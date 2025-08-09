Essay Contest 2025

আরজি কর কাণ্ডে এক বছর, সুবিচারের দাবিতে জলপাইগুড়িতে ম্যারাথন দৌড় - RG KAR DOCTOR RAPE AND MURDER

বিচার চাই, আরজি করের নির্যাতিতার বিচার চাই ৷ ঘটনার আজ একবছর পার ৷ প্রতিবাদে জলপাইগুড়িতে ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয় ৷

জলপাইগুড়িতে ম্যারাথন দৌড় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 7:13 PM IST

জলপাইগুড়ি, 9 অগস্ট: আরজি কর ধর্ষণ ও খুন ঘটনার এক বছর পার ৷ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আজ (শনিবার) বিচারের দাবিতে ম্যারাথনের দৌড়ের আয়োজন করে SFI ও DYFI ৷ আজ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কোনপাকুড়ি থেকে পাণ্ডাপাড়া কালীবাড়ি পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছিল।

শহিদ স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরাম বসু উদযাপন কমিটি, SFI ও DYFI-এর উদ্যোগে জলপাইগুড়িতে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় মোট 80 জন অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি, এদিন, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রাখি বন্ধন পালন করে জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদ।

রোগীর আত্মীয়দের রাখি পড়ান নাগরিক সংসদের সদস্যারা (ইটিভি ভারত)

জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মী থেকে শুরু করে রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের রাখি পড়ান নাগরিক সংসদের সদস্যারা ৷ আরজি করে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডের পর জলপাইগুড়িতে গড়ে ওঠে নাগরিক সংসদ। ডাক্তার, নার্স, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-সহ বুদ্ধিজীবীরা এই সংগঠন গড়ে তোলে। এক বছর ধরে এই নাগরিক সংগদ নানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ৷

বিচারের দাবিতে ম্যারাথন দৌড় (ইটিভি ভারত)

নাগরিক সংসদের সম্পাদক চিকিৎসক পান্থ দাশগুপ্ত বলেন, "জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের উদ্যোগে আজ নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে রাখি বন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। জলপাইগুড়ি মেডিক্য়াল কলেজ ও হাসপাতালে আসা রোগীদের আত্মীয়, পরিজন, স্বাস্থ্য কর্মী থেকে নার্সিং স্টাফ এবং ডাক্তারদেরও রাখি পড়ানো হয়। এক বছর ধরে নাগরিক সংসদের ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি করে চলছে । আজ বিকেলে প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করা হয় ৷ বেগুনবাড়ি হয়ে কদমতলা মোড়ে একটি মিছিল হয় ৷ ওই প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছেন ৷"

জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রাখি বন্ধন পালন করে জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদ (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, অভিশপ্ত সেই 8 অগস্ট। আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ করে খুন করা হয় তরুণী চিকিৎসককে। এই ঘটনায় দোষী হিসাবে সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। সেই ঘটনার বর্ষপূর্তিতে গতকাল রাত দখলের ডাক দেয় ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট (WBJDF)। ঘটনার প্রতিবাদে আজ কলকাতার নানা জায়গায় মিছিল-বিক্ষোভ-সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার মা-বাবা। তাতে সরাসরি সমর্থন করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তথা পুরো বিজেপি নেতৃত্ব।

RG KAR DOCTOR RAPE AND MURDER
