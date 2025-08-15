বাঁকুড়া, 15 অগস্ট: ফের মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার হল বাঁকুড়ায় । তাও আবার স্বাধীনতা দিবসের সকালে ৷ সেই পোস্টারে লেখা, মাওবাদী নেতা কিষেনজি ও সিধুর মৃত্যুর বদলা চাই ৷ ধৃত দুই মাও নেতার মুক্তির দাবিও জানানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি 16 অগস্ট অর্থাৎ শনিবার বাংলা বনধের ডাক দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে, বনধ না-মানলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে ৷
শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসের সকালে বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার রুকনি খালের কাছে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে এই পোস্টার দেখতে পান স্থানীয়রা । সাদা কাগজে লাল কালিতে বাংলা হরফে ও ভুল বানানে লেখা ওই পোস্টার ৷ তাতে লেখা রয়েছে, "মাওবাদী নেতা কিষেনজি ও সিধুর মৃত্যুর বদলা চাই । ধৃত মাওবাদী নেতা প্রশান্ত বোস ও বিকাশকে অবিলম্বে ছাড়তে হবে ৷"
পোস্টারে আদিবাসীদের পাট্টা দেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি 16 অগস্ট বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে । বনধ না-মানলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয়েছে পোস্টারে । আর পোস্টারের শেষ লাইনে লেখা রয়েছে সিপিআই মাওবাদী । এই পোস্টার চোখে পড়ার পর পুলিশে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পোস্টার উদ্ধার করেছে ৷
গোবিন্দ মাঝি নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, "রোজকার মতো কাজে বেরিয়েছিলাম ৷ হঠাৎ শুনলাম এখানে মাও নামাঙ্কিত পোস্টার পড়েছে । আগেও কয়েকদিন আগে তালডাংরা বাজার সংলগ্ন এলাকায় মাও নামাঙ্কিত পোস্টার দেখা যায় । এতে আতঙ্কিত নই ৷ বরং স্বাধীনতা দিবসে এমন একটা কাজ করাটা দেশবিরোধী ।"
তবে মাওবাদী পোস্টারে কিছুটা আতঙ্কিত স্থানীয় কয়েকজন ৷ তন্ময় চট্টোপাধ্যায় নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানাচ্ছেন, "স্বাধীনতা দিবসে মাও নামাঙ্কিত পোস্টার আমাদের মনে একটা ভীতির সৃষ্টি করেছে ।"
পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । তবে এই পোস্টারের সঙ্গে মাওবাদীদের কোনও সম্পর্ক নেই বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করছে জেলা পুলিশ । জেলা পুলিশের ধারণা, স্থানীয় কেউ আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য এই কাজ করে থাকতে পারে ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাঁকুড়া জেলার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "কেউ বা কারা মাও নামাঙ্কিত পোস্টার দিয়ে আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, দক্ষিণ বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় মাওবাদীদের কোনও প্রভাব বর্তমানে নেই । পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"