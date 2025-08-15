গঙ্গারামপুর, 15 অগস্ট: পুনর্ভবা নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর ও তপন ব্লকের রামপাড়া চেঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা । শুক্রবার ভোরে নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যাদববাটি ঝাড়তলা এলাকায় পুনর্ভবা নদীর বাঁধ ভেঙে যায় । যার ফলে প্লাবিত হয় আমতলীঘাট, সুতইল, বাসোর, সুড়সুড়ি, গোনাহর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা । মাঠের ফসল জলে তলিয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের । ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন গঙ্গারামপুর ব্লকের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল-সহ সেচ দফতরের আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা ।
গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে পুনর্ভবা নদী । বর্তমানে নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে । এরই মাঝে শুক্রবার ভোরে নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড়তলা এলাকায় পুনর্ভবা নদীর বাঁধ ভাঙে । প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা । ডুবে যায় মাঠের ফসল । বাঁধ ভাঙার জন্য প্রশাসনকেই দায়ী করেছেন স্থানীয় মানুষজন । তাঁদের অভিযোগ, সঠিক সময়ে বাঁধ মেরামতি না-হওয়ার কারণেই প্রতি বছর দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা মিলন বর্মন জানান, "এই এলাকাটি যাদববাটি ঝাড়তলা । বাঁধ ভেঙেছে রাত্রি দু'টোর সময় । আমরা এলাকার লোকজন রাতে একটার সময় ঘুমোতে যাই । তারপরেই এই অবস্থা । বাঁধে দীর্ঘদিন ধরে মাটি না-দেওয়ার কারণেই প্রতি বছর বাঁধ ভাঙে । 2004 সালের পর থেকে এই বাঁধে আর মাটি পড়েনি । মেরামতির অভাবে এই বাঁধ প্রতি বছর ভাঙে । বাঁধ ভাঙার ফলে সুতল, বাংলা পাড়া, মুক্তারামপুর, করদহ-সহ প্রচুর এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । মাঠের সমস্ত ফসল শেষ হয়ে গেছে ।"
এ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এক কৃষক নেপাল মণ্ডল জানান, "বাঁধ ভাঙার ফলে সমস্ত সবজি নষ্ট হয়ে গেছে । আমরা প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বামফ্রন্ট থাকাকালীন এই বাঁধে মাটি পড়েছে ৷ কিন্তু এই সরকার আসার পরে বাঁধে আর মাটি পড়েনি । বাঁধে মাটি না-দেওয়ার কারণে গত চার বছর ধরে এই বাঁধ ভাঙছে । আগে আমাদের এলাকার রাস্তা ঠিক করুক, তারপরে বাঁধের কাজ করুক প্রশাসন ।"
গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক অভিষেক শুক্লা জানান, "গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁধ ভাঙার বিষয়টি আমাকে ফোন করে জানায় ব্লক প্রশাসন । আমরা খুব তাড়াতাড়ি ব্লক প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাঁধ মেরামতির ব্যবস্থা করব, যাতে গ্রামবাসীরা প্রতি বছর আর ক্ষতিগ্রস্ত না-হন ৷"