের সাহায্যে অঙ্ক বুঝতে পারবে । গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি-সব ধরনের অধ্যায় হাতে-কলমে শেখানো হবে । পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ারা এই ল্যাবে এসে খেলতে খেলতে অঙ্ক শিখতে পারবে ।

Mathematics lab
সরকারি স্কুলে ম্যাথমেটিকস ল্যাব (নিজস্ব ছবি)

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদেরকে পড়ানোর সময় তাঁরা লক্ষ্য করেছেন অঙ্কের প্রতি কিছু ছাত্রীর একটা ভীতি রয়েছে । সহজ অঙ্ক দেখলেও তারা কেমন ঘাবড়ে যায়, এই ভয়টা তাদের মনের ভেতর ছোট থেকেই গেঁথে‌ গিয়েছে । হয়তো তারা অঙ্ককে বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে পারে না এবং অঙ্কের সমস্যা নিয়ে অন্যান্য পড়ার মতো কল্পনা করতে পারে না, সেই কারণেই এই ভীতি ।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মোহনা মিত্র বলেন, "আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, পড়ুয়ারা অঙ্কের খাতা খুলতেই ভয় পেয়ে যায় । আসলে তারা সংখ্যাগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না, বোঝার সুযোগও পায় না । তাই অঙ্ককে দূরের জিনিস মনে করে । এই ভয় কাটাতেই আমরা অনেকদিন ধরে একটা ল্যাব বানানোর কথা ভাবছিলাম । অবশেষে সেটি বাস্তবে রূপ পেল । এখন পড়ুয়ারা হাতে-কলমে অঙ্ক শিখবে, ফলে অঙ্ককে আর কঠিন মনে হবে না ।"

Mathematics lab
গাইঘাটার স্কুলে ম্যাথমেটিকস ল্যাবের উদ্বোধন (নিজস্ব ছবি)

তবে এই ল্যাব গড়ে তোলা সহজ ছিল না । আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে এতদিন পরিকল্পনাই রয়ে গিয়েছিল কাগজে-কলমে । সেই সময় এগিয়ে এলেন প্রাক্তন শিক্ষক ও মোহনা মিত্রের বাবা মনতোষকুমার মিত্র । তাঁর আর্থিক অনুদান এবং বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় অবশেষে ল্যাবটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে । মনতোষ বলেন, "অঙ্ককে ভয় না-পেয়ে ভালোবাসতে শেখা দরকার । অঙ্ক মানে শুধু পড়াশোনা নয়, বরং যুক্তি, চিন্তাশক্তি আর আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উপায় । আমি চাই প্রতিটি স্কুলেই এমন ল্যাব হোক, যাতে ছেলেমেয়েরা সংখ্যার সঙ্গে খেলা করে বড় হতে পারে ।"

ল্যাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরনগর, বনগাঁ, হাবরা, অশোকনগর-সহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা ৷ তাঁদের ল্যাবের বিভিন্ন বিষয়বস্তু দেখান স্কুলের অঙ্কের শিক্ষিকা । মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলি দেখেন অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা । অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণীভবন উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক মনোজ ঘোষ বলেন, "আমরা সাধারণত ভেবে থাকি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, জিওগ্রাফি এই বিষয়গুলির ল্যাবরেটরি হবে । কিন্তু ম্যাথমেটিক্স-এরও যে ল্যাবরেটরি দরকার, সেটা এই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা করে দেখিয়েছেন । আমাদেরও করার পরিকল্পনা রয়েছে ।"

Mathematics lab
রাজ্যে প্রথম কোনও সরকারি স্কুলে ম্যাথমেটিকস ল্যাব (নিজস্ব ছবি)

ল্যাব তৈরি হওয়ায় পড়ুয়ারা বিশেষভাবে খুশি । ঈশানী মণ্ডল ও প্রচেতা সরকারের কথায়, "এখন থেকে আর অঙ্কের খাতা খুলতে ভয় লাগবে না । বিভিন্ন যন্ত্র, চার্ট আর মডেলের সাহায্যে আমরা সহজভাবে অঙ্ক বুঝতে পারব । ফলে পরীক্ষার অঙ্ক আর আতঙ্কের কারণ হবে না, বরং মজার অভিজ্ঞতা হবে । এই ল্যাব আমাদের উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াবে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পড়াশোনায় এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে ।"

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসের ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ কর্মকার বলেন, "এই ল্যাবের মাধ্যমে ধীরে ধীরে অঙ্কভীতি দূর হবে । পড়ুয়ারা বুঝতে পারবে অঙ্ক কঠিন নয়, বরং আনন্দের সঙ্গে শেখার একটি সুন্দর উপায় । গাইঘাটার বেণীমাধব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ আগামিদিনে অন্যান্য বিদ্যালয়ের জন্যও উদাহরণ হয়ে উঠবে ।"

