ETV Bharat / state

ইস্কোর ইলেকট্রিক স্টোরে ভয়াবহ আগুন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা - FIRE AT IISCO FACTORY

আগুন লাগার বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে ইস্কো কর্তৃপক্ষ । তদন্ত শেষ হলেই অগ্নিকাণ্ডের পিছনে আসল কারণ জানা যাবে ।

fire at IISCO factory
ইস্কোর ইলেকট্রিক স্টোরে ভয়াবহ আগুন (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read

আসানসোল, 17 অগস্ট: সেইলের ইস্কো কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড । শনিবার গভীর রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বার্নপুর শিল্পশহরে সার্কুলার রোডে ইস্কোর আবাসন এলাকায় এই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে । দমকলের তিনটি ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই ।

ইস্কো সূত্রে খবর, ইস্কোর একটি আবাসন ওই সংস্থার বিদ্যুৎ বিভাগকে দেওয়া হয়েছিল । সেখানেই ইস্কোর বিদ্যুৎ বিভাগ তাদের স্টোররুম করে রেখেছিল । সেই স্টোররুমে কোনোভাবে আগুন লেগে যায় । প্রচুর পরিমাণে দাহ্যবস্তু থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে ।

শনিবার গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে (ইটিভি ভারত)

আবাসিকরাই ইস্কো কর্তৃপক্ষকে খবর দেয় । খবর পাওয়া মাত্র ইস্কো কারখানার নিজস্ব দু’টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে । কিন্তু আগুনকে কাবু করতে না পেরে আরও একটি ইঞ্জিন আসানসোল দমকল ইউনিট থেকে আনা হয় । তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন শেষে নিয়ন্ত্রণে আসে ।

fire at IISCO factory
দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে (নিজস্ব ছবি)

ইস্কো সূত্রে জানা গিয়েছে, যেহেতু ওই স্টোর রুমে কেউ থাকত না, তাই কোনও হতাহতের খবর নেই । তবে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । আগুন লাগার কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিট থেকে এই ঘটনা ঘটেছে । যদিও বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে ইস্কো কর্তৃপক্ষ । তদন্ত শেষ হলেই আগুন লাগার আসল কারণ জানা যাবে । তবে বার্নপুরের সার্কুলার রোডে ইস্কোর আবাসন এলাকাতেই এই ঘটনা ঘটায় স্বভাবতই আশেপাশের আবাসিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায় ।

fire at IISCO factory
দাহ্য বস্তু থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দা মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা রাতে হঠাৎই দেখতে পাই দাউ দাউ করে আগুন ধরেছে ইস্কোর ওই আবাসনে । ওই আবাসনটিকে স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হতো । আশেপাশে প্রচুর আবাসন রয়েছে যাতে বাসিন্দারা থাকেন । ফলে আগুন ছড়িয়ে যেতেও পারত । কিন্তু অতি তৎপরতার সঙ্গে কারখানার দমকলের দু’টি ইঞ্জিন এবং আসানসোল ইউনিট থেকে একটি ইঞ্জিন নিয়ে আসা হয় ৷ আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা করে তারা । বিষয়টি নিয়ে ইস্কো কর্তৃপক্ষ কোনও কিছুই মন্তব্য করতে রাজি নয় ।"

fire at IISCO factory
দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে (নিজস্ব ছবি)

আসানসোল, 17 অগস্ট: সেইলের ইস্কো কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড । শনিবার গভীর রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বার্নপুর শিল্পশহরে সার্কুলার রোডে ইস্কোর আবাসন এলাকায় এই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে । দমকলের তিনটি ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই ।

ইস্কো সূত্রে খবর, ইস্কোর একটি আবাসন ওই সংস্থার বিদ্যুৎ বিভাগকে দেওয়া হয়েছিল । সেখানেই ইস্কোর বিদ্যুৎ বিভাগ তাদের স্টোররুম করে রেখেছিল । সেই স্টোররুমে কোনোভাবে আগুন লেগে যায় । প্রচুর পরিমাণে দাহ্যবস্তু থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে ।

শনিবার গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে (ইটিভি ভারত)

আবাসিকরাই ইস্কো কর্তৃপক্ষকে খবর দেয় । খবর পাওয়া মাত্র ইস্কো কারখানার নিজস্ব দু’টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে । কিন্তু আগুনকে কাবু করতে না পেরে আরও একটি ইঞ্জিন আসানসোল দমকল ইউনিট থেকে আনা হয় । তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন শেষে নিয়ন্ত্রণে আসে ।

fire at IISCO factory
দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে (নিজস্ব ছবি)

ইস্কো সূত্রে জানা গিয়েছে, যেহেতু ওই স্টোর রুমে কেউ থাকত না, তাই কোনও হতাহতের খবর নেই । তবে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । আগুন লাগার কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিট থেকে এই ঘটনা ঘটেছে । যদিও বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে ইস্কো কর্তৃপক্ষ । তদন্ত শেষ হলেই আগুন লাগার আসল কারণ জানা যাবে । তবে বার্নপুরের সার্কুলার রোডে ইস্কোর আবাসন এলাকাতেই এই ঘটনা ঘটায় স্বভাবতই আশেপাশের আবাসিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায় ।

fire at IISCO factory
দাহ্য বস্তু থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দা মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা রাতে হঠাৎই দেখতে পাই দাউ দাউ করে আগুন ধরেছে ইস্কোর ওই আবাসনে । ওই আবাসনটিকে স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হতো । আশেপাশে প্রচুর আবাসন রয়েছে যাতে বাসিন্দারা থাকেন । ফলে আগুন ছড়িয়ে যেতেও পারত । কিন্তু অতি তৎপরতার সঙ্গে কারখানার দমকলের দু’টি ইঞ্জিন এবং আসানসোল ইউনিট থেকে একটি ইঞ্জিন নিয়ে আসা হয় ৷ আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা করে তারা । বিষয়টি নিয়ে ইস্কো কর্তৃপক্ষ কোনও কিছুই মন্তব্য করতে রাজি নয় ।"

fire at IISCO factory
দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে (নিজস্ব ছবি)

For All Latest Updates

TAGGED:

IISCO FACTORY FIREISSCO BURNPUR FACTORYইস্কো কারখানায় অগ্নিকাণ্ডবার্নপুরে আগুনFIRE AT IISCO FACTORY

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.