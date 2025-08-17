আসানসোল, 17 অগস্ট: সেইলের ইস্কো কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড । শনিবার গভীর রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বার্নপুর শিল্পশহরে সার্কুলার রোডে ইস্কোর আবাসন এলাকায় এই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে । দমকলের তিনটি ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই ।
ইস্কো সূত্রে খবর, ইস্কোর একটি আবাসন ওই সংস্থার বিদ্যুৎ বিভাগকে দেওয়া হয়েছিল । সেখানেই ইস্কোর বিদ্যুৎ বিভাগ তাদের স্টোররুম করে রেখেছিল । সেই স্টোররুমে কোনোভাবে আগুন লেগে যায় । প্রচুর পরিমাণে দাহ্যবস্তু থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে ।
আবাসিকরাই ইস্কো কর্তৃপক্ষকে খবর দেয় । খবর পাওয়া মাত্র ইস্কো কারখানার নিজস্ব দু’টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে । কিন্তু আগুনকে কাবু করতে না পেরে আরও একটি ইঞ্জিন আসানসোল দমকল ইউনিট থেকে আনা হয় । তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন শেষে নিয়ন্ত্রণে আসে ।
ইস্কো সূত্রে জানা গিয়েছে, যেহেতু ওই স্টোর রুমে কেউ থাকত না, তাই কোনও হতাহতের খবর নেই । তবে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । আগুন লাগার কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিট থেকে এই ঘটনা ঘটেছে । যদিও বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে ইস্কো কর্তৃপক্ষ । তদন্ত শেষ হলেই আগুন লাগার আসল কারণ জানা যাবে । তবে বার্নপুরের সার্কুলার রোডে ইস্কোর আবাসন এলাকাতেই এই ঘটনা ঘটায় স্বভাবতই আশেপাশের আবাসিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায় ।
স্থানীয় বাসিন্দা মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা রাতে হঠাৎই দেখতে পাই দাউ দাউ করে আগুন ধরেছে ইস্কোর ওই আবাসনে । ওই আবাসনটিকে স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হতো । আশেপাশে প্রচুর আবাসন রয়েছে যাতে বাসিন্দারা থাকেন । ফলে আগুন ছড়িয়ে যেতেও পারত । কিন্তু অতি তৎপরতার সঙ্গে কারখানার দমকলের দু’টি ইঞ্জিন এবং আসানসোল ইউনিট থেকে একটি ইঞ্জিন নিয়ে আসা হয় ৷ আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা করে তারা । বিষয়টি নিয়ে ইস্কো কর্তৃপক্ষ কোনও কিছুই মন্তব্য করতে রাজি নয় ।"